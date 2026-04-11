ISRO ची गगनयानसाठी दुसरी एअर ड्रॉप टेस्ट यशस्वी; क्रू मॉड्यूल रिकव्हरी सिस्टमची पडताळणी
ISRO नं गगनयानसाठी दुसरी एकात्मिक एअर ड्रॉप टेस्ट (IADT-02) श्रीहरिकोट्यात यशस्वी (Air Drop Test for Gaganyaan) केली.
Published : April 11, 2026 at 10:28 AM IST
श्रीहरिकोटा : भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थानं (ISRO) गगनयान मिशनसाठी दुसरी एकात्मिक एअर ड्रॉप टेस्ट (IADT-02) यशस्वीरीत्या (Air Drop Test for Gaganyaan) पूर्ण केली. 10 एप्रिल 2026 रोजी श्रीहरिकोटा येथील सतीश धवन स्पेस स्टेशनवर ही महत्त्वाचा टेस्ट घेण्यात आली. यामुळं भारताच्या पहिल्या मानवी अंतराळ उड्डाणापूर्वी क्रू मॉड्यूलच्या सुरक्षित रिकव्हरी सिस्टमची पडताळणी झाली आहे. त्यामुळं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी ISRO चं अभिनंदन केलं.
𝐆𝐚𝐠𝐚𝐧𝐲𝐚𝐚𝐧 𝐈𝐀𝐃𝐓-𝟎𝟐 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐞𝐝!!@isro successfully conducted the 2nd Integrated Air-Drop Test (IADT) of Gaganyaan— All India Radio News (@airnewsalerts) April 10, 2026
The aim of this test was to validate the parachutes and other recovery systems on board #Gaganyaan that are necessary for safely landing the… pic.twitter.com/I7lnsBurO4
चाचणीचे तपशील : गगनयान मिशनमध्ये अंतराळवीरांसाठी क्रू मॉड्यूल (कॅप्सूल) हा मुख्य भाग आहे. पृथ्वीच्या वातावरणात पुन्हा प्रवेश करताना आणि लँडिंगवेळी हे मॉड्यूल सुरक्षितपणे पाण्यात किंवा जमिनीवर उतरवणे अत्यंत आवश्यक आहे. या चाचणीत सिम्युलेटेड क्रू मॉड्यूल (सुमारे 5 ते 5.7 टन वजनाचे) इंडियन एअर फोर्सच्या चिनूक हेलिकॉप्टरनं तीन किलोमीटर उंचीवर नेऊन समुद्रात सोडण्यात आलं. मॉड्यूल सोडल्यानंतर ड्रोग्यू आणि मुख्य पॅराशूट्सचा संपूर्ण सेट (एकूण 10 पॅराशूट्स) आपोआप उघडले. यामुळं मॉड्यूलचा वेग कमी होऊन ते सुरक्षितपणे समुद्रात उतरलं. पहिली चाचणी (IADT-01) 24 ऑगस्ट 2025 रोजी श्रीहरिकोट्यात यशस्वी झाली होती. दुसऱ्या चाचणीत आणखी काही परिस्थितींची पडताळणी करण्यात आली, जसं की एक पॅराशूट निकामी झाल्यास सिस्टम कशी काम करते, मॉड्यूलची स्थिती (ओरिएंटेशन) आणि स्प्लॅशडाउनवेळी सुरक्षितता इ.
- चाचणीचे उद्देश :
- मिड-फ्लाइट अबॉर्ट झाल्यास पॅराशूट सिस्टम कशी कार्य करते,याची पडताळणी करणे,.
- एक किंवा अधिक पॅराशूट निकामी झाल्यास बॅकअप सिस्टम तयार ठेवणे.
- मॉड्यूलचे योग्य ओरिएंटेशन आणि पाण्यात उतरताना होणारा धक्का
- एकूण रिकव्हरी प्रक्रियेची विश्वासार्हता
ISRO, इंडियन एअर फोर्स, DRDO, इंडियन नेव्ही आणि कोस्ट गार्ड यांच्या संयुक्त प्रयत्नामुळं ही चाचणी पार पडली. चाचणी यशस्वी झाल्यानं गगनयान मिशनची तयारी आणखी मजबूत झाली आहे.
गगनयान मिशन: गगनयान हे भारताचं पहिलं मानवी अंतराळ उड्डाण मिशन आहे. यात तीन अंतराळवीरांना पृथ्वीच्या कक्षेत पाठवून ते सुरक्षितपणे परत आणणे हे उद्दिष्ट आहे. मिशन 2027 मध्ये होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी अनेक क्रू मॉड्यूल टेस्ट, पॅराशूट टेस्ट आणि इतर सिम्युलेशन यशस्वी झाले आहेत. IADT-02 सारख्या चाचण्या मानवी उड्डाणासाठी आवश्यक असलेल्या सिस्टम्सची विश्वासार्हता सिद्ध करतात. यामुळं अंतराळवीरांच्या सुरक्षिततेवर पूर्ण भरोसा बसतो. ISRO च्या या यशानं देशभरात अभिमानाचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी X वर लिहिलं, “ISRO च्या दुसऱ्या एकात्मिक एअर ड्रॉप टेस्ट (IADT-02) च्या यशस्वी पूर्ततेसाठी अभिनंदन. गगनयानसाठी हा महत्त्वाचा टप्पा आहे.”
ISRO च्या या सातत्यपूर्ण प्रगतीमुळं भारत अंतराळ क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्याच्या दिशेनं वेगानं पुढं जात आहे. गगनयान मिशन यशस्वी झाल्यास भारत जगातील चौथा देश बनेल जो स्वतःच्या अंतराळवीरांना अवकाशात पाठवू शकेल. IADT-02 सारख्या चाचण्या या स्वप्नाला अधिक जवळ आणत आहेत.
