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iQOO Z11 Lite भारतात 24 जुलैला लॉंच होणार

iQOO Z11 Lite 24 जुलैला भारतात लॉंच होतोय. Z10 Lite चा उत्तराधिकारी असलेला हा फोन AI वैशिष्यांसह 6500mAh बॅटरी आणि IP65 रेटिंगसह येणार आहे.

iQOO Z11 Lite
iQOO Z11 Lite (Amazon)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 9, 2026 at 12:06 PM IST

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मुंबई: iQOO India नं आपल्या आगामी Lite सीरीज स्मार्टफोन iQOO Z11 Lite च्या लॉंचची अधिकृत घोषणा केली आहे. हा फोन गेल्या वर्षीच्या Z10 Lite चा उत्तराधिकारी असेल आणि 24 जुलै 2026 रोजी भारतात लॉंच होईल. कंपनीनं टिझर जारी करून फोनच्या डिझाइनचे काही संकेत दिले आहेत.

डिझाइन आणि नवीन वैशिष्ट्ये : टिझरमध्ये दिसणाऱ्या फोनमध्ये छोटा कॅमेरा बार, LED फ्लॅश आणि फ्लॅशखाली नोटिफिकेशन LED दिसत आहे. कंपनीनं “comes with AI” असं म्हटलं आहे, ज्यामुळं फोनमध्ये काही AI फीचर्स अपेक्षित आहेत. Z11 Lite मध्ये पूर्वसुरी Z10 Lite सारखेच मुख्य हार्डवेअर ठेवलं जाणार आहे. यात MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर, 6.74 इंच LCD स्क्रीन (नॉचसह), 50 मेगापिक्सल मुख्य रियर कॅमेरा आणि 5 मेगापिक्सल फ्रंट कॅमेरा असेल. मात्र, यंदा काही महत्त्वपूर्ण अपग्रेड्स मिळणार आहेत. फोनमध्ये 6500mAh ची मोठी बॅटरी देण्यात येणार आहे, जी Z10 Lite पेक्षा मोठी आहे. यासोबत 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिळेल. डस्ट आणि वॉटर रेसिस्टन्ससाठी आता IP65 रेटिंग देण्यात आली आहे, जी पूर्वीच्या IP64 पेक्षा चांगली आहे.

विक्री आणि उपलब्धता : लॉंचनंतर iQOO Z11 Lite Amazon.in वर तसंच iQOO India च्या अधिकृत वेबसाइटवर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. कंपनीनं फोनची किंमत आणि पूर्ण स्पेसिफिकेशन्स लॉंचच्या वेळी जाहीर करण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, iQOO भारतात iQOO Z11 नावाचा आणखी एक प्रीमियम मॉडेल आणण्याच्या तयारीत आहे. या फोनमध्ये OLED स्क्रीन, Dimensity 7500 प्रोसेसर आणि 8000mAh पेक्षा मोठी बॅटरी मिळण्याची अपेक्षा आहे. Lite सीरीज नेहमीच परवडणाऱ्या किंमतीत चांगली कामगिरी देण्यासाठी ओळखली जाते. Z11 Lite मधील AI फीचर्स, मोठी बॅटरी आणि सुधारित IP रेटिंग यामुळं तरुण वापरकर्त्यांना आकर्षित करण्याची शक्यता आहे.

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IQOO Z11 LITE LAUNCH TEASER

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