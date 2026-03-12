iQOO Z11x 5G : 7200 mAh बॅटरी, 50MP AI रियर कॅमेऱ्यास भारतात लाँच
iQOO Z11x 5G स्मार्टफोन भारतात लाँच झाला. यात 7200mAh बॅटरी, Dimensity 7400 चिपसेट आहे. हा फोन दोन कलर ऑप्शन्ससह बाजारात आलाय.
Published : March 12, 2026 at 12:30 PM IST
मुंबई : विवोचा उप-ब्रँड iQOO नं भारतात iQOO Z11x 5G हा स्मार्टफोन भारतात लाँच केला. हा फोन Z11 सीरीजचा नवीनतम स्मार्टफोन आहे. मध्यम किंमतीच्या सेगमेंटमध्ये शक्तिशाली परफॉर्मन्स, मोठी बॅटरी आणि मजबूत डिझाइन देणारा हा फोन ग्राहकांसाठी आकर्षक पर्याय ठरेल. कंपनीनं तीन स्टोरेज व्हेरियंट आणि दोन कलर ऑप्शन्ससह हा फोन बाजारात आणला आहे. अमेजनवरून 16 मार्च रोजी दुपारी 12 वाजता तो विक्रीसाठी उपलब्ध होणार असून, Axis Bank आणि SBI क्रेडिट कार्डधारकांना 2,000 रुपयांपर्यंत त्वरित सूट मिळणार आहे.
किंमत आणि उपलब्धता
iQOO Z11x 5G ची किंमत भारतात 18,999 रुपयांपासून सुरू होते. बेस मॉडेलमध्ये 6 जीबी रॅम + 128 जीबी स्टोरेज देण्यात आला आहे. यानंतर 8 जीबी रॅम + 128 जीबी स्टोरेज व्हेरियंट 20,999 रुपयांना उपलब्ध असेल. टॉप व्हेरियंट 8 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेजसह 22,999 रुपयांना विक्रीसाठी येईल. कंपनीनं Axis Bank आणि SBI क्रेडिट कार्डवर 2,000 रुपयांपर्यंत इन्स्टंट डिस्काउंट जाहीर केला आहे.
रंग पर्याय
हा फोन प्रिझ्मॅटिक ग्रीन आणि टायटन ब्लॅक या दोन आकर्षक कलर ऑप्शन्समध्ये उपलब्ध असेल. 16 मार्च रोजी सकाळी 12 वाजता अमेजन प्लॅटफॉर्मवर विक्री सुरू होईल. प्री-बुकिंग किंवा लाँच ऑफर्सबद्दल अधिक माहिती अमेजन अॅप किंवा वेबसाइटवर मिळेल. मध्यम बजेटमध्ये प्रीमियम फीचर्स हवे असणाऱ्या ग्राहकांसाठी हा फोन उत्तम पर्याय आहे.
वैशिष्ट्ये आणि स्पेसिफिकेशन्स
iQOO Z11x 5G मध्ये 4 नॅनोमीटर प्रोसेसवर आधारित MediaTek Dimensity 7400 Turbo ऑक्टा-कोर चिपसेट बसवण्यात आला आहे. यात चार परफॉर्मन्स कोर 2.6 गिगाहर्ट्झ आणि चार एफिशियन्सी कोर 2.0 गिगाहर्ट्झ वेगानं काम करतात. फोनमध्ये 8 जीबी पर्यंत LPDDR4x रॅम आणि 256 जीबी पर्यंत UFS 3.1 स्टोरेज उपलब्ध आहे. यामुळं मल्टीटास्किंग, गेमिंग आणि अॅप्स वेगानं चालतील.
डिस्प्ले
यात 6.76 इंचाचा LCD स्क्रीन देण्यात आला आहे. याचा रेजोल्यूशन 1,080x 2,344 पिक्सेल्स आहे. 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट, 382 ppi पिक्सेल डेन्सिटी, 1,200 निट्स पीक ब्राइटनेस आणि 83 टक्के NTSC कलर गॅमट यामुळं स्क्रीन अत्यंत तेजस्वी आणि स्पष्ट दिसते. गेमिंग किंवा व्हिडिओ पाहण्यासाठी हा डिस्प्ले उत्तम आहे.
कॅमेरा
कॅमेरा सेटअपमध्ये मागील बाजूस 50 मेगापिक्सल मुख्य सेन्सर (f/2.45 अपर्चर) आहे. यासोबत दुसरा सेन्सर जोडलेला आहे. सेल्फीसाठी 32 मेगापिक्सल फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला आहे. दैनंदिन फोटोग्राफी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी हे कॅमेरे पुरेसे आहेत. सुरक्षा आणि टिकाऊपणासाठी फोनमध्ये साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कॅनर आहे. कंपनीनं IP68 आणि IP69+ रेटिंग दिलं आहे. यामुळं धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षण मिळतं. फोन Android 16 आधारित OriginOS 6 वर चालतो. दोन वर्षांच्या OS अपग्रेड्स आणि चार वर्षांच्या सिक्युरिटी अपडेट्सचं आश्वासन कंपनीनं दिलं आहे.
बॅटरी
यात 7,200 mAh क्षमतेची मोठी बॅटरी बसवली आहे. 44 वॉट वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्टमुळं फोन लवकर चार्ज होतो. कनेक्टिव्हिटीमध्ये 5G, 4G LTE, ड्युअल-बँड Wi-Fi, Bluetooth 5.4, USB Type-C, GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo आणि QZSS यांचा समावेश आहे. सेन्सर्समध्ये अॅक्सेलरोमीटर, अॅम्बियंट लाइट, ई-कॉम्पास, प्रॉक्सिमिटी आणि जायरोस्कोप आहेत. फोनचं माप 166.6× 78.4× 8.4 मिलिमीटर आणि वजन 219 ग्रॅम आहे. हलका आणि पातळ डिझाइनमुळं हा फोन हातात चांगला बसतो. गेमिंग, दैनंदिन कामे आणि लांब वेळ बॅटरी वापर हवे असणाऱ्या वापरकर्त्यांसाठी iQOO Z11x 5G योग्य निवड आहे.
