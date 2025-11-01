इस्रोचा सर्वांत भारी संचार उपग्रह सीएमएस 03 उद्या होणार प्रक्षेपित; नौदलाच्या सामर्थ्यात भर
इस्रो उद्या, 2 नोव्हेंबरला श्रीहरिकोटा येथून देशातील सर्वांत भारी संचार उपग्रह सीएमएस 03 (जीसॅट 7 आर) एलव्हीएम3 नं प्रक्षेपित करणार आहे.
हैदराबाद :भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो) उद्या, 2 नोव्हेंबर 2025 रोजी देशातील सर्वांत भारी संचार उपग्रह सीएमएस 03 (जीसॅट-7आर) प्रक्षेपित करणार आहे. हा बहु-बँड लष्करी संचार उपग्रह भारतीय नौदलासाठी विशेषतः विकसित करण्यात आला असून, तो देशाच्या सर्वांत शक्तिशाली प्रक्षेपक यान एलव्हीएम3 (लॉंच व्हेइकल मार्क 3) च्या मदतीनं आंध्र प्रदेशातील श्रीहरिकोटा येथील सतीश धवन अंतराळ केंद्रातून अवकाशात झेपावणार आहे. हा उपग्रह सुमारे 4,410 किलो वजनी असून, भारतीय भूमीतून भू-स्थिर हस्तांतरण कक्षेत (जीटीओ) प्रक्षेपित होणारा हा सर्वांत भारी संचार उपग्रह ठरणार आहे.
" उद्या आम्ही म्हणजे 2 नोव्हेंबर 2025 रोजी LVM3 M5/CMS 03 मोहिमेचं प्रक्षेपण करण्याचं लक्ष्य ठेवलं आहे. CMS 03 हा एक संप्रेषण उपग्रह आहे, जो LVM3 M5 प्रक्षेपण वाहनाद्वारे कक्षेत ठेवला जाईल. हा उपग्रह सर्वात जड आहे, त्याचं वजन 4,410 किलो आहे. हा उपग्रह संप्रेषणासाठी अत्यंत उपयुक्त असणार आहे. सध्या, श्रीहरिकोटामध्ये सर्व प्रेक्षपणाच्या प्रक्रिया सुरू आहेत. उपग्रहासह संपूर्ण वाहन प्रक्षेपणासाठी सज्ज आहे. उद्या संध्याकाळी अंदाजे 5:26 वाजता त्याचं प्रक्षेपण होणार आहे." - व्ही. नारायणन, इस्रो प्रमुख
बहु-बँड संचार उपग्रह
इस्रोनं दिलेल्या माहितीनुसार, “सीएमएस-03 हा बहु-बँड संचार उपग्रह भारतीय भूभागासह विस्तीर्ण समुद्री क्षेत्रात सेवा पुरवणार आहे. हा उपग्रह सी, विस्तारित सी आणि क्यू बँडमध्ये आवाज, डेटा तसेच व्हिडिओ लिंकसाठी ट्रान्सपॉंडर सुविधा देणार आहे.” यामुळं नौदलाच्या दूरस्थ भागातील डिजिटल संपर्कात लक्षणीय वाढ होईल आणि रणनीतिक अनुप्रयोगांना बळ मिळेल. हा उपग्रह 2013 मध्ये प्रक्षेपित जीसॅट-7 रुक्मिणीचा उत्तराधिकारी असून, त्यात सुधारित पेलोड्सचा समावेश आहे. यामुळं नौदलाच्या महत्त्वाच्या समुद्री क्षेत्रातील संचार क्षमतेत मोठी भर पडणार आहे.
एलव्हीएम3 द्वारे प्रक्षेपण
सीएमएस 03 चं प्रक्षेपण इस्रोच्या सर्वांत शक्तिशाली प्रक्षेपक यान एलव्हीएम3 द्वारे होणार आहे. हे यान अवकाशात 4,000 किलो पर्यंत भार वाहून नेण्याची क्षमता असलेले भारताचं सर्वांत भारी प्रक्षेपक आहे. यापूर्वी या यानानं चंद्रयान-3 सारखी यशस्वी मोहीम राबवली होती, ज्यामुळं भारत चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाजवळ यशस्वी लँडिंग करणारा पहिला देश ठरला होता. एलव्हीएम3-एम5 हे या यानाचे पाचवे ऑपरेशनल उड्डाण असेल.
“प्रक्षेपक यान पूर्णपणे एकत्रित करून उपग्रहासोबत जोडलं गेलं आहे आणि 26 ऑक्टोबर रोजी ते प्रक्षेपण स्थळावर हलवलं आहे. तिथं प्री-लॉंच ऑपरेशन्स सुरू आहेत.” यानाची सर्व तयारी पूर्ण झाली असून, उद्या संध्याकाळी अंदाजे 5:26 वाजता त्याचं प्रक्षेपण होणार आहे. - इस्रो
जीसॅट7 आर नौदलासाठी खास
जीसॅट7 आर हा उपग्रह विशेषतः भारतीय नौदलासाठी डिझाइन केला गेला आहे. यात सुधारित क्षमतेचे पेलोड्स असून, ते सी, विस्तारित सी आणि क्यू बँडमध्ये उच्च-क्षमतेची बँडविड्थ पुरवणार आहे. यामुळं नौदलाच्या जहाजे, पाणबुड्या आणि दूरस्थ तळांमधील संचार अधिक सुरक्षित आणि कार्यक्षम होईल. तसंच, नागरी संस्थांना देखील या उपग्रहाच्या सेवांचा लाभ मिळणार असल्यानं दुर्गम भागातील डिजिटल संपर्क सुधारेल. हा उपग्रह भारतीय नौदलाच्या सामुद्रिक क्षेत्रातील ऑपरेशनल क्षमतेत मोठी भर घालणार आहे. 2013 मध्ये प्रक्षेपित जीसॅट-7 रुक्मिणीनं नौदलाला सुरक्षित संचार सुविधा दिल्या होत्या; आता जीसॅट 7 आर त्याच सेवांना अधिक सक्षम बनवणार आहे.
ब्लूबर्ड 6 चं प्रक्षेपणही लवकरच
गेल्या आठवड्यात इस्रोचे अध्यक्ष डॉ. व्ही. नारायणन यांनी वर्षअखेरपर्यंत 6.5 टन वजनी ब्लूबर्ड 6 उपग्रह प्रक्षेपित करण्याची घोषणा केली होती. अमेरिकेतील एएसटी स्पेसमोबाईल कंपनीनं विकसित केलेला हा ब्लॉक 2 संचार उपग्रह देखील एलव्हीएम3 द्वारे श्रीहरिकोटा येथून प्रक्षेपित होणार आहे. “उपग्रह आमच्याकडं आला असून, प्रक्षेपक यानाची बांधणी सुरू आहे. प्रक्षेपणाची तारीख पंतप्रधान योग्य वेळी जाहीर करतील,” असं नारायणन यांनी ईएसटीआयसी 2025 मीडिया ब्रिफिंगमध्ये सांगितलं.
इस्रोची सातत्यपूर्ण प्रगती
सीएमएस 03 चं यशस्वी प्रक्षेपण इस्रोच्या संचार उपग्रह तंत्रज्ञानातील प्रगतीचं प्रतीक ठरेल. गेल्या काही वर्षांत इस्रोनं चंद्रयान-3, आदित्य-एल1 आणि इतर अनेक मोहिमांद्वारे जागतिक स्तरावर आपली क्षमता सिद्ध केली आहे. आता सीएमएस-03 आणि ब्लूबर्ड-6 सारख्या मोहिमा भारताला संचार आणि संरक्षण क्षेत्रात अधिक सक्षम बनवणार आहेत. उद्याच्या होणाऱ्या प्रक्षेपणाकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे. इस्रोची टीम अंतिम तयारीत व्यस्त असून, भारतीय अंतराळाच्या इतिहासात आणखी एक सुवर्णपान जोडलं जाण्याची अपेक्षा आहे.
LVM3 (CMS-03) प्रक्षेपण वाहनाची वैशिष्ट्ये
LVM3 (Launch Vehicle Mark-3), पूर्वी GSLV Mk-III म्हणून ओळखले जाणारे, हे भारताचं सर्वात शक्तिशाली प्रक्षेपण वाहन आहे. CMS-03 (GSAT-7R) उपग्रहाचं प्रक्षेपण 2 नोव्हेंबर 2025 रोजी LVM3 M6 मिशनद्वारे सतीश धवन अंतराळ केंद्र, श्रीहरिकोटा येथून होणार आहे.
1. सामान्य माहिती
|वैशिष्ट्य
|तपशील
|नाव
|LVM3 (Launch Vehicle Mark-3)
|उंची
|43.5 मीटर
|व्यास
|4 मीटर
|एकूण वजन
|640 टन
|स्टेज
|3-स्टेज रॉकेट (2 सॉलिड + 1 क्रायोजेनिक)
|प्रक्षेपण ठिकाण
|सतीश धवन अंतराळ केंद्र (SDSC), श्रीहरिकोटा
2. स्टेज-निहाय वैशिष्ट्ये
|स्टेज
|नाव
|इंधन
|थ्रस्ट
|वैशिष्ट्य
|S200 (2 बूस्टर)
|सॉलिड बूस्टर
|HTPB (Hydroxyl-Terminated Polybutadiene)
|प्रत्येकी 5,150 kN
|जगातील सर्वात मोठे सॉलिड बूस्टर; 130 सेकंद बर्न
|L110 (कोर स्टेज)
|द्रव कोर स्टेज
|N₂O₄ + UDMH (द्रव इंधन)
|1,590 kN
|Vikas इंजिन (2); 200 सेकंद बर्न
|C25 (क्रायोजेनिक अपर स्टेज)
|क्रायोजेनिक स्टेज
|LOX + LH₂ (द्रव ऑक्सिजन + द्रव हायड्रोजन)
|200 kN
|CE-20 इंजिन; 640 सेकंद बर्न; स्वदेशी क्रायोजेनिक तंत्रज्ञान
3. क्षमता (Payload Capacity)
|कक्षा
|क्षमता
|GTO (Geosynchronous Transfer Orbit)
|4,000 किग्रॅ + (CMS-03: ~4,400 किग्रॅ)
|LEO (Low Earth Orbit)
|10,000 किग्रॅ +
|मानवी मिशन (Crew Module)
|Chandrayaan-3, Gaganyaan साठी वापरले
4. प्रमुख तंत्रज्ञान
- स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजिन (CE-20): उच्च कार्यक्षमता, पुनःप्रारंभ क्षमता.
- व्हेरिएबल थ्रस्ट कंट्रोल: GTO मध्ये अचूक इंजेक्शन.
- ड्युअल लॉंच अडॅप्टर: भविष्यात 2 उपग्रह एकत्र प्रक्षेपण शक्य.
- नेव्हिगेशन, गायडन्स & कंट्रोल (NGC): अत्यंत अचूक (100 मीटर CEP).
5. यशस्वी मिशन (उदाहरणे)
|मिशन
|उपग्रह
|वर्ष
|LVM3-M1
|Chandrayaan-2
|2019
|LVM3-M2
|OneWeb (३६ उपग्रह)
|2022
|LVM3-M3
|Chandrayaan-3
|2023
|LVM3-M4
|OneWeb (३६ उपग्रह)
|2023
|LVM3-M6
|CMS-03 (GSAT-7R)
|2025
6. CMS-03 साठी विशेष
- पेलोड: 4,400 किग्रॅ (ISRO च्या सर्वात जड GTO मिशनपैकी एक).
- कक्षा: 170 × 36,000किमी (GTO).
- उद्देश: लष्करी संप्रेषण, नौदल कनेक्टिव्हिटी.
