सूर्याचा रौद्रावतार : भारताला इस्रोचा रेडिओ-पॉवर ब्लॅकआऊटचा इशारा

सूर्यावर सौर ज्वालांचा उद्रेक झालाय. त्यामुळं भारतातील रेडिओ-पॉवर ब्लॅकआऊट होण्याची शक्यता इस्रोनं वर्तवली आहे.

solar flares on Sun
प्रातिनिधिक छायाचित्र (Etv Bharat And Nasa)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 5, 2026 at 3:20 PM IST

मुंबई : सूर्यानं पुन्हा एकदा रौद्र रूप धारण केलं आहे. सुर्यावर शक्तिशाली सौर ज्वालांचा उद्रेक झाला आहे. त्यामुळं इस्रोनं 50 हून अधिक उपग्रहांसाठी सतर्कतेचा इशारा दिलाय. या सौर ज्वालांमुळं रेडिओ ब्लॅकआऊटची शक्यता वाढलीय.

सूर्यावर सौर ज्वालांचा उद्रेक
सूर्यावर पुन्हा एकदा शक्तिशाली सौर ज्वालांचा (सोलर फ्लेअर्स) उद्रेक (Solar flares erupt on sun) झाला आहे. या ज्वालांमुळं जगभरातील अंतराळ संस्थांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. भारताची अंतराळ संशोधन संस्था इस्रोही या घटनेवर बारकाईनं लक्ष ठेवून आहे. सध्या 50 पेक्षा जास्त भारतीय उपग्रहांवर सतत नजर ठेवली जात आहे. या सौर वादळामुळं रेडिओ, दूरदर्शन सिग्नल, रडार आणि वीज यंत्रणेवर परिणाम होण्याची शक्यत आहे. इस्रोच्या इस्ट्रॅकचे संचालक अनिल कुमार यांनी सांगितलं, “रेडिओ ब्लॅकआऊटची शक्यता सर्वात मोठी आहे. सर्व उपग्रहांवर आमची टीम सतत नजर ठेवून आहे. काही समस्या आली तरी तत्काळ दुरुस्ती केली जाईल.” ग्राऊंड स्टेशननं मिशन कंट्रोलला अलर्ट दिला असून, आपत्कालीन योजना असल्याचं सांगितलंय.

का झाला सौर ज्वालांचा उद्रेक?
सूर्यावरील ‘अ‍ॅक्टिव्ह रिजन 14366’ नावाच्या चुंबकीय गुंतागुंतीमुळं ज्वालाची तीव्रता वाढवलीय. गेल्या काही दिवसांत येथून चार अत्यंत शक्तिशाली सौर ज्वाला बाहेर पडता आहेत. त्यातील सर्वात मोठी ज्वाला X8.1 श्रेणीची होती. ही ज्वाला 2026 मधील आतापर्यंतची सर्वात शक्तिशाली ज्वाला आहे. नासानं सांगितलं की, या ज्वाला 1 आणि 2 फेब्रुवारी दरम्यान सर्वोच्च बिंदूवर होत्या. ही घटना ऑक्टोबर 2024 नंतरची सर्वात तेजस्वी सौर ज्वाला आहे. या सौर ज्वाला 1916 पासूनच्या नोंदीत पहिल्या 20 मध्ये सामील झाल्या आहेत. सूर्यवर दर 11 वर्षांनी अशा तीव्र ज्वालाचा (सोलर मॅक्सिमा) उद्रेक होतो. या ज्वालांमुळं विद्युतचुंबकीय किरणांचा मोठा स्फोट होतो. ते प्रकाशाच्या वेगानं पृथ्वीवर पोहोचतात, त्यामुळं वातावरणातील आयनोस्फियरमध्ये गडबड निर्माण होते. याच विद्युतचुंबकीय किरणांमुळं हाय-फ्रिक्वेंसी रेडिओ बंद, नेव्हिगेशन सिग्नल आणि उपग्रहांना धोका निर्माण होतो.

आदित्य-एल1
भारताचं पहिली सौर वेधशाळा उपग्रह आदित्य-एल१ या संकटात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. पृथ्वीपासून 15 लाख किलोमीटर दूर L1 बिंदूवर असलेला हा उपग्रह सूर्याचं सतत निरक्षण करतोय. त्यामुळं सौर किरणं, चुंबकीय क्षेत्र आणि कणांचं रिअल-टाइम निरीक्षण करता येतं. त्यामुळं आधीच इस्रोला सौर वादळाची माहिती मिळते.

NLSTची घोषणा
1 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी राष्ट्रीय मोठ्या सौर दूरबीनची (NLST) घोषणा केली होती. सुमारे 1000 कोटी रुपये खर्चाची ही 2 मीटर वर्गाची दूरबीन लडाखमधील पांगाँग तलावाजवळ मेराकमध्ये बसवली जाईल. पुढील पाच वर्षांत ती कार्यान्वित होईल. ही दूरबीन सूर्याच्या चुंबकीय क्षेत्राचा अभ्यास करेल आणि सौर ज्वाला-CME चं मूळ कारण शोधेल. आदित्य-एल१ सोबत मिळून ही यंत्रणा अंतराळ हवामानाची अधिक चांगली भविष्यवाणी करेल.

संपादकांची शिफारस

