iQOO Z11 Lite 5G भारतात लाँच, जाणून घ्या किंमत आणि स्पेशिफीकेश
iQOO नं भारतात Z11 Lite 5G स्मार्टफोन लाँच केला. 6500mAh बॅटरी आणि 44W चार्जिंगसह हा फोन भारतात उपलब्ध झाला आहे.
Published : July 24, 2026 at 12:37 PM IST
मुंबई : QOO कंपनीनं भारतात बजेट 5G स्मार्टफोन सेगमेंटमध्ये नवीन फोन लॉंच केला आहे. कंपनीनं आपलं नवीनतम मॉडेल iQOO Z11 Lite 5G आज भारतात लाँच केलं. या फोनची किंमत 19,499 रुपयांपासून सुरू होते. हा फोन युवा वापरकर्त्यांना लक्षात घेऊन तयार करण्यात आला आहे. Z10 Lite 5G चा उत्तराधिकारी असलेल्या या फोनमध्ये 6,500mAh ची मोठी बॅटरी, 44W फास्ट चार्जिंग, 120Hz डिस्प्ले आणि AI फीचर्स यासारख्या आकर्षक वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे. हा फोन Vivo T5 Lite 5G सारख्याच स्पेसिफिकेशन्ससह बाजारात आला आहे.
iQOO Z11 Lite 5G ची डिझाइन आणि डिस्प्ले : iQOO Z11 Lite 5G मध्ये फ्लॅट प्लास्टिक फ्रेम आणि मॅट फिनिश बॅक पॅनल देण्यात आलं आहे. मागील बाजूला दोन कॅमेरा कटआऊट्स, फ्लॅश आणि नवीन Dynamic Light फीचर आहे, जे नोटिफिकेशन्स आणि कॉल्ससाठी प्रकाश देते. फोन Solar Flame आणि Midnight Blue या दोन आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. समोर 6.74 इंचाचा HD+ IPS डिस्प्ले आहे ज्याचा रिफ्रेश रेट 120Hz आहे. टीअरड्रॉप नॉच डिझाइनसह येणारा हा डिस्प्ले 1,200 निट्स पीक ब्राइटनेस देतो. फोनचं वजन 209 ग्रॅम आणि जाडी 8.4 मिलिमीटर आहे. IP65 डस्ट आणि स्प्लॅश रेसिस्टंट, मिलिटरी-ग्रेड ड्युरेबिलिटी आणि SGS 5 स्टार ड्रॉप रेसिस्टन्स यामुळं हा फोन मजबूत आणि टिकाऊ आहे. हेडफोन जॅक आणि सिंगल टॉप-फायरिंग स्पीकर देखील उपलब्ध आहे.
परफॉर्मन्स आणि बॅटरी : iQOO Z11 Lite 5G मध्ये MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट आहे. कंपनीनुसार हा फोन AnTuTu वर 5,79,000 पॉइंट्सपेक्षा जास्त स्कोअर करतो. LPDDR4X RAM आणि UFS 2.2 स्टोरेजसह तो मल्टीटास्किंग आणि दैनंदिन कामांसाठी वेगवान कामगिरी देतो.6,500mAh ची विशाल बॅटरी ही या फोनची सर्वात मोठी ताकद आहे. 44W वायर्ड फास्ट चार्जिंगसह 10 मिनिटांत 8 तास कॉलिंग किंवा 7 तासांपेक्षा जास्त व्हिडिओ प्लेबॅक मिळू शकते. कंपनीच्या दाव्यानुसार पूर्ण चार्ज केल्यावर 20 तास सोशल मीडिया आणि 80 तास म्युझिक प्लेबॅक शक्य आहे. बॅटरी पाच वर्षांनंतरही 80 टक्के क्षमता टिकवून ठेवेल. वायर्ड रिव्हर्स चार्जिंग आणि बायपास चार्जिंग सारखी अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध आहे.
कॅमेरा आणि AI फीचर्स : मागील बाजूला 50 मेगापिक्सल Sony सेन्सर असलेला मुख्य कॅमेरा आहे. सेल्फीसाठी 5 मेगापिक्सल कॅमेरा देण्यात आला आहे. Android 16 आधारित OriginOS 6 वर चालणारा हा फोन दोन वर्ष OS अपडेट्स आणि चार वर्ष सिक्युरिटी पॅचेसचे वचन देतो. 2026 मध्ये AI हे सर्वत्र आहे आणि Z11 Lite मध्येही AI Creation, AI Captions आणि Google Gemini सारखे फीचर्स आहेत.
iQOO Z11 Lite 5G किंमत आणि उपलब्धता :
|4GB RAM + 128GB स्टोरेज
|19,499
|6GB RAM + 128GB स्टोरेज
|21,499
|6GB RAM + 256GB स्टोरेज
|24,499
बँक ऑफर्समध्ये 1,500 पर्यंत सूट मिळू शकते. फोन 30 जुलैपासून Amazon, iQOO वेबसाइट आणि रिटेल पार्टनर्सवर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल.
iQOO Z11 Lite 5G बजेटमध्ये मोठी बॅटरी, चांगला डिस्प्ले, विश्वासार्ह परफॉर्मन्स आणि AI फीचर्स देऊन युवा वर्गाला आकर्षित करेल असे दिसते. स्पर्धात्मक किंमतीमुळं हा फोन बजेट 5G सेगमेंटमध्ये चांगली स्पर्धा निर्माण करणार आहे.
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