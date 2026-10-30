इस्रो आज रात्री GSLV F18 रॉकेट प्रक्षेपित करणार; 'NVS 03' उपग्रहाच्या प्रक्षेपणासाठी काउंटडाउन सुरू!
इस्रो आज रात्री 11:51 वाजता श्रीहरिकोटा येथून 'NVS-03' उपग्रह घेऊन जाणारे GSLV-F18 रॉकेट प्रक्षेपित करणार आहे. यासाठी 24 तासांचे काउंटडाउन सुरू झाले आहे.
Published : October 30, 2026 at 10:25 AM IST
मुंबई: भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेची (ISRO) एक अत्यंत महत्त्वाची अंतराळ मोहीम आज रात्री पार पडणार आहे. भारताचा नेव्हिगेशन उपग्रह 'NVS-03' घेऊन जाणाऱ्या GSLV-F18 रॉकेटच्या प्रक्षेपणासाठी 24 तासांचे काउंटडाउन शुक्रवारी, 30 ऑक्टोबर 2026 रोजी सुरू झालं असून ते सुरळीतपणे सुरू आहे. हे अवाढव्य रॉकेट आज रात्री श्रीहरिकोटा येथील सतीश धवन अंतराळ केंद्राच्या (SDSC-SHAR) लाँच पॅडवरून अवकाशात झेपावणार आहे. संपूर्ण देश या ऐतिहासिक क्षणाची आतुरतेनं वाट पाहत आहे.
Launch Day! The GSLV-F18/NVS-03 Mission is scheduled for launch today, 30 October 2026, at 23:51 hrs IST from Satish Dhawan Space Centre (SDSC SHAR), Sriharikota. Watch live: 30th October 2026, 23:20 hours IST onwards https://t.co/Mbllc4lcM2 Mission details: https://t.co/6YvrbYjFJI #GSLVF18 #NVS03 #ISRO #NavIC— ISRO (@isro) October 30, 2026
GSLV-F18 रॉकेटची वैशिष्ट्ये : या मोहिमेसाठी वापरलं जाणारे GSLV Mk II रॉकेट 50 मीटर उंच असून, ते तीन टप्प्यांची (three-stage) रचना असलेलं आणि 420 टन वजनाचं आहे. हे शक्तिशाली रॉकेट 2,232 किलो वजनाचा 'NVS-03' उपग्रह अंतराळात घेऊन जाईल. इस्रोनं दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, या उपग्रहाला 'जिओसिंक्रोनस ट्रान्सफर ऑर्बिट' (GTO) मध्ये स्थापित करण्याचं उद्दिष्ट आहे. या कक्षेत, पृथ्वीपासूनचा सर्वात जवळचा बिंदू (पेरिजी) 170 किलोमीटर, तर सर्वात दूरचा बिंदू (अपोजी) 37,023 किलोमीटर अंतरावर असेल. हे प्रक्षेपण 20.75 अंशांच्या कलानुसार (inclination) केलं जाईल. या मोहिमेचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे 'मिशन रेडीनेस रिव्ह्यू' (MRR) दरम्यान इस्रोनं घेतलेला एक धाडसी अभियांत्रिकी निर्णय. या प्रक्षेपणासाठी, 'NVS-03' उपग्रहाचे 'पायरोटेक्निक' (पायरो) व्हॉल्व्ह उड्डाणापूर्वीच उघडं ठेवलं जाणार आहेत. सामान्यतः अंतराळ मोहिमेच्या नियमांनुसार, प्रक्षेपणादरम्यान होणाऱ्या तीव्र कंपनांमुळं इंधन गळती होऊ नये म्हणून हे व्हॉल्व्ह बंद ठेवलं जातं. मात्र, जानेवारी 2025 मधील 'NVS-02' मोहीम एका कनेक्टरमधील बिघाडामुळं अयशस्वी झाली होती; हा विशिष्ट धोका टाळण्यासाठी इस्रोनं आता ही नवीन पद्धत अवलंबली आहे. एका उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशींनंतर, ही नवीन रचना पूर्णपणे सुरक्षित असल्याची खात्री करण्यासाठी प्रणालीमध्ये आवश्यक बदल करण्यात आले आहेत.
'NavIC' प्रणालीची ताकद आणि स्वदेशी अणुघड्याळ : 'NVS-03' उपग्रह हा भारताच्या स्वतःच्या प्रादेशिक नेव्हिगेशन प्रणालीचा, म्हणजेच 'NavIC' (Navigation with Indian Constellation) चा एक अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. यात अहमदाबाद येथील 'स्पेस ॲप्लिकेशन्स सेंटर' (SAC) द्वारे विकसित केलेलं पूर्णपणे स्वदेशी 'रुबिडियम ॲटॉमिक क्लॉक' बसवण्यात आलं आहे, जे अत्यंत अचूक वेळ दर्शवण्यास मदत करेल. हा उपग्रह L1, L5 आणि S बँडमध्ये सिग्नल प्रसारित करेल. विशेष म्हणजे, यात नवीन 'L1 बँड'चा समावेश केल्यामुळं, आता सामान्य नागरिक वापरत असलेल्या आधुनिक स्मार्टफोन आणि स्मार्टवॉचवर (वेअरेबल्स) थेट भारताची स्वतःची जीपीएस (NavIC) प्रणाली वापरणे शक्य होणार आहे.
Meet NVS-03 - the third satellite of the second-generation NVS series, intended to augment the NavIC constellation and support continuity of navigation services. Launch: 30th October 2026, 23:51 hours IST Watch live: 30th October 2026, 23:20 hours IST onwards https://t.co/Mbllc4lcM2 Mission details: https://t.co/6YvrbYjFJI #GSLVF18 #NVS03 #ISRO #NavIC— ISRO (@isro) October 29, 2026
कक्षेत स्थान निश्चिती : रॉकेटद्वारे 'जिओस्टेशनरी ट्रान्सफर ऑर्बिट' (GTO) मध्ये प्रक्षेपित केल्यानंतर, पृथ्वीवरून या उपग्रहावर नियंत्रण ठेवलं जाईल आणि विविध टप्प्यांवरील 'ऑर्बिट-रेझिंग मॅन्युव्हर्स' (कक्षा उंचावण्याच्या प्रक्रिया) द्वारे त्याला अंतिम कक्षेत नेलं जाईल. शेवटी, हा उपग्रह 32.5 अंश पूर्व रेखांशावर, 'जिओसिंक्रोनस' कक्षेत स्थापित केला जाईल.
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