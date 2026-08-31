इस्रो आठ महिन्यांनंतर करणार GSLV-F17 रॉकेटचं प्रक्षेपण
4 सप्टेंबर रोजी सकाळी इस्रोचे GSLV रॉकेट EOS पाच उपग्रह घेऊन जाईल जे सतत देशावर लक्ष ठेवतील आणि आपत्तींची तत्काळ माहिती देतील.
Published : August 31, 2026 at 12:49 PM IST
हैदराबाद: इस्रोनं गेल्या आठ महिन्यांत एकही यशस्वी रॉकेट प्रक्षेपित केलेलं नाही, पण आता ही भारतीय अंतराळ संस्था एका मोठ्या पुनरागमनासाठी सज्ज झाली आहे. पीएसएलव्ही (PSLV) रॉकेटच्या सलग दोन अपयशानंतर, भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो) आपल्या पुढील उड्डाणासाठी तयार आहे.
📸 Images of the stacking and integration of the GSLV-F17 vehicle shared by ISRO 🏗 pic.twitter.com/Lrv0Jqwtnx— ISRO Spaceflight (@ISROSpaceflight) August 29, 2026
GSLV F17 : इस्रोचे वित्त अध्यक्ष डॉ. व्ही. नारायणन यांनी एनडीटीव्हीला सांगितलं की, 4 सप्टेंबरच्या सकाळी, जीएसएलव्ही एफ17 (GSLV F17) रॉकेट आकाशात झेप घेईल. या मोहिमेद्वारे ईओएस 5 (EOS 5) उपग्रह वाहून नेला जाईल, जो पूर्वी जीआयएसएटी 1ए (GISAT 1A) म्हणून ओळखला जात होता. हा उपग्रह पृथ्वीपासून सुमारे 36,000 किलोमीटर उंचीवर असेल आणि संपूर्ण देशावर सतत लक्ष ठेवेल. हा उपग्रह अशा प्रकारे कार्य करेल, जसं एखादा माणूस उंचावरून संपूर्ण गावावर नजर ठेवतो.
जुने अपयश, नवी संधी : 12 ऑगस्ट 2021 रोजी असाच एक उपग्रह प्रक्षेपित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. त्यावेळी, मूळ GISAT असलेला EOS 03 हा उपग्रह GSLV F10 रॉकेटवर बसवण्यात आला होता, परंतु वरच्या कूलिंग इंजिनमध्ये, म्हणजेच क्रायोजेनिक स्टेजमध्ये, बिघाड झाला. इंजिनमध्ये बिघाड झाल्यानं उपग्रह नष्ट झाला. त्या दिवशी, शास्त्रज्ञ अनेक वर्षांपासून ज्या अद्वितीय क्षमतेची तयारी करत होते, त्या क्षमतेपासून भारत वंचित राहिला.
📸 Official images of the GSLV-F17 vehicle on the Second Launch Pad at SHAR! 🚀— ISRO Spaceflight (@ISROSpaceflight) August 29, 2026
Per regional media, the launch is scheduled to take place at 2:55 AM IST, 4 September! 🗓 pic.twitter.com/EZ7HkaIrfX
GSLV MK 2 : आता, EOS 5 हे त्या मोहिमेचे उत्तराधिकारी आहे. तो दिवसभर भारतीय भूमीची छायाचित्रे वारंवार टिपेल. तो वादळे, पूर, ढगफुटी आणि वणवे यांसारख्या वेगाने बदलणाऱ्या घटनांबद्दल तात्काळ माहिती प्रसारित करेल. आपत्ती व्यवस्थापन, हवामानशास्त्रज्ञ, कृषी नियोजक आणि सुरक्षा यंत्रणा या माहितीचा त्वरित वापर करू शकतील. आजकाल हवामानातील टोकाचं बदल अधिकच सामान्य झालं आहेत, ज्यामुळं ही क्षमता आणखी महत्त्वाची ठरतं. पीएसएलव्ही (PSLV) अजूनही तपासणी आणि चाचणीनंतरच्या कामांसाठी जमिनीवरच आहे, परंतु जीएसएलव्ही एमके 2 (GSLV MK 2) रॉकेटमध्ये पीएसएलव्हीची इंजिनं किंवा महत्त्वाचे घटक नाहीत, ज्यामुळं ही मोहीम पुढं चालू ठेवता येत आहे.
पुढील मोठे नियोजन : त्याच जीएसएलव्ही एमके 2 नं अलीकडेच नासा-इस्रोचा निसार (NISAR) उपग्रह यशस्वीरित्या प्रक्षेपित केला, जो जगातील सर्वात महागडा पृथ्वी निरीक्षण उपग्रह मानला जातो. निसार मोहिमेच्या यशामुळं क्रायोजेनिक तंत्रज्ञानावरील विश्वास आणखी दृढ झाला. आता, ईओएस 5 (EOS 5) मोहीम पुन्हा एकदा या रॉकेटची ताकद सिद्ध करेल.
डॉ. नारायणन यांनी सांगितलं की, इस्रो मार्च 2027 पर्यंत सात रॉकेट प्रक्षेपित करण्याची तयारी करत आहे. यामध्ये गगनयानच्या पहिल्या मानवरहित जी1 (G1) मोहिमेचा समावेश आहे. चालू आर्थिक वर्षात, इस्रोचे 12 उपग्रह तयार करण्याचे आणि आठ रॉकेट प्रक्षेपित करण्याचं उद्दिष्ट आहे. या मोहिमांचा उपयोग दळणवळण, दिशादर्शन, पृथ्वी निरीक्षण आणि वैज्ञानिक संशोधनासाठी केला जाईल. तसंच, त्या भविष्यातील मानवी अंतराळ उड्डाण आणि संशोधनाचा मार्ग मोकळा करतील.
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