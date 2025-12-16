इस्रो अकादमी दिनाचं उद्घाटन : संशोधन प्रस्तावा सादर करण्याचं आवाहन
इस्रो मुख्यालयात आज इस्रो अकादमी दिनाचं उद्घाटन झालं. इस्रो अध्यक्ष, डॉ. व्ही. नारायणन यांच्या हस्ते हे उद्घाटन करण्यात आले.
Published : December 16, 2025 at 3:50 PM IST
बेंगळूरु : इस्रो मुख्यालयात 16 डिसेंबर 2025 रोजी इस्रो-अकादमी दिनां उद्घाटन करण्यात आलं. इस्रोचे अध्यक्ष डॉ. व्ही. नारायणन यांनी RESPOND बास्केट 2025 चे औपचारिक प्रकाशन केलं. या कार्यक्रमात इस्रो आणि शैक्षणिक संस्थांमधील सहकार्याला अधिक बळकटी देण्यावर भर देण्यात आला.
We are thrilled to announce the release of the RESPOND Basket 2025! 🌍✨— ISRO (@isro) December 16, 2025
This initiative empowers researchers, innovators, and academic institutions across India by fostering cutting-edge research collaborations with ISRO. The RESPOND Basket 2025 provides a comprehensive set of… pic.twitter.com/aWCr0XOPk4
आपल्या उद्घाटनपर भाषणात डॉ. व्ही. नारायणन यांनी शैक्षणिक क्षेत्राची महत्त्वपूर्ण भूमिका अधोरेखित केली. ते म्हणाले की, शैक्षणिक संस्था नाविन्यपूर्ण कल्पना, प्रगत संशोधन आणि कुशल मनुष्यबळ पुरवठा करून भारताच्या विस्तारित अंतराळ कार्यक्रमाला नव्या उंचीवर नेताय. RESPOND कार्यक्रमानं सहकार्यपूर्ण संशोधनाद्वारे तांत्रिक आव्हानांचा सामना करण्यात मोठी मदत झाली आहे.
RESPOND बास्केट 2025 मध्ये इस्रोच्या सध्याच्या आणि भविष्यातील मोहिमांच्या गरजांशी सुसंगत संशोधन समस्या विधानांचा समावेश आहे. हे बास्केट इस्रो आणि अंतराळ विभागाच्या केंद्रे/युनिट्सद्वारे महत्त्वाच्या संशोधन समस्याांचा समावेश करतं. येत्या दशकांमध्ये इस्रो भारतीय अंतरिक्ष स्थानक (भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन) उभारणे, चंद्रयान-4 चंद्र नमुना परत आणण्याची मोहीम, गगनयानच्या पुढील मोहिमा, शुक्र ऑर्बिटर आणि मानवी चंद्र उतरणे यांसारख्या महत्त्वपूर्ण मोहिमा हाती घेणार आहे.
इस्रोनं सांगितलं की, RESPOND बास्केट 2025 हे भारताच्या गतिमान आणि विकसित होत असलेल्या अंतराळ कार्यक्रमाशी सुसंगत संशोधन विषयांचा व्यापक संच प्रदान करतं. यात क्वांटम कम्प्युटिंग, रिमोट सेन्सिंग, लाँच व्हेइकल्स/सामग्री आणि प्रगत उपग्रह संप्रेषण प्रणाली यांसारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांवर विशेष भर देण्यात आला आहे.
कार्यक्रमात इस्रो वैज्ञानिकांनी RESPOND बास्केट 2025 मधील संशोधन विषयांवर तपशीलवार तांत्रिक व्याख्याने दिली. यामुळं शैक्षणिक सहभागींना मोहिम-केंद्रित गरजा, अपेक्षित परिणाम आणि सहकार्याच्या संभाव्य क्षेत्रांबद्दल सखोल माहिती मिळाली. परस्परसंवादी सत्रांमुळं इस्रो आणि शैक्षणिक क्षेत्र यांच्यात कल्पनांची देवाणघेवाण झाली.
हे बास्केट इस्रोच्या आगामी मोहिमा आणि राष्ट्रीय प्राधान्यांशी संबंधित क्षेत्रांमध्ये प्रीमियर विद्यापीठे, मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्था आणि संशोधन व विकास संस्थांकडून संशोधन प्रस्ताव मागवणार आहे. कोणत्याही शैक्षणिक संस्था किंवा स्वायत्त संशोधन संस्थेशी संलग्न वैयक्तिक किंवा गटातील वैज्ञानिक आणि प्राध्यापक प्रस्ताव सादर करण्यास पात्र आहेत. संशोधन प्रस्ताव सादर करण्याची शेवटची तारीख 31 जानेवारी 2026 आहे. हे प्रस्ताव ‘I-GRASP पोर्टल’ द्वारे सादर करावे लागणार आहेत.
