आता भारताची स्वतःची दिशा, स्वतःचे GPS! 'नाविक' प्रणाली होणार अधिक सक्षम, 'NVS-03' उपग्रह यशस्वीरीत्या प्रक्षेपित
‘नाविक’ ही भारताची स्वतःची उपग्रहाधारित दिशादर्शक प्रणाली असून, तिच्या माध्यमातून देशाला स्थान निश्चिती, दिशा आणि वेळेची अचूक माहिती मिळते.
By PTI
Published : October 31, 2026 at 7:07 AM IST
श्रीहरिकोटा : भारताने पुन्हा एकदा आपल्या अंतराळ संशोधनातील प्रगतीची झलक जगाला दाखवून दिली आहे. देशाची स्वदेशी उपग्रहाधारित दिशादर्शक प्रणाली ‘नाविक’ (Navigation with Indian Constellation NavIC) अधिक सक्षम करण्याच्या दिशेनं भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेनं (ISRO) महत्त्वाचे पाऊल उचललं आहे.
इस्रोनं पुढील पिढीतील नेव्हिगेशन उपग्रह एनव्हीएस-03 (NVS-03) यशस्वीरीत्या जिओसिंक्रोनस ट्रान्सफर ऑर्बिट (जीटीओ) मध्ये स्थापित केला आहे. या उपग्रहामुळे भारताच्या स्वदेशी ‘नाविक’ नेव्हिगेशन प्रणालीची क्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे.
भारताची स्वदेशी तंत्रज्ञानावरील क्षमता अधिक बळकट होणार :
‘नाविक’ ही भारताची स्वतःची उपग्रहाधारित दिशादर्शक प्रणाली असून, तिच्या माध्यमातून देशाला स्थान निश्चिती, दिशा आणि वेळेची अचूक माहिती मिळते. आतापर्यंत या सेवांसाठी अनेक क्षेत्रांत परदेशी नेव्हिगेशन प्रणालींवर अवलंबून राहावं लागत होतं. मात्र, ‘नाविक’च्या विस्तारामुळे भारताची स्वदेशी तंत्रज्ञानावरील क्षमता अधिक बळकट होणार आहे.
एनव्हीएस-03 हा पुढील पिढीतील नेव्हिगेशन उपग्रह असून, तो ‘नाविक’ प्रणालीच्या आधुनिकीकरणातील महत्त्वाचा भाग आहे. या उपग्रहाच्या समावेशामुळे भारतातील तसेच भारतीय सीमांलगतच्या प्रदेशातील नेव्हिगेशन सेवांची विश्वासार्हता आणि कार्यक्षमता वाढण्यास हातभार लागणार आहे.
या प्रक्षेपणामुळे उपग्रहाधारित नेव्हिगेशन क्षेत्रातील भारताचं स्वावलंबन अधिक मजबूत होण्याच्या दिशेनं महत्त्वाची प्रगती झाली आहे. अंतराळ तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात स्वदेशी क्षमता विकसित करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना यामुळे नवी चालना मिळाली आहे.
#WATCH | GSLV -F18 rocket has successfully injected the NVS-03 satellite in orbit. GSLV-F18/NVS-03 Mission accomplished. The GSLV-F18 vehicle placed NVS-03 satellite into a Geosynchronous Transfer Orbit. NVS-03 is the third satellite in next generation navigation satellite system envisaged for providing continuity of navigation services for IRNSS series. The satellite carries Indigenous Atomic clock, along with the procured Atomic clocks. It also includes L1 signal in addition to existing L5/S signals with Coverage over India land mass and a region extending 1500 km around Indian geopolitical boundary. (Video: ISRO)— ANI (@ANI) October 30, 2026
सामान्य नागरिकांना काय फायदा होणार? :
अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासाठी परदेशांवर अवलंबून न राहता स्वतःच्या क्षमतेच्या जोरावर प्रगती करण्याची भारताची ताकद या यशातून अधोरेखित झाली आहे. आता देशातील नागरिकांनाही स्वदेशी ‘नाविक’ (Navigation with Indian Constellation NavIC) नेव्हिगेशन प्रणालीचा लाभ घेता येणार आहे.
आतापर्यंत भारताच्या स्वदेशी नेव्हिगेशन तंत्रज्ञानाचा वापर प्रामुख्यानं लष्करी आणि विशेष तांत्रिक गरजांसाठी महत्त्वाचा मानला जात होता. मात्र, आता या तंत्रज्ञानाचा आवाका वाढणार असून, सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनातही त्याचे महत्त्व वाढण्याची अपेक्षा आहे. वाहनांचं नेव्हिगेशन, स्थान निश्चिती आणि विविध दिशादर्शक सेवांसाठी या प्रणालीचा उपयोग होऊ शकतो.
ही कामगिरी केवळ एक उपग्रह अंतराळात प्रस्थापित करण्यापुरती मर्यादित नसून, भारताचं स्वतःचं नेव्हिगेशन नेटवर्क अधिक मजबूत करण्याच्या आणि तांत्रिक आत्मनिर्भरतेच्या दिशेनं टाकलेलं महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. परदेशी जीपीएस प्रणालीवरील अवलंबित्व कमी करण्याबरोबरच देशाच्या सामरिक स्वायत्ततेलाही यामुळे बळ मिळणार आहे.
जीएसएलव्ही-एफ 18 चं शुक्रवारी रात्री 11 वाजून 51 मिनिटांनी उड्डाण :
दरम्यान, इस्रोच्या जीएसएलव्ही-एफ18 (GSLV-F18) या तीन टप्प्यांच्या रॉकेटनं शुक्रवारी रात्री 11 वाजून 51 मिनिटांनी श्रीहरिकोटा येथील सतीश धवन अंतराळ केंद्राच्या दुसऱ्या प्रक्षेपण तळावरून यशस्वी उड्डाण केलं. सुमारे 50 मीटर उंचीच्या या प्रक्षेपकाने 2,232 किलोग्रॅम वजनाचा एनव्हीएस-03 हा नेव्हिगेशन उपग्रह अवकाशात नेला.
रॉकेटने उपग्रहाला नियोजित भू-समकालिक संक्रमण कक्षेत (Geosynchronous Transfer Orbit- GTO) यशस्वीरीत्या स्थापित केले आणि मोहीम पूर्ण केली. या उपग्रहामुळे भारताच्या ‘नाविक’ प्रणालीची क्षमता वाढण्यास मदत होणार असून, स्वदेशी नेव्हिगेशन सेवांचा विस्तार करण्याचा मार्ग अधिक सुकर होणार आहे. परदेशी नेव्हिगेशन प्रणालींवरील अवलंबित्व कमी करून स्वतःचे सक्षम तंत्रज्ञान विकसित करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांमध्ये एनव्हीएस-03 उपग्रहाचं प्रक्षेपण महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
#WATCH | GSLV -F18 rocket has successfully injected the NVS-03 satellite in orbit. GSLV-F18/NVS-03 Mission accomplished. The GSLV-F18 vehicle placed NVS-03 satellite into a Geosynchronous Transfer Orbit. NVS-03 is the third satellite in next generation navigation satellite system envisaged for providing continuity of navigation services for IRNSS series. The satellite carries Indigenous Atomic clock, along with the procured Atomic clocks. It also includes L1 signal in addition to existing L5/S signals with Coverage over India land mass and a region extending 1500 km around Indian geopolitical boundary. (Video: ISRO)— ANI (@ANI) October 30, 2026
स्मार्टफोनवरही दिसणार स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा प्रभाव :
भारताच्या स्वदेशी ‘नाविक’ (NavIC) नेव्हिगेशन प्रणालीला अधिक सक्षम बनवणाऱ्या एनव्हीएस-03 उपग्रहाचे सर्वांत महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची नवीन सिग्नल क्षमता. हा उपग्रह एल१, एल5 आणि एस बँडवर सिग्नल प्रसारित करणार आहे. आतापर्यंत ‘नाविक’ प्रणाली प्रामुख्याने एल5 आणि एस बँडवर कार्यरत होती. मात्र, एनव्हीएस-03 च्या समावेशामुळे आता एल१ बँडचाही या प्रणालीत समावेश झाला आहे.
एल1 फ्रिक्वेन्सीचा वापर जगभरातील स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच आणि इतर आधुनिक वेअरेबल उपकरणांमध्ये केला जातो. त्यामुळे ‘नाविक’मध्ये एल1 बँडचा समावेश झाल्यानं सामान्य नागरिकांनाही स्वदेशी नेव्हिगेशन प्रणालीचा वापर करणं अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे. विशेष म्हणजे, या सुविधेमुळे आधुनिक स्मार्टफोन आणि इतर उपकरणांमध्ये स्वदेशी नेव्हिगेशन तंत्रज्ञानाचा वापर वाढण्यास मदत होऊ शकते.
एनव्हीएस-03 उपग्रहाचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यामध्ये स्वदेशी रुबिडियम ॲटॉमिक क्लॉक बसवण्यात आलं आहे. इस्रोच्या स्पेस ॲप्लिकेशन सेंटरने या घड्याळाची निर्मिती केली आहे.
उपग्रहाधारित नेव्हिगेशन प्रणालीमध्ये वेळेची अत्यंत अचूक गणना करणं महत्त्वाचं असतं. कारण पृथ्वीवरील एखाद्या ठिकाणाचे अचूक स्थान निश्चित करण्यासाठी विविध उपग्रहांकडून प्राप्त होणाऱ्या सिग्नलच्या वेळेतील फरकाचा उपयोग केला जातो. त्यामुळे अचूक वेळ मोजणारे ॲटॉमिक क्लॉक नेव्हिगेशन प्रणालीचा अत्यंत महत्त्वाचा घटक ठरते. एनव्हीएस-03 मधील स्वदेशी रुबिडियम ॲटॉमिक क्लॉकमुळे भारताच्या नेव्हिगेशन तंत्रज्ञानातील स्वावलंबनाला आणखी बळ मिळणार आहे. आधुनिक उपकरणांशी सुसंगतता आणि अचूक वेळ मोजण्याची क्षमता या दोन्ही बाबींमुळे ‘नाविक’ प्रणालीच्या विस्तारासाठी हा उपग्रह महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.