iQOO Z11x 5G : 7200mAh बॅटरी, 50MP AI रियर कॅमेऱ्यासह थोड्याच वेळात होणार लॉंच, वैशिष्ट्ये आणि किंमत जाणून घ्या

iQOO Z11x 5G हा स्मार्टफोन आज भारतात लॉंच होत आहे. यात Dimensity 7400 टर्बो चिपसेट, 7200mAh बॅटरी आणि 4K कॅमेरा अशी दमदार वैशिष्ट्ये असतील.

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 12, 2026 at 9:47 AM IST

मुंबई : iQOO Z11x 5G स्मार्टफोन आज भारतात दुपारी 12 वाजता (IST) लॉंच होणार आहे. हा फोन गेल्या वर्षीच्या iQOO Z10x चा उत्तराधिकारी असून, Amazon वरून त्याची अनेक वैशिष्ट्ये आधीच उघड झाली आहेत. iQOO Z11x 5G मध्ये मोठी सिलिकॉन कार्बन बॅटरी, MediaTek चिपसेट, फ्रंट आणि रिअर कॅमेर्‍यांवर 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आणि सुपर-स्मूथ डिस्प्ले यासारखी वैशिष्ट्ये आहेत. या फोनबद्दल सर्व तपशील जाणून घ्या, ज्यात लॉंच, किंमत, स्पेसिफिकेशन्स आणि इतर माहिती समाविष्ट आहे. हा फोन मध्यम बजेट सेगमेंटमध्ये गेमिंग आणि परफॉर्मन्ससाठी आदर्श ठरू शकतो.

iQOO Z11x 5G भारतात लॉंच आणि किंमत
iQOO Z11x 5G आज दुपारी 12 वाजता भारतात लॉंच होत आहे. लॉंचनंतर, हा फोन Amazon, iQOO ई-स्टोअर आणि मुख्य भागीदार रिटेलर्सद्वारे विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. iQOO Z11x 5G ची भारतातील सुरुवातीची किंमत 6 जीबी/128 जीबी मॉडेलसाठी 18,999 रुपये असण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय, 8 जीबी/128 जीबी आणि 8 जीबी/256 जीबी कॉन्फिगरेशन अनुक्रमे 20,999 आणि 22,999 रुपयांना उपलब्ध होतील. ही किंमत सेगमेंटमध्ये स्पर्धात्मक असून, ग्राहकांना परवडणारी असेल.

iQOO Z11x 5G स्पेसिफिकेशन्स
iQOO Z11x 5G मध्ये Dimensity 7400 टर्बो चिपसेट वापरला जाईल, जो 8 जीबी फिजिकल रॅम आणि 8 जीबी व्हर्च्युअल रॅमला सपोर्ट करेल. iQOO च्या दाव्यानुसार, या फोनचा AnTuTu बेंचमार्क स्कोर 1 मिलियनपेक्षा जास्त आहे, ज्यामुळं हा सेगमेंटमधील सर्वात वेगवान फोन ठरतो. सॉफ्टवेअरच्या दृष्टीनं, हा फोन OriginOS 6 सह शिप होईल आणि दोन वर्षांसाठी OS अपग्रेड मिळेल. सुरक्षितता पॅचेस चार वर्षांसाठी दिले जातील. गेमिंगसाठी अनेक टूल्स कन्फर्म आहेत, जसं AI गेम व्हॉइस चेंजर आणि 4D गेम व्हायब्रेशन, जे अधिक रिस्पॉन्सिव्ह अनुभव देतात.

7200 mAh बॅटरी
बॅटरीच्या बाबतीत, iQOO Z11x 5G मध्ये 7200 mAh बॅटरी आहे जी 44W फ्लॅशचार्ज सपोर्ट करते. कंपनीच्या दाव्यानुसार, बॅटरी सहा वर्षांपर्यंत टिकते. रिव्हर्स चार्जिंग देखील उपलब्ध आहे. डिस्प्ले 6.76 इंचाचा LCD पॅनल असून, 120Hz रिफ्रेश रेट आहे, ज्यामुळं स्क्रोलिंग आणि गेमिंग स्मूथ होते.

50MP AI रिअर कॅमेरा
कॅमेर्‍याबद्दल बोलायचं तर, iQOO Z11x 5G मध्ये 50MP AI रिअर कॅमेरा आणि 32MP फ्रंट कॅमेरा आहे. दोन्ही कॅमेर्‍यांवर 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सपोर्ट आहे, ज्यामुळं डिटेल्ड क्लिप्स कॅप्चर करता येतात. ड्युरॅबिलिटीच्या दृष्टीनं, या फोनला IP68 आणि IP69 रेटिंग मिळालं आहे, तसंच मिलिटरी-ग्रेड ड्युरॅबिलिटी सर्टिफिकेशन आहे. याशिवाय, ड्युअल स्टिरिओ स्पीकर्स आणि 400% ऑडिओ बूस्टर आहे.

गेमिंग प्रेमींसाठी डिझाइन
हा फोन युवा आणि गेमिंग प्रेमींसाठी डिझाइन केला आहे, ज्यात उच्च परफॉर्मन्स, लांब बॅटरी लाइफ आणि मजबूत बिल्ड क्वालिटी आहे. iQOO नं या फोनद्वारे मध्यम बजेटमध्ये प्रीमियम वैशिष्ट्ये आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. लॉंचनंतर, ग्राहकांकडून त्याच्या रिअल-वर्ल्ड परफॉर्मन्सबद्दल फीडबॅक मिळेल, पण आतापर्यंतच्या स्पेसिफिकेशन्सनुसार, हा एक मजबूत पर्याय दिसतो. सेगमेंटमध्ये स्पर्धा वाढवण्यासाठी iQOO Z11x 5G तयार आहे.

