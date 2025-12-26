ETV Bharat / technology

इस्रोची जागतिक विजयगाथा : 390 परदेशी उपग्रह पेक्षपणासह भारत अंतराळात अव्वल!

इस्रोनं 34 देशांसाठी 390 हून अधिक परदेशी उपग्रह (ISRO Launched 390 Satellites) प्रक्षेपित केल्याचा विक्रम केलाय.

ISRO Launches Over 390 Foreign Satellites
प्रातिनिधिक छायाचित्र (Canva/Etv Bharat MH Desk)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 26, 2025 at 3:08 PM IST

2 Min Read
मुंबई : भारतचा जागतिक अंतराळ क्षेत्रात मोठा दबदबा निर्माण झाला आहे. यासाठी भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो) अथकपणे काम करत आहे. 2014 पासून इस्रोनं 34 देशांसाठी 390 हून अधिक परदेशी उपग्रह प्रक्षेपित (ISRO Launched 390 Satellites) केले आहेत. त्यामुळं इस्रोची विश्वसनीयता आणखी वाढलीय.प्रत्येक मोहिमेमुळं भारताच्या अंतराळ तंत्रज्ञानातील वाढत्या कौशल्याचा प्रत्यय जगा समोर येतोय. जगभरातील देश आता उपग्रह प्रक्षेपणासाठी भारताकडं वळत आहेत. कारण कमी खर्चात असे उपग्रह इस्रोच्या माध्यमातून आकाशात झेपताय. रॉकेटची अचूकता, कार्यक्षमता आणि परवडणाऱ्या किंमतीमुळं भारतासह इस्त्रोची जागतिक स्तरावर चर्चा होतेय.

तंत्रज्ञानात्मक विश्वसनीयता सिद्ध
भारताची अंतराळ संस्था इस्त्रो आपली तंत्रज्ञानात्मक विश्वसनीयता सिद्ध करत आहे. परदेशी राष्ट्रे आता उपग्रह प्रक्षेपणासाठी भारताकडं झेप (ISRO Launches Over 390 Foreign Satellites) घेताय. कमी खर्चिक आणि अचूक मोहिमांमुळं जगभरातील ग्राहक आकर्षित इस्त्रोकडं वळताना दिसताय. प्रत्येक प्रक्षेपणामुळं भारताच्या कक्षीय यांत्रिकीतील वाढत्या क्षमतेचं दर्शन घडतंय. लहान, मध्यम आणि मोठ्या उपग्रहांना त्यांच्या निर्धारित कक्षेत कार्यक्षमतेनं पोहोचवण्याचं काम भारतीय संशोधन संस्थेनं आत्तापर्यंत केलंय. इस्रोचे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन PSLV (पीएसएलव्ही) यासाठी विशेष प्रसिद्ध आहे.

34 देशांचे उपग्रह केले प्रेक्षपित
एक दशकापेक्षा कमी कालावधीत 390 उपग्रह प्रक्षेपित करणे खरंच उल्लेखनीय आहे. 34 देशांनी भारताच्या रॉकेटवर आपले पेलोड अंतराळात पाठवण्यासाठी सोपले आहेत. यामुळं भारत व्यावसायिक अंतराळ सेवांमध्ये आघाडीवर आहे. याशिवाय भारताची वैज्ञानिक आणि तांत्रिक कौशल्याची प्रतिष्ठाही वाढली आहे. इस्रोनं परदेशी उपग्रह प्रक्षेपणातून मोठी परकीय चलन कमाई केली आहे, ज्यामुळं जागतिक बाजारपेठेत भारताची स्थिती मजबूत झाली आहे.

इस्रोचा जागतिक विक्रम
इस्रोची सर्वात ऐतिहासिक मोहिम 2017 मध्ये घडली होती, जेव्हा एकाच प्रक्षेपणात 104 उपग्रह सोडण्यात आकाशात झेपावले होते. त्यातूनच इस्त्रोचा जागतिक विक्रम प्रस्थापित झाला होता. या मोहिमेनं भारताच्या तांत्रिक क्षमतेचं प्रदर्शन करून आंतरराष्ट्रीय देशांमध्ये इसरोच्या सेवांची विश्वसनीयता वाढवली आहे. यातील बहुतेक उपग्रह परदेशी होते, ज्यामुळं इस्रोची व्यावसायिक क्षमता जगासमोर आली.

अंतराळ डॉकिंगमध्ये भारताची यशस्वी कामगिरी
2025 च्या सुरुवातीला भारतानं अंतराळ डॉकिंगमध्ये जागतिक क्रमवारीत चौथा स्थान मिळवलंय. अंतराळ डॉकिंग ही दोन अंतराळयानांची अचूक जोडणी आहे, ज्यामुळं ते एकच युनिट म्हणून कार्य करू शकतात. इस्रोच्या पीएसएलव्ही-सी60 (स्पॅडेक्स मोहिम) अंतर्गत 30 डिसेंबर 2024 रोजी दोन लहान उपग्रह एसडीएक्स-01 आणि एसडीएक्स-02 प्रक्षेपित करण्यात आले होते. 16 जानेवारी 2025 रोजी त्यांची यशस्वी डॉकिंग पूर्ण झाली. या यशानं भारताच्या अंतराळ तंत्रज्ञानात नवे क्षितिज उघडले आहेत.

इस्रोची जागतिक स्थिती
सुमारे 104 प्रक्षेपणांसह भारत आता अंतराळयात्री राष्ट्रांमध्ये अव्वल पाचमध्ये आहे. अमेरिका, रशिया, चीन आणि युरोपनंतर भारताचा क्रम लागतो. हा मैलाचा दगड भारताच्या वाढत्या क्षमता आणि विश्वसनीयतेचं द्योतक आहे. अलीकडच्या वर्षांत इस्रोनं आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि परदेशी ग्राहकांसाठी प्रक्षेपण सेवा मोठ्या प्रमाणात वाढवल्या आहेत. यामुळं भारताच्या अंतराळ तंत्रज्ञानाची विश्वसनीयता आणि जागतिक मागणी वाढली आहे.

