iQOO Z11 भारतात 20 ऑगस्टला लाँच होणार; डिझाईन आणि चिपसेटमध्ये फरक
iQOO Z11 स्मार्टफोन भारतात 20 ऑगस्ट रोजी लाँच केला जाईल. यात 'पिल-शेप्ड' कॅमेरा मॉड्यूल आणि Dimensity 7500 Turbo चिपसेट असेल.
Published : August 5, 2026 at 10:08 AM IST
मुंबई: आयक्यूओओ कंपनीनं अधिकृतपणे जाहीर केलं आहे की आयक्यूओओ झेड11 स्मार्टफोन भारतात 20 ऑगस्ट 2026 रोजी लाँच होईल. या जाहिरातीपूर्वी आयक्यूओओ इंडियाचे सीईओ निपुन मार्या यांनी अनेक गूढ टीझर्स आणि बायनरी कोड पझल्स प्रसिद्ध केले होते. या टीझर्समधून फोनच्या डिझाईनबद्दल आणि वैशिष्ट्यांबद्दल उत्सुकता निर्माण झाली होती. आता कंपनीनं अधिकृत तारीख जाहीर केल्यानं भारतीय ग्राहकांमध्ये उत्साह वाढला आहे.
The companion behind every campus ambition!— Nipun Marya (@nipunmarya) August 5, 2026
Launching on 20th August. #iQOOZ11 #FasterSmarterwithAI pic.twitter.com/Efap8jQY8C
आयक्यूओओ झेड11 चं डिझाईन : आयक्यूओओ इंडियाचे सीईओ निपुन मार्या आणि कंपनीनं ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) वर आयक्यूओओ झेड11 चे काही फोटो शेअर केले आहेत. या फोटोंवरून स्पष्ट होते की भारतीय आवृत्तीच्या मागच्या बाजूला ‘पिल-शेप्ड’ कॅमेरा मॉड्यूल आहे. या मॉड्यूलमध्ये ड्युअल-कॅमेरा सेटअप आणि एलईडी रिंग लाइट आहे. कंपनीनं या डिझाईनला “फ्लॅगशिप-प्रेरित डिझाईन” म्हटलं आहे. स्मार्टफोनमध्ये प्रीमियम मॅट-फिनिश मागील पॅनल, 3डी कर्व्हड डिस्प्ले आणि कर्व्हड मिडल फ्रेम आहे. फोनच्या वरच्या भागात स्पीकर ग्रिल आणि मायक्रोफोन आहे, तर पॉवर बटण आणि व्हॉल्यूम कंट्रोल उजव्या बाजूला आहेत. याउलट, चिनी आवृत्तीमध्ये फ्लॅट मागील पॅनल आणि वेगळ्या डिझाईनचे कॅमेरा मॉड्यूल आहे. चिनी मॉडेलमध्ये फ्लॅट फ्रेम आहे, तर भारतीय आवृत्तीत कर्व्हड डिस्प्ले आणि फ्रेम डिझाईन वापरलं आहे. मात्र, पॉवर आणि व्हॉल्यूम बटणांची जागा दोन्ही आवृत्त्यांमध्ये सारखीच आहे. या फरकांमुळं भारतीय आवृत्ती अधिक प्रीमियम आणि हातात आरामदायक वाटेल, अशी अपेक्षा आहे.
Think you can crack this?— Nipun Marya (@nipunmarya) August 4, 2026
Drop your guesses below! #iQOOZ11 pic.twitter.com/lacTdCbYPq
3डी कर्व्हड डिस्प्ले आणि प्रोसेसरची माहिती: आयक्यूओओ इंडियानं यापूर्वी बायनरी कोड असलेल्या गूढ पोस्टद्वारे या लाँचबद्दल इशारा दिला होता. आता नवीन टीझर्समधून फोनबद्दलची उत्सुकता आणखी वाढली आहे. अलीकडील अहवालांनुसार, आयक्यूओओ झेड11 लाँचसाठी तयार आहे. चिनी आवृत्तीत डायमेंसिटी 8500 प्रोसेसर आहे, तर भारतीय मॉडेल ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डायमेंसिटी 7500 टर्बो चिपसेटवर चालेल. टीझर्समधून भारतीय आवृत्तीत 3डी कर्व्हड डिस्प्ले असेल हेही निश्चित झालं आहे. हा डिस्प्ले फोनला अधिक आकर्षक आणि वापरासाठी सोयीस्कर बनवेल.
मध्यमवर्गीय ग्राहकांसाठी आधुनिक वैशिष्ट्ये : आयक्यूओओची झेड-सिरीज मध्यमवर्गीय ग्राहकांमध्ये आधुनिक वैशिष्ट्ये आकर्षक किंमतीत देण्यासाठी लोकप्रिय आहे. झेड11 च्या भारतीय आवृत्तीत ‘पिल-शेप्ड’ कॅमेरा मॉड्यूल आणि मॅट फिनिश असल्यानं त्याला प्रीमियम लूक मिळेल. कर्व्हड डिस्प्लेमुळं हातात धरताना अधिक आराम मिळेल. कंपनीनं अजून किंमत, चार्जिंग स्पीड किंवा कॅमेरा स्पेसिफिकेशन्स जाहीर केलेली नाहीत. तरीही डायमेंसिटी 7500 टर्बो चिपसेट गेमिंग आणि मल्टिटास्किंगसाठी मजबूत परफॉर्मन्स देईल, असं तज्ज्ञांचं मत आहे.
आयक्यूओओने यापूर्वीही काही बाजारपेठांसाठी फोनमध्ये विशेष बदल केले आहेत. झेड11 मध्येही असेच बदल दिसत आहेत, जे भारतीय ग्राहकांसाठी आकर्षक ठरू शकतात. पूर्ण तांत्रिक वैशिष्ट्ये आणि किंमत अधिकृत लाँच इव्हेंट किंवा प्रेस रिलीजद्वारे जाहीर होण्याची शक्यता आहे. 20 ऑगस्टला फोनबद्दल अधिक माहिती जाहीर होईल. हा फोन मध्यम श्रेणीत चांगला पर्याय ठरू शकतो, असा अंदाज आहे.
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