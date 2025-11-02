इस्रोनं रचला आणखी एक विक्रम; 4400 किलोच्या 'बाहुबली' उपग्रहाचं यशस्वीरित्या प्रक्षेपण
इस्रोनं भारतीय नौदलाचा GSAT 7R (CMS-03) संप्रेषण उपग्रह प्रक्षेपित केला आहे. हा भारतीय नौदलाचा आतापर्यंतचा सर्वात प्रगत संप्रेषण उपग्रह असेल.
Published : November 2, 2025 at 6:44 PM IST
श्रीहरिकोटा GSAT 7R communication satellite : इस्रोनं रविवारी श्रीहरिकोटा येथून भारतीय नौदलाचा सर्वात प्रगत संप्रेषण उपग्रह, GSAT-7R, प्रक्षेपित केला. हा उपग्रह सागरी सुरक्षा, देखरेख आणि नौदलाच्या नेटवर्क क्षमतांना आणखी बळकटी देईल. हा भारताचा आतापर्यंतचा सर्वात वजनदार संप्रेषण उपग्रह आहे, ज्याचं वजन सुमारे 4,400 किलोग्रॅम आहे. हा पूर्णपणे स्वदेशी बनावटीचा उपग्रह आहे.
बाहुबली रॉकेट : हा उपग्रह रविवार, 2 नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी 5:26 वाजता आंध्र प्रदेशातील श्रीहरिकोटा येथील सतीश धवन अंतराळ केंद्राच्या दुसऱ्या प्रक्षेपण पॅडवरुन प्रक्षेपित करण्यात आला. हा आत्मनिर्भर भारताचा एक नवीन उड्डाण आहे. याला इस्रोचं 'बाहुबली' रॉकेट असं म्हटलं गेलं आहे. हा उपग्रह भारतीय नौदलाच्या जहाजं, विमानं, पाणबुड्या आणि सागरी ऑपरेशन केंद्रांमध्ये जलद आणि सुरक्षित संवाद प्रदान करेल.
काय आहेत वैशिष्ट्यं : या उपग्रहाचं सर्वात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे हा सर्वात वजनदार उपग्रह आहे. त्याचं वजन 4,400 किलोग्रॅम आहे. हा उपग्रह हिंदी महासागराच्या मोठ्या भागात मजबूत सिग्नल प्रदान करेल आणि अधिक डेटा हस्तांतरित करेल. तो संप्रेषण उपकरणांनी सुसज्ज आहे. या उपग्रहामुळं सागरी सुरक्षा, देखरेख आणि नौदल नेटवर्क क्षमता आणखी मजबूत होतील.
मोहिमेचं उद्दिष्ट काय : इस्रोनं म्हटलं आहे की या मोहिमेचं उद्दिष्ट सागरी क्षेत्रात सेवा प्रदान करणं आहे. LVM-3 रॉकेटनं यापूर्वी चंद्रयान-3 यशस्वीरित्या प्रक्षेपित केलं होतं, ज्यामुळं भारत 2023 मध्ये चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाजवळ यशस्वीरित्या उतरणारा पहिला देश बनला. LVM-3 अंतराळयान, त्याच्या शक्तिशाली क्रायोजेनिक स्टेजसह, GTO ला 4,000 किलो आणि पृथ्वीच्या खालच्या कक्षेत 8,000 किलो वजन वाहून नेण्यास सक्षम आहे.
इस्रोचं पाचवं ऑपरेशनल फ्लाइट : इस्रोनं सांगितलं की LVM3-M5 हे पाचवं ऑपरेशनल फ्लाइट आहे. यापूर्वी, इस्रोनं 5 डिसेंबर 2018 रोजी फ्रेंच गयाना येथील कौरो प्रक्षेपण केंद्रावरुन एरियन-5 VA-246 रॉकेटच्या मदतीनं त्यांचा सर्वात वजनदार संप्रेषण उपग्रह, GSAT-11 प्रक्षेपित केला होता. अंदाजे 5,854 किलोग्रॅम वजनाचा, GSAT-11 हा इस्रोनं बनवलेला सर्वात वजनदार उपग्रह आहे.
