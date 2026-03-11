भारतात उद्या लॉंच होण्यापूर्वीच iQOO Z11x 5G ची किंमत आणि वैशिष्ट्ये लीक
iQOO Z11x 5G स्मार्टफोन भारतात उद्या लॉंच होतोय. लॉंचपूर्वीच या फोनचे वैशिष्ट्ये आणि किंमत लीक झालीय.
मुंबई : iQOO Z11x 5G स्मार्टफोन भारतात 12 मार्च रोजी लॉंच होणार आहे. लॉंचनंतर हा फोन Amazon वर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. या फोनसाठी तिथं एक समर्पित मायक्रोसाइट आधीच लाईव्ह आहे. त्याचवेळी, सॉफ्टवेअर पॉलिसी, बॅटरी, प्रोसेसर आणि गेमिंग वैशिष्ट्यांसारख्या अनेक तपशीलांची पुष्टी झाली आहे. आता, अधिकृत घोषणेच्या आधी iQOO Z11x ची किंमत ऑनलाइन लीक झाली आहे.हा फोन मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये उत्कृष्ट परफॉर्मन्स आणि वैशिष्ट्यांसह येणार, अशी शक्यता आहे.
iQOO Z11x 5G भारतातील किंमत लीक
टिप्स्टर संजू चौधरी यांनी शेअर केलेल्या नवीनतम माहितीनुसार, iQOO Z11x ५G ची सुरुवातीची किंमत भारतात 18,999 रुपये असेल, जी बेस 6GB + 128GB व्हेरिएंटसाठी आहे. हा स्मार्टफोन आणखी दोन स्टोरेज कॉन्फिगरेशनमध्ये उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. 8GB + 128GB व्हेरिएंटची किंमत 20,999 रुपये असू शकते, तर टॉप-एंड 8GB + 256GB मॉडेलची किंमत 22,999 रुपये असू शकते. ही किंमत मिड-रेंज स्मार्टफोन बाजारात स्पर्धात्मक वाटते, जिथं परफॉर्मन्स आणि वैशिष्ट्यांच्या आधारावर ग्राहकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न आहे. iQOO ब्रँड, जो vivo चा सब-ब्रँड आहे.
iQOO Z11x 5G चिपसेट
iQOO Z11x 5G फोन बॉक्समधून OriginOS 6 वर चालेल आणि दोन वर्षांच्या OS अपग्रेड्ससह चार वर्षांच्या सिक्युरिटी पॅच अपडेट्सची हमी देईल. कंपनीचा दावा आहे की हा फोन त्याच्या सेगमेंटमधील सर्वात वेगवान स्मार्टफोन आहे, ज्याचा AnTuTu स्कोर 1 मिलियनपेक्षा जास्त आहे. हा स्कोर गेमिंग आणि मल्टीटास्किंगसाठी उत्कृष्ट परफॉर्मन्स दर्शवतो. फोनमध्ये Dimensity 7400 Turbo चिपसेट असेल, जो 8GB पर्यंत RAM सोबत येईल, तसंच अतिरिक्त 8GB व्हर्च्युअल RAM आणि 256GB पर्यंत UFS 3.1 इंटरनल स्टोरेज आहे. हे कॉन्फिगरेशन हेवी गेमिंग आणि अॅप्ससाठी योग्य आहे, ज्यामुळं युजर्सना स्मूथ अनुभव मिळेल.
बॅटरी
बॅटरीच्या बाबतीत, फोनमध्ये 7200mAh ची विशाल बॅटरी असेल, जी 44W FlashCharge सपोर्टसह येईल. कंपनीचा दावा आहे की बॅटरीची हेल्थ सहा वर्षांपर्यंत टिकेल, आणि फोन रिव्हर्स चार्जिंगला सपोर्ट करेल. याशिवाय, गेमिंग वैशिष्ट्यांमध्ये AI Game Voice Changer, 4D Game Vibration आणि इतर फीचर्सचा समावेश आहे, जे गेमर्ससाठी आकर्षक आहेत. iQOO Z11x ५G ला IP68आणि IP69 रेटिंग तसंच मिलिटरी-ग्रेड ड्युरॅबिलिटी सर्टिफिकेशन मिळेल. इमेजिंगसाठी, फोनमध्ये 50MP AI रियर कॅमेरा आणि 32MP फ्रंट कॅमेरा असेल. रियर आणि फ्रंट दोन्ही कॅमेऱ्यांवर 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंग शक्य आहे. याशिवाय, ड्युअल स्टिरिओ स्पीकर्ससह 400% ऑडिओ बूस्टर असेल. फोनमध्ये 6.76-इंच LCD पॅनेल असेल, ज्याचा रिफ्रेश रेट 120 Hz आहे, ज्यामुळं स्क्रोलिंग आणि गेमिंग स्मूथ होईल.
हा फोन मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये एक मजबूत पर्याय असू शकतो, विशेषतः गेमर्स आणि लॉंग-लास्टिंग बॅटरी शोधणाऱ्यांसाठी. iQOO नं अलीकडेच Z सीरीजमध्ये अनेक फोन्स लॉंच केले आहेत, आणि Z11x हे त्याचं नवीनतम मॉडेल आहे. बाजारात Samsung, Realme आणि OnePlus सारख्या ब्रँड्सशी स्पर्धा करताना, iQOO ची वैशिष्ट्यपूर्ण रणनीती यशस्वी होऊ शकते.
