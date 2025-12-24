इस्रोनं यशस्वीपणे प्रक्षेपित केला ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह
इस्रोनं एलव्हीएम3 रॉकेटद्वारे अमेरिकेचा ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह यशस्वीपणे प्रक्षेपित केला. हा कमी पृथ्वी कक्षेतील सर्वांत जड व्यावसायिक दूरसंचार उपग्रह आहे.
Published : December 24, 2025 at 9:10 AM IST
श्रीहरिकोटा (आंध्र प्रदेश):भारतीय अवकाश संशोधन संस्था (इस्रो)नं बुधवारी सकाळी 8.55 वाजता श्रीहरिकोटा येथील सतीश धवन अवकाश केंद्रातील दुसऱ्या प्रक्षेपण तळावरून एलव्हीएम3-एम6 या आपल्या सर्वांत शक्तिशाली रॉकेटद्वारे अमेरिकेतील एएसटी स्पेसमोबाईल कंपनीचा ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 हा पुढच्या पिढीचा दूरसंचार उपग्रह यशस्वीपणे प्रक्षेपित केला. ही एक पूर्णतः व्यावसायिक मोहीम होती, ज्यात न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआयएल) या इस्रोच्या व्यावसायिक शाखेमार्फत करार करण्यात आला होता.
रॉकेट आकाशात झेपावलं
24 तासांच्या उलटी गणतीनंतर 43.5 मीटर उंच आणि दोन एस200 सॉलिड बूस्टरनं सुसज्ज असलेले हे रॉकेट आकाशात झेपावलं. अंदाजे 15 मिनिटांच्या प्रवासानंतर ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 उपग्रह रॉकेटपासून वेगळा होऊन सुमारे 520 किलोमीटर उंचीच्या कमी पृथ्वी कक्षेत (एलईओ) पोहोचला.
सुमारे 6,100 किलो वजन
कमी पृथ्वी कक्षेतील विक्रम मोडणारी मोहीम ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 हा उपग्रह एलव्हीएम3 रॉकेटच्या इतिहासातील कमी पृथ्वी कक्षेत प्रक्षेपित केलेला सर्वांत जड पेलोड आहे. सुमारे 6,100 किलो वजनाचा आणि 223 चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या फेज्ड अॅरे अँटेनानं युक्त असलेला हा उपग्रह कमी पृथ्वी कक्षेतील सर्वांत मोठा व्यावसायिक दूरसंचार उपग्रह ठरला आहे. एलव्हीएम3 रॉकेटनं यापूर्वी चंद्रयान-2, चंद्रयान-3 आणि दोन वनवेब मोहिमा यशस्वी केल्या आहेत. नोव्हेंबर 2025 मधील एलव्हीएम3-एम5/सीएमएस-03 मोहीमेनंतर ही मोहीम इस्रोची आणखी एक यशोगाथा ठरली.
तंत्रज्ञानक्रांती
ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 उपग्रह जगभरातील सामान्य स्मार्टफोनला थेट 24x7 उच्चगती सेल्युलर ब्रॉडबँड पुरवण्यासाठी डिझाइन करण्यात आला आहे. विशेष ग्राउंड हार्डवेअरची गरज न पडता हा उपग्रह खालील सेवा देईल:
- ४जी आणि ५जी व्हॉइस व व्हिडिओ कॉल्स
- उच्चगती डेटा स्ट्रीमिंग
- टेक्स्ट मेसेजिंग
- सर्वत्र जोडणी
पहिला अंतराळ-आधारित सेल्युलर ब्रॉडबँड नेटवर्क
हा उपग्रह एएसटी स्पेसमोबाईलच्या जागतिक तारकासंघाचा भाग आहे, जो व्यावसायिक आणि सरकारी वापरासाठी जगातील पहिला अंतराळ-आधारित सेल्युलर ब्रॉडबँड नेटवर्क तयार करत आहे. कंपनीचं म्हणणं आहे की, "आजच्या जवळपास 60 अब्ज मोबाईल ग्राहकांना जोडणीच्या अडचणी दूर करून आणि अब्जावधी असंयुक्त लोकांना ब्रॉडबँड पुरवण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत."
दुर्गम भागांत सतत इंटरनेट कव्हरेज
सप्टेंबर 2024 मध्ये प्रक्षेपित ब्लूबर्ड 1-5 उपग्रहांच्या यशानंतर कंपनी आपला तारकासंघ विस्तारत आहे. जगभरातील 50 हून अधिक मोबाईल ऑपरेटरांशी भागीदारी करून दुर्गम भागांत सतत इंटरनेट कव्हरेज पुरवलं जाईल. ही मोहीम इस्रोच्या व्यावसायिक क्षमतेचं प्रदर्शन करताना जागतिक जोडणीतील अंतर कमी करण्यात महत्त्वपूर्ण योगदान देईल. इस्रोच्या विश्वासार्हतेचा हा आणखी एक दाखला आहे.
मिशनचा उद्देश काय
1) हे एक पूर्णतः कर्मशियल लॉन्चिंग आहे, जे दळणवळण उपग्रहांच्या प्रक्षेपण क्षेत्रात भारतासह संपूर्ण जगासाठी महत्त्वाची संधी आहे. याद्वारे व्यावसायिक अंतराळ क्षेत्रात भारताची पकड आणखी मजबूत करण्याचं उद्दिष्ट आहे. या उपग्रहाच्या यशस्वी प्रक्षेपणानंतर मोबाइल युजर्स दूरस्थ भागांमध्ये आणि कमी नेटवर्क असलेल्या क्षेत्रांमध्येही 4जी आणि 5जी सेवा घेऊ शकतील आणि इंटरनेट ब्राउझ करू शकतील.
उपग्रहाद्वारे मोबाइल कनेक्टिव्हिटी
म्हणजे जगाच्या कोणत्याही भागात 4जी-5जी व्हॉइस कॉल, व्हिडिओ कॉल, मेसेजिंग आणि डेटा सेवा उपलब्ध करून दिल्या जाऊ शकतील. यामुळे नेटवर्कची कमतरता असलेल्या भागातील लोकांना व्हिडिओ कॉल करणं देखील शक्य होईल. कारण ते थेट उपग्रहाद्वारे मोबाइल कनेक्टिव्हिटी प्रदान करते. यामुळे ग्राहकांना टॉवरवर अवलंबून राहण्याची गरज कमी होईल, कारण सेल्युलर ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी थेट उपग्रहापासून 4G आणि 5G स्मार्टफोनवर सहज उपलब्ध होईल.
कम्युनिकेशन सॅटेलाइट
अमेरिकन कंपनीचा हा कम्युनिकेशन सॅटेलाइट आहे. म्हणजेच AST स्पेसमोबाइलनं आधीच ब्लूबर्ड-1 ते 5 सॅटेलाइट्स लॉन्च केला आहे. अमेरिकनं कंपनीनं सप्टेंबर 2025 मध्ये हा सॅटेलाइट लॉन्च केला होता. कंपनीनं दावा केला आहे की, त्यांनी जगभरात 50 पेक्षा जास्त मोबाइल ऑपरेटर्ससोबत पार्टनरशिप केली आहे आणि पुढेही अशाच प्रकारचे सॅटेलाइट्स लॉन्च केले जातील. याद्वारे कंपनीचं उद्दिष्ट आहे की, ज्या भागांमध्ये पारंपरिक नेटवर्क पोहोचत नाही अशा ठिकाणीही मोबाइल कनेक्टिव्हिटी पोहोचवली जाईल.
सर्व्हिस प्रोव्हाइडर बदलण्याची आवश्यकता नाही
ही सेवा मिळविण्यासाठी, युजर्सना सर्व्हिस प्रोव्हाइडर बदलण्याची आवश्यकता नाही आणि कंपनी जगभरातील मोबाइल ऑपरेटर्ससोबत काम करत असल्यानं, त्याचे फायदे सार्वत्रिक ग्राहकांना मिळू शकतात.
