भारत झोपेतचं असताना इस्रोनं मध्यरात्री केली मोठी कामगिरी, आठ महिन्यांनंतर 'EOS 05' रॉकेटचं प्रक्षेपण यशस्वी
भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने (इस्रो) शुक्रवारी पहाटे GSLV-F17 या प्रक्षेपकाद्वारे 'EOS-05' चे यशस्वी प्रक्षेपण केले.
Published : September 4, 2026 at 8:27 AM IST
मुंबई : भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थानं (ISRO) शुक्रवार, 4 सप्टेंबरच्या पहाटे इस्रोच्या सतीश धवन अंतराळ केंद्राच्या (एसडीएससी-शार) दुसऱ्या लॉन्च पॅडवरून जीएसएलव्ही-एफ17 रॉकेटद्वारे ईओएस-05 पृथ्वी निरीक्षण उपग्रह यशस्वीरित्या प्रक्षेपित केला. प्रक्षेपण सकाळी 2:55 वाजता झालं. या मोहिमेत उपग्रहाला यशस्वीरित्या उप-भूसमकालिक हस्तांतरण कक्षा (सब-जीटीओ) मध्ये स्थापित करण्यात आलं.
Mission Success!— ISRO (@isro) September 3, 2026
GSLV-F17 has successfully accomplished its mission, placing EOS-05 into the intended orbit.
Sharing a few memorable moments from the lift-off.
For more information:https://t.co/VneB2jgZoY#GSLVF17 #EOS05 #ISRO pic.twitter.com/kv0zB6V5Vi
अध्यक्षांनी जाहीर केलं यश : ISRO चे अध्यक्ष व्ही. नारायण यांनी मोहिमेच्या यशानंतर सांगितलं की, जीएसएलव्ही-एफ17 नं ईओएस-05 ला अचूकपणे इच्छित कक्षेत स्थापित केलं आहे आणि उपग्रह पूर्णपणे चांगला आहे. एका निवेदनात त्यांनी म्हटलं, “हा उपग्रह पृथ्वीच्या विशिष्ट भागाचं, मुख्यतः भारत आणि त्याच्या परिसराचं सातत्यानं निरीक्षण करणार आहे. सतत देखरेखीसाठी तो उपयुक्त ठरेल. जीएसएलव्ही-एफ10 मध्ये क्रायोजेनिक स्टेजबाबत छोटी समस्या होती. त्यावर राष्ट्रीय स्तरावरील समितीनं कारण स्पष्ट केलं आणि आम्ही सर्व सुधारणा केल्या. त्यामुळं केवळ या वाहनाचीच नाही तर गेल्या वर्षी निसार मोहिमेसह दोन महत्त्वाच्या मोहिमा यशस्वी झाल्या आणि एकूण वाहनाची विश्वासार्हता वाढली आहे,” असं ते म्हणाले.
#WATCH | Sriharikota, Andhra Pradesh: ISRO Chief V Narayanan says, " i am very happy to announce that the gslv-f17 vehicle has successfully and precisely injected the advanced earth observation satellite 05, the geo-imaging star satellite, in the intended and required orbit...… pic.twitter.com/bW6mHJ3wzL— ANI (@ANI) September 3, 2026
केंद्रीय मंत्र्यांनी केलं अभिनंदन : केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनीही एक्सवर पोस्ट करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली ISRO च्या टीमचं अभिनंदन केलं आणि उपग्रह प्रक्षेपणाबद्दल कौतुक व्यक्त केलं.
ईओएस-05म्हणजे काय? : ISRO नुसार, ईओएस-05 हा अत्याधुनिक पृथ्वी निरीक्षण उपग्रह आहे आणि भूसमकालिक कक्षेतून कार्य करणारा भारताचा पहिला इमेजिंग उपग्रह आहे. तो उच्च वारंवारतेनं पृथ्वीचं निरीक्षण आणि छायाचित्रण करण्यासाठी डिझाइन केला आहे. त्याचे उपयोग नागरी आणि रणनीतिक दोन्ही क्षेत्रांत आहेत. शेती, आपत्ती व्यवस्थापन, हवामान आणि पर्यावरण निरीक्षण, पूर निरीक्षण, चक्रीवादळ निरीक्षण, जंगल आग निरीक्षण, नैसर्गिक संसाधनं मूल्यांकन, जमीन आणि पर्यावरण निरीक्षण तसंच रणनीतिक पृथ्वी निरीक्षण यासाठी त्याची प्रतिमा उपयुक्त ठरेल.
#WATCH | Sriharikota, Andhra Pradesh: ISRO successfully launches the GSLV-F17/EOS-05 mission from the Second Launch Pad at Satish Dhawan Space Centre.— ANI (@ANI) September 3, 2026
(Source: ISRO) pic.twitter.com/4Dc9ahTHpu
उच्च रिझोल्यूशनचा फायदा : या उपग्रहाचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे कालिक रिझोल्यूशन. म्हणजेच एखाद्या विशिष्ट प्रदेशाचं वारंवार आणि जलद निरीक्षण करता येणे. चक्रीवादळ, पूर किंवा मोठ्या प्रमाणावरील आग यांसारख्या झपाट्यानं बदलणाऱ्या घटनांच्या निरीक्षणासाठी हे विशेष उपयुक्त आहे.
भूसमकालिक कक्षा म्हणजे काय? : ईओएस-05 ला थेट अंतिम भूसमकालिक कक्षेत न ठेवता सब-जीटीओमध्ये स्थापित करण्यात आलं. त्यानंतर उपग्रह स्वतःच्या प्रणोदन प्रणालीचा वापर करून आपली कक्षा सुमारे 36,000 किलोमीटर उंचीवरील भूसमकालिक प्रदेशापर्यंत उंचावेल आणि समायोजित करेल. भूसमकालिक कक्षेत उपग्रह पृथ्वीच्या परिभ्रमणाशी जवळजवळ जुळणाऱ्या गतीनं तो फिरतो. त्यामुळं तो एकाच विस्तृत प्रदेशाचं वारंवार निरीक्षण करू शकतो. कमी पृथ्वी कक्षेतील उपग्रहांप्रमाणे तो फक्त अधूनमधून जात नाही. हीच क्षमता ईओएस-05 ला उच्च वारंवारतेनं आणि विस्तृत क्षेत्राचं निरीक्षण करण्यासाठी सक्षम आहे.
#WATCH | Sriharikota, Andhra Pradesh: On the successful launch of GSLV-F17/EOS-05 mission, ISRO Chief V Narayanan says, " this mission is a very important mission for our country because, for the first time, we are going to place an earth observation satellite in the… pic.twitter.com/4fND4Wlwpq— ANI (@ANI) September 3, 2026
जीएसएलव्ही-एफ17 रॉकेटची माहिती : उपग्रह जीएसएलव्ही-एफ17 द्वारे प्रक्षेपित करण्यात आला. ही भारताच्या भूसमकालिक उपग्रह प्रक्षेपण वाहनाची (जीएसएलव्ही) 19वं उड्डाण आहे. रॉकेटची उंची 51.7 मीटर, उड्डाण वजन 420.5 टन, पेलोड सुमारे 2,367 किलो आणि तीन प्रणोदन टप्पे आहेत. हे टप्पे म्हणजे चार एल40एच स्ट्रॅप-ऑन बूस्टरसह एस139 कोअर, जीएल40 एचटी आणि सीयूएस15 क्रायोजेनिक अप्पर स्टेज.
मोहिमेचे ऐतिहासिक महत्त्व : ईओएस-05 हा भूसमकालिक कक्षेतून कार्य करण्यासाठी डिझाइन केलेला भारताचा पहिला समर्पित इमेजिंग उपग्रह आहे. बहुतेक पृथ्वी निरीक्षण उपग्रह कमी कक्षेत कार्य करतात आणि पृथ्वीवरील विशिष्ट ठिकाणाच्या तुलनेत आकाशात फिरत राहतात. ईओएस-05 ची उच्च भूसमकालिक स्थिती त्याला एकाच विस्तृत भौगोलिक क्षेत्राचं वारंवार निरीक्षण करू देतं. त्यामुळं ही मोहीम केवळ अधूनमधून प्रतिमा मिळवण्यापुरती मर्यादित नसून जवळजवळ वास्तविक वेळेत किंवा उच्च वारंवारतेच्या निरीक्षणासाठी विशेष उपयुक्त ठरते.
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