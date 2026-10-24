2028 पर्यंत बाजारात येणार पूर्णपणे भारतीय बनावटीचे स्मार्टफोन: आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांची घोषणा
2028 पर्यंत पूर्णपणे भारतीय डिझाईन आणि बनावटीचे जागतिक दर्जाचे स्मार्टफोन बाजारात आणण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केलीय आहे.
Published : October 24, 2026 at 10:16 AM IST
नवी दिल्ली : केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान (IT) मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी नवी दिल्ली येथे आयोजित एका शिखर परिषदेत भारताच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील एका ऐतिहासिक टप्प्याची घोषणा केली आहे. 2028 पर्यंत भारताचे स्वतःचे 'ॲपल' किंवा 'सॅमसंग' सारखे जागतिक पातळीवरील मोबाईल ब्रँड्स तयार होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
भारताचा 'ॲपल-सॅमसंग' क्षण : मंत्र्यांनी एका मुलाखतीदरम्यान या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टाची स्पष्ट तारीखच जाहीर केली. "आज 23 ऑक्टोबर 2026 आहे. ही तारीख लिहून ठेवा: 23 ऑक्टोबर 2028 रोजी तुमच्या हातात पूर्णपणे भारतात डिझाईन केलेले, भारतात उत्पादित केलेले आणि भारतीय ब्रँडचे मोबाईल फोन्स असतील," असं वैष्णव यांनी ठामपणे सांगितलं. हा क्षण भारतासाठी जागतिक स्मार्टफोन क्षेत्रातील एक क्रांतिकारी वळण ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
स्मार्टफोन डिझायनिंगमधील आव्हानं : स्मार्टफोन निर्मितीमधील तांत्रिक गुंतागुंत स्पष्ट करण्यासाठी मंत्र्यांनी एका मोबाईलचं उदाहरण दिलं. ते म्हणाले की, स्मार्टफोनच्या या छोट्याशा रचनेत रेडिओ फ्रिक्वेन्सी कम्युनिकेशन, अँटेना, कम्प्युट, मेमरी, पॅसिव्ह कम्पोनंट्स, कॅमेरा मॉड्यूल, डिस्प्ले आणि पॉवर मॅनेजमेंट या सर्व गोष्टी अत्यंत अचूकपणे बसवाव्या लागतात. या छोट्याशा उपकरणात वजन आणि ऊर्जेचे व्यवस्थापन करणं, अत्यंत आव्हानात्मक आणि क्लिष्ट काम आहे, जे भारतीय अभियंते यशस्वीरित्या करत आहेत.
अमेरिकन बाजारपेठेत भरारी : तीन वर्षांपूर्वी भारतीय डिझायनर्सना मोबाईलचे मदरबोर्ड (PCB) डिझाईन करण्याचं आव्हान देण्यात आलं होतं. यामध्ये दोन भारतीय कंपन्यांनी पुढाकार घेतला, ज्यापैकी एका कंपनीचं डिझाईन अमेरिकेतील सर्वात मोठ्या टेलिकॉम सेवा पुरवठादार कंपनीनं निवडलं आहे. या भारतीय कंपनीनं '5जी-प्लस' (5G-Plus) स्मार्टफोन डिझाईन करून अमेरिकेत यशस्वीरित्या पोहोचवला आहे. हीच विकसित झालेली क्षमता आता भारताचा स्वतःचा जागतिक ब्रँड तयार करण्यासाठी वापरली जाईल.
'मेक इन इंडिया'चा प्रभाव : वैष्णव यांनी पूर्वीच्या सरकारांच्या धोरणांवर टीका करत सांगितलं की, पूर्वीच्या नियमांमुळं भारतातील उत्पादन क्षेत्र पूर्णपणे थंडावलं होतं. 1990 नंतर काही प्रमाणात उदारीकरण झालं, परंतु 2024 ते 2014 दरम्यान पुन्हा जुन्या नियंत्रण मानसिकतेमुळं प्रगती खुंटली. मात्र, 2014 नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली 'मेक इन इंडिया' धोरणामुळं देशातील उत्पादन क्षेत्राला एक नवी दिशा आणि गती मिळाली आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातीत भारताची गरुडझेप : भारताच्या बदलत्या आर्थिक आणि तांत्रिक स्थितीवर प्रकाश टाकताना मंत्री म्हणाले की, आज भारत केवळ मोबाईलच नव्हे तर ड्रोन, क्षेपणास्त्रे, आधुनिक ट्रेन आणि प्रगत उपकरणे तयार करत आहे. 12 वर्षांपूर्वी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंची निर्यात करेल असा विचारही करणे कठीण होतं. परंतु, आज इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू ही भारताची तिसरी सर्वात मोठी निर्यात बनली आहे आणि लवकरच ती दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचेल.
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