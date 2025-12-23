ETV Bharat / technology

इस्रो 24 डिसेंबरला अमेरिकेच्या एएसटी स्पेसमोबाईलचा ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह प्रक्षेपित करणार

इस्रो उद्या अमेरिकेच्या AST SpaceMobile BlueBird Block 2 उपग्रहाचं प्रक्षेपण करणार आहे. एलव्हीएम3-एम6 द्वारे हा उपग्रह अवकाशात सोडला जाईल, जो थेट स्मार्टफोनला ब्रॉडबँड देईल.

नवी दिल्ली : भारतीय अवकाश संशोधन संस्था (इस्रो) अमेरिकेच्या एएसटी स्पेसमोबाईल कंपनीच्या ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 दळणवळण उपग्रहाचे प्रक्षेपण 24 डिसेंबर 2025 रोजी सकाळी 8:45 वाजता करण्यात येणार आहे. हे प्रक्षेपण इस्रोच्या विश्वासार्ह लाँच व्हेईकल मार्क-3 (एलव्हीएम3-एम6) द्वारे सतीश धवन अवकाश केंद्र, श्रीहरिकोटा येथून होईल. ही एक समर्पित व्यावसायिक मोहीम असून, इस्रोची व्यावसायिक शाखा न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआयएल) आणि एएसटी स्पेसमोबाईल यांच्यातील करारानुसार ही मोहीम पार पडणार आहे.

ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 उपग्रह
एलव्हीएम3ची ही सहावी कार्यरत उड्डाण मोहीम आहे. या मोहिमेत एलव्हीएम3 ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 उपग्रहाला कमी पृथ्वी कक्षेत (लो अर्थ ऑर्बिट - एलईओ) स्थापित करेल. हा उपग्रह कमी पृथ्वी कक्षेतील सर्वात मोठा व्यावसायिक दळणवळण उपग्रह असून, एलव्हीएम3नं (LVM3M6 ) भारतीय भूमीतून प्रक्षेपित केलेला सर्वात जड पेलोड ठरेल. उपग्रहाचं वजन सुमारे 6,100 किलो असून, त्यात 223 चौरस मीटरचा फेज्ड अ‍ॅरे आहे.

ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 उपग्रहाची वैशिष्ट्ये
ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 ही दळणवळण उपग्रह मालिका आहे. एएसटी स्पेसमोबाईल कंपनी जगातील पहिलं आणि एकमेव अवकाश-आधारित सेल्युलर ब्रॉडबँड नेटवर्क विकसित करत आहे, जे थेट सामान्य स्मार्टफोनला जोडलं जाईल. या उपग्रहांमुळं विशेष हार्डवेअर किंवा फोनमध्ये बदल न करता, पृथ्वीवरील कोठेही 4Gआणि 5G इंटरनेट स्पीडनं व्हिडिओ कॉल, वेब ब्राउझिंग, स्ट्रीमिंग आणि डेटा वापरता येईल. कंपनीच्या वेबसाइटनुसार, हे नेटवर्क व्यावसायिक आणि सरकारी वापरासाठी डिझाइन केले आहे, ज्यामुळं जगभरातील कनेक्टिव्हिटीची दरी भरून काढली जाईल. या उपग्रहाला सुमारे 520 किलोमीटर उंचीच्या वर्तुळाकार कक्षेत 53 अंश कलानं स्थापित केलं जाईल.

एलव्हीएम3 रॉकेटची क्षमता आणि इतिहास
इस्रोनं विकसित केलेले एलव्हीएम3 हे तीन टप्प्यांचं प्रक्षेपण यान आहे. यात दोन सॉलिड स्ट्रॅप-ऑन मोटर्स (एस200), द्रव कोअर स्टेज (एल110) आणि क्रायोजेनिक अप्पर स्टेज (सी25) आहे. याची उंची 43.5 मीटर, उड्डाण वजन 640 टन आणि भूस्थिर हस्तांतरण कक्षेत (जीटीओ) 4,200किलो पेलोड क्षमता आहे.

एलव्हीएम3 बाहुबली रॉकेटला
एलव्हीएम3नं यापूर्वी चंद्रयान-2, चंद्रयान-3 आणि दोन वनवेब मोहिमा (एकूण 72 उपग्रह) यशस्वीपणे प्रक्षेपित केले आहेत. नुकतीच 2 नोव्हेंबर 2025 रोजी एलव्हीएम3-एम5/सीएमएस-03 मोहीम पूर्ण झाली. या रॉकेटला 'बाहुबली' असंही म्हटलं जातं, कारण ते इस्रोच्या सर्वात शक्तिशाली रॉकेटपैकी एक आहे. ही मोहीम इस्रोच्या व्यावसायिक प्रक्षेपण बाजारातील वाढत्या भूमिकेचे प्रतीक आहे. जगभरातील दूरसंचार क्रांतीसाठी अवकाश-आधारित ब्रॉडबँड महत्त्वाचं ठरेल आणि भारताची अवकाश तंत्रज्ञानातील क्षमता पुन्हा एकदा सिद्ध होईल.

संपादकांची शिफारस

