iQOO Z11x 5G लवकरच होणार भारतात लॉंच; MediaTek Dimensity 7400 Turbo सोबत सर्वात वेगवान स्मार्टफोन
iQOO Z11x 5G लवकरच लॉंच होणार आहे. MediaTek Dimensity 7400 Turbo चिपसेट, 10 लाखांहून अधिक AnTuTu स्कोअरसह हा फोन 23,000 रुपयांखालील सर्वात वेगवान स्मार्टफोन ठरेल.
Published : February 27, 2026 at 10:53 AM IST
मुंबई : iQOO नं भारतात आपल्या नवीन Z11 सीरिजचा विस्तार करण्याची तयारी केली आहे. चीनमध्ये iQOO Z11 Turbo लॉंच झाल्यानंतर, आता कंपनीनं iQOO Z11x 5G च्या भारतातील लॉंचची अधिकृत घोषणा केली आहे. कंपनीच्या वेबसाइटवर एक समर्पित मायक्रोसाइट लाइव्ह झाली असून, यात फोनचं डिझाइन, चिपसेट, किंमत श्रेणी आणि इतर महत्त्वाच्या वैशिष्ट्यांची माहिती उघड करण्यात आली आहे. कंपनीचा दावा आहे की, 23,000 रुपयांखालील सेगमेंटमध्ये हा फोन भारतातील सर्वात वेगवान स्मार्टफोन असेल.
MediaTek Dimensity 7400 Turbo चिपसेट
iQOO Z11x 5G मध्ये MediaTek Dimensity 7400 Turbo SoC देण्यात आला आहे. हा ऑक्टा-कोर प्रोसेसर 4x Cortex-A78 कोर 2.6GHz पर्यंत आणि 4x Cortex-A55 कोर 2GHz पर्यंत क्लॉक स्पीडसह येतो. Mali-G615 MC2 GPU सोबत, फोन AnTuTu बेंचमार्कवर 1 मिलियनपेक्षा जास्त स्कोअर मिळवतो, असं कंपनीनं सांगितलं आहे. Geekbench वरही हा फोन दिसला असून, सिंगल-कोर 1,057 आणि मल्टी-कोर 2,704 स्कोअर मिळाले आहेत. कमीतकमी 8GB RAM आणि 256GB इंटरनल स्टोरेज असलेला हा व्हेरिएंट उपलब्ध असेल. फोन Android-आधारित OriginOS (संभाव्यतः OriginOS 6, Android 16 वर आधारित) वर चालेल.
डिझाइन आणि कॅमेरा वैशिष्ट्ये
फोनच्या मागील बाजूस फ्लॅट पॅनल असून, स्क्वेअर-आकाराचा कॅमेरा आयलंड दिला आहे. यात ड्युअल कॅमेरा युनिट, LED फ्लॅश आणि रिंग लाइट आहे. किमान एक ग्रीन (मिंट) कलर ऑप्शन उपलब्ध असेल. सिम ट्रे डाव्या बाजूस ठेवण्यात आली आहे. डिस्प्ले, बॅटरी आणि चार्जिंगची पूर्ण माहिती अद्याप उघड झालेली नाही, परंतु पूर्व मॉडेल्सप्रमाणे मोठी बॅटरी (7000mAh+) आणि फास्ट चार्जिंग अपेक्षित आहे.
किंमत आणि उपलब्धता
मायक्रोसाइटच्या डिस्क्लेमरनुसार, iQOO Z11x 5G ची किंमत 23,000 रुपयांखाली असेल. हा फोन iQOO इंडिया ऑनलाइन स्टोअर आणि Amazon द्वारे उपलब्ध होईल. लॉंच मार्च महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. iQOO Z11 Turbo च्या चीन लॉंचनंतर Z11x हा सीरिजचं भारतासाठी पहिला मॉडेल असेल, जो मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये शक्तिशाली परफॉर्मन्स देईल. हा फोन गेमिंग, मल्टीटास्किंग आणि 5G सपोर्टसाठी उत्कृष्ट पर्याय ठरू शकतो. कंपनीनं "फास्टेस्ट स्मार्टफोन"चा दावा केल्यानं, बजेट सेगमेंटमध्ये स्पर्धा तीव्र होईल.
