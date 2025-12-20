ETV Bharat / technology

गगनयानसाठी ड्रोग पॅराशूट चाचणी यशस्वीरित्या पूर्ण

भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थानं (इस्रो) गगनयान क्रू मॉड्यूलच्या डिसेलरेशन सिस्टिमसाठी ड्रोग पॅराशूटच्या पात्रता चाचण्यांची मालिका यशस्वीरित्या पूर्ण केली आहे.

Drogue Parachute Deployment Tests
Drogue Parachute Deployment Tests (ISRO)
हैदराबाद : इस्रोनं गगनयान क्रू मॉड्यूलसाठी ड्रोग पॅराशूटच्या पात्रता चाचण्या यशस्वीरित्या पूर्ण केल्या. चंदीगड येथील टीबीआरएलच्या आरटीआरएस सुविधेत 18-19 डिसेंबर 2025 रोजी झालेल्या या चाचण्यांनी पॅराशूटची मजबुती सिद्ध केली. ही चाचणी चंदीगड येथील टर्मिनल बॅलिस्टिक्स रिसर्च लॅबोरेटरी (टीबीआरएल) च्या रेल ट्रॅक रॉकेट स्लेड (आरटीआरएस) सुविधेत 18 आणि 19 डिसेंबर 2025 रोजी पार पडली. गगनयान मोहिमेच्या मानव अंतराळ उड्डाणासाठी ही एक महत्त्वाची पायरी ठरली आहे.

गगनयान क्रू मॉड्यूलच्या डिसेलरेशन सिस्टिममध्ये एकूण 10 पॅराशूट असून ते चार प्रकारचे आहेत. उतरण्याच्या क्रमवारीत प्रथम दोन एपेक्स कव्हर सेपरेशन पॅराशूट पॅराशूट कंपार्टमेंटचं संरक्षक कव्हर काढतात. त्यानंतर दोन ड्रोग पॅराशूट क्रू मॉड्यूलला स्थिर करतात आणि त्याचा वेग कमी करतात. ड्रोग पॅराशूट सोडल्यानंतर तीन पायलट मुख्य पॅराशूट काढतात, जे क्रू मॉड्यूलचा वेग आणखी कमी करून समुद्रात सुरक्षित लँडिंग सुनिश्चित करतं.

ड्रोग पॅराशूट हे या सिस्टिमचे महत्त्वाचे घटक आहेत. ते री-एंट्री दरम्यान क्रू मॉड्यूलला स्थिर करतात आणि वेग सुरक्षित पातळीपर्यंत कमी करतात. या चाचण्यांचा उद्देश अत्यंत कठोर परिस्थितीत ड्रोग पॅराशूटची कार्यक्षमता आणि विश्वासार्हता तपासणे होता. 18 आणि 19 डिसेंबर रोजी झालेल्या दोन्ही आरटीआरएस चाचण्या यशस्वी ठरल्या.

ही चाचणी इस्रोच्या विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर (व्हीएसएससी), डीआरडीओच्या एरियल डिलिव्हरी रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट इस्टॅब्लिशमेंट (एडीआरडीई) आणि टीबीआरएलच्या संयुक्त प्रयत्नांतून साकारली. गगनयान मोहीमनंतर भारताला अंतराळात मानव पाठवणारा चौथा देश बनणार आहे. या मोहिमेचे पहिले मानवरहित उड्डाण डिसेंबर 2025 मध्ये अपेक्षित होतं.

या यशामुळं इस्रोच्या मानव अंतराळ मोहिमेला मोठा वेग मिळाला आहे. ड्रोग पॅराशूटच्या यशस्वी चाचण्यांमुळं क्रू मॉड्यूलच्या सुरक्षित परतण्याची खात्री वाढली आहे. इस्रो आणि डीआरडीओच्या टीमचे सहकार्य भारताच्या अंतराळ क्षेत्रातील स्वावलंबनाचं प्रतीक आहे. भविष्यातील मुख्य पॅराशूट आणि इतर चाचण्यांसह गगनयान मोहीम लवकरच प्रत्यक्षात उतरेल, असा अंदाज आहे.

