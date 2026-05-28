चांद्रयान 2 नं चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर लावला बर्फाचा शोध, इस्रोसाठी महत्त्वपूर्ण यश

चांद्रयान 2 च्या डीएफएसएआर (DFSAR) उपकरणानं चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावरील 'दुहेरी सावली असलेल्या विवरां'मध्ये पृष्ठभागाखालील बर्फाचे भक्कम पुरावे शोधले आहेत.

चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवीय प्रदेशातील, कायमस्वरूपी सावलीत असलेल्या 'फॉस्टिनी' विवराचा फोटो (ISRO)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 28, 2026 at 10:10 AM IST

मुंबई: भारताच्या चांद्रयान 2 मोहिमेनं चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाजवळ असलेल्या अत्यंत थंड विवरांमध्ये पृष्ठभागाखालील पाण्याच्या बर्फाचे भक्कम पुरावे उघड केले आहेत. हा शोध इस्रोसाठी एक महत्त्वपूर्ण यश आहे. ही माहिती भविष्यातील दीर्घकाळ चालणाऱ्या चंद्र मोहिमांसाठी आणि चंद्रावर मानवी वसाहती स्थापन करण्यासाठी क्रांतीकारक ठरू शकते.

विवरांमधील बर्फाचे पुरावे: भारतीय शास्त्रज्ञांनी चांद्रयान 2 च्या ड्युअल फ्रिक्वेन्सी सिंथेटिक अपर्चर रडार (DFSAR) उपकरणाद्वारे मिळवलेल्या डेटाचं विश्लेषण केलं. हा अभ्यास अहमदाबाद येथील फिजिकल रिसर्च लॅबोरेटरी (PRL) मधील शास्त्रज्ञांनी केला. त्यांनी आपलं संशोधन 'दुहेरी सावली असलेल्या विवरां'वर केंद्रित केलं. ही विवरे चंद्राच्या कायमस्वरूपी छायांकित प्रदेशांमध्ये (PSRs) स्थित आहेत. या भागांमध्ये सूर्यप्रकाश कधीच पोहोचत नाही आणि तापमान सुमारे 25 केल्विन (सुमारे -248 अंश सेल्सिअस) पर्यंत खाली येतं. अशा परिस्थितीत, बर्फ अब्जावधी वर्षे टिकून राहू शकतो.

डीएफएसएआर (DFSAR) हे एक पूर्णपणे पोलॅरिमेट्रिक एसएआर (SAR) उपकरण आहे, जे एल-बँड (L-band) आणि एस-बँड (S-band) या दोन्ही फ्रिक्वेन्सीवर कार्य करण्यास सक्षम आहे. ते चंद्राच्या पृष्ठभागाचं आणि पृष्ठभागाखालील भागाचं उच्च-रिझोल्यूशन मायक्रोवेव्ह इमेजिंग करतं. यासाठी शास्त्रज्ञांनी दोन विशिष्ट रडार पॅरामीटर्सचा वापर करून एक नवीन पद्धत विकसित केलीय. सर्क्युलर पोलरायझेशन रेशो (CPR) आणि डिग्री ऑफ पोलरायझेशन (DOP). ज्या भागांमध्ये CPR चं मूल्य 1 पेक्षा जास्त आणि DOP चं मूल्य 0.13 पेक्षा कमी असतं, तेव्हा ते "व्हॉल्युमेट्रिक स्कॅटरिंग" (volumetric scattering) चं अस्तित्व दर्शवतं. ही घटना केवळ खडबडीत खडकाळ पृष्ठभागाचे लक्षण नसून, पृष्ठभागाखालील बर्फाचे संकेत मानली जाते. या अभ्यासात, अशी चिन्हे चार कायमस्वरूपी छायांकित विवरांमध्ये आढळून आली. यांपैकी, 'फॉस्टिनी क्रेटर'च्या आत असलेलं 1.1 किलोमीटर व्यासाचं एक लहान विवर सर्वात खात्रीशीर पुरावा ठरलं. या विवरामध्ये "लोबेट-रिम" वैशिष्ट्ये आढळून आली. जेव्हा बर्फानं समृद्ध असलेल्या पृष्ठभागाखालील थरावर आघात होतो, तेव्हा कायमस्वरूपी छायांकित प्रदेशांमध्ये (PSRs) अशी वैशिष्ट्ये तयार होतात, असं मानलं जातं.

चांद्र मोहिमांचे महत्त्व: चंद्रावरील पाणी हे भविष्यातील मानवी मोहिमांसाठी 'सोन्या'सारखंच मौल्यवान आहे. याचा वापर पिण्याचं पाणी, श्वास घेण्यासाठी ऑक्सिजन आणि रॉकेट इंधन (हायड्रोजन व ऑक्सिजन) तयार करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. 'इन-सिटू रिसोर्स युटिलायझेशन' (ISRU) या धोरणासाठी ही बाब अत्यंत आवश्यक आहे; या धोरणामुळं पृथ्वीवरून चंद्रावर पाठवाव्या लागणाऱ्या साहित्याचं प्रमाण कमी करणं शक्य होईल. जगभरातील विविध देशांचे लक्ष सध्या चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर केंद्रित झालं आहे. भारतानं 2023 मध्ये आपल्या 'चांद्रयान-3' मोहिमेद्वारे या ठिकाणी यशस्वी अवतरण (लँडिंग) केलं. आता, 'चांद्रयान-2' च्या ऑर्बिटरनं पुरवलेल्या माहितीमुळं भारताच्या वैज्ञानिक योगदानामध्ये आणखी भर पडली आहे. जरी 2019 मध्ये 'चांद्रयान-2' चं लँडर अयशस्वी ठरलं असले, तरी त्याचं ऑर्बिटर आजही कार्यरत असून, ते उच्च दर्जाची माहिती (डेटा) सातत्यानं पाठवत आहे.

भविष्यातील संधी: हा शोध केवळ भारतासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण मानवजातीसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. 'नासा' (NASA), 'ईएसए' (ESA) आणि इतर अंतराळ संस्थांनीही चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाला लक्ष्य करणाऱ्या मोहिमांचं नियोजन केलं आहे. जर चंद्राच्या पृष्ठभागाखाली बर्फाचे अस्तित्व असल्याचं निश्चितपणे सिद्ध झालं, तर चंद्रावर 'बेस स्टेशन्स' (तळ) उभारणे खूपच सुलभ होईल. यामुळं चंद्राचा वापर एका 'संक्रमण केंद्रा'सारखा (Transit Station) करणं शक्य होईल आणि परिणामी, मंगळ ग्रहावर हाती घेतल्या जाणाऱ्या भविष्यातील मोहिमांना मोठी मदत मिळेल.

