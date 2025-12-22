ETV Bharat / technology

iQOO Z11 Turbo : Vivo च्या सब-ब्रँडकडून येतोय पुढच्या जनरेशनचा शक्तिशाली स्मार्टफोन, ब्लू डिझाइन टीझ

iQOO Z11 Turbo चा Weibo वर टीझर आलाय. ब्लू डिझाइन, Snapdragon 8 Gen 5, 6.59 इंच डिस्प्ले आणि मोठी बॅटरीसह याचं लाँच लवकरच होणार आहे.

iQOO Z11 Turbo
iQOO Z11 Turbo (Abhishek yadav X Account)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 22, 2025 at 12:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : Vivo च्या सब-ब्रँड iQOO नं iQOO Z11 Turbo चा टीझर Weibo वर शेअर केला आहे. हा iQOO Z10 Turbo चा सक्सेसर असून, आकर्षक ब्लू डिझाइन, Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, 6.49 इंच 1.5K डिस्प्ले आणि 7,600mAh पेक्षा मोठी बॅटरी येण्याची शक्यता आहे. लाँच डेट अद्याप जाहीर झालेली नाहीय.

7,600mAh पेक्षा मोठी बॅटरी
Vivo चा सब-ब्रँड iQOO नं एप्रिल 2025 मध्ये iQOO Z10 Turbo लाँच केला होता, ज्यात MediaTek Dimensity 8400 चिपसेट आणि 7,320mAh ची दमदार बॅटरी होती. आता कंपनी त्याचा वारसदार iQOO Z11 Turbo आणण्याच्या तयारीत आहे. लाँच डेट अजून जाहीर झालेली नाही, पण Weibo वरच्या नवीन टीझरमध्ये फोनचं डिझाइन उघड झाला आहे. हा फोन ब्लू कलर ऑप्शनमध्ये येणार असून, त्यात Qualcomm Snapdragon प्रोसेसर असण्याची जोरदार चर्चा आहे. टिप्स्टरनुसार, यात 6.59 इंचाचा डिस्प्ले आणि 7,600mAh पेक्षा मोठी बॅटरी येऊ शकते.

iQOO Z11 Turbo डिझाइन आणि अपेक्षित स्पेसिफिकेशन्स
iQOO च्या एका एक्झिक्युटिव्हनं Weibo वर “Battle Sprite” टॅगलाइनसह फोनचा टीझर शेअर केला. टीझरमध्ये फोनच्या बॅक पॅनलचा भाग दिसतो, ज्यात आकर्षक ब्लू फिनिश, थोड्या वक्र कडा आणि खालच्या भागात iQOO लोगो आहे. कमेंट्समध्ये युझर्सनी मेटल फ्रेम डिझाइन असण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. हे डिझाइन प्रीमियम आणि गेमिंगसाठी योग्य आहे.

1.5K रिझोल्यूशनचा डिस्प्ले
कंपनीनं अधिकृत स्पेसिफिकेशन्स अजून सांगितलेलं नाहीत, पण विश्वसनीय टिप्स्टर Digital Chat Station नं Weibo वर दावा केला की, iQOO Z11 Turbo मध्ये 6.59 इंचाचा 1.5K रिझोल्यूशनचा डिस्प्ले असेल. प्रोसेसर म्हणून Snapdragon 8 Gen 5 चा वापर होऊ शकतो, जो परफॉर्मन्समध्ये मोठी सुधारणा आणेल. याशिवाय, 3D अल्ट्रासॉनिक फिंगरप्रिंट सेन्सर, IP68/IP69 डस्ट-वॉटर रेसिस्टन्स आणि 7,6000mAh पेक्षा जास्त क्षमतेची बॅटरी (कदाचित 7,500mAh किंवा त्याहून अधिक) असू शकते. हे फीचर्स फोनला फ्लॅगशिप-लेव्हल बनवू शकतात.

iQOO Z10 Turbo
सध्याच्या iQOO Z10 Turbo चीनमध्ये किंमत 12GB RAM + 256GB स्टोरेजसाठी CNY 1,799 (सुमारे 21,100) पासून सुरू होते. तो विविध कलर्समध्ये उपलब्ध आहे. यात 6.78 इंचाचा 1.5K AMOLED डिस्प्ले (144Hz रिफ्रेश रेट), MediaTek Dimensity 8400 प्रोसेसर, 16GB पर्यंत RAM, 512GB स्टोरेज, 50MP मुख्य + 2MP डेप्थ सेन्सरची ड्युअल कॅमेरा सेटअप, 16MP सेल्फी कॅमेरा, 7,620mAh बॅटरी (90W फास्ट चार्जिंग) आणि IP65 रेटिंग आहे.

परफॉर्मन्सवर अधिक फोकस
iQOO Z11 Turbo गेमिंग, बॅटरी लाइफ आणि परफॉर्मन्सवर अधिक फोकस करेल. Snapdragon 8 Gen 5 नुकताच लाँच झाला असल्यानं, हा फोन 2026 च्या सुरुवातीला येऊ शकतो. सध्या हे टीझर्स आणि लीकवर आधारित आहे, अधिकृत घोषणेची वाट पाहावी लागेल. iQOO चाहते या अपग्रेडेड मॉडेलची उत्सुकतेनं वाट पाहत आहेत.

हे वाचलंत का :

  1. Poco 8 series भारतात लवकरच मारणार एंट्री; लॉंचचा अधिकृत टीझर जारी
  2. ओप्पो रेनो 15 सिरीज 5G भारतात लवकरच होणार लाँच
  3. विवोची 2026 च्या सुरुवातीला भारतात धडाकेबाज एंट्री: V70 सीरिज, X200T आणि X300 FE ची माहिती लीक

TAGGED:

IQOO Z11 TURBO
Z11 TURBO
IQOO TURBO
QUALCOMM SNAPDRAGON
IQOO Z11 TURBO TEASER

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.