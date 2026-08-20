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iQOO Z11 : 7050mAh बॅटरी आणि Dimensity 7500 Turbo चिपसेटसह भारतात लॉंच

iQOO नं भारतात iQOO Z11 स्मार्टफोन लॉंच केला. Dimensity 7500 Turbo चिपसेट, 7050mAh बॅटरी, 144Hz कर्व्ह्ड AMOLED स्क्रीन आणि 50MP कॅमेरासह जाणून घ्या किंमत...

iQOO Z11
iQOO Z11 (iQOO)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 20, 2026 at 3:19 PM IST

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मुंबई : iQOO कंपनीनं आपला नविन स्मार्टफोन iQOO Z11 भारतात लॉंच केलाय. MediaTek Dimensity 7500 Turbo चिपसेट, 12GB पर्यंत रॅम (RAM) आणि 7,050mAh ची प्रचंड बॅटरी यामुळं हा फोन मिड-रेंज श्रेणीमध्ये चांगलाच पर्याय उपलब्ध करून देतोय. 5G कनेक्टिव्हिटी, 144Hz रिफ्रेश रेट आणि IP68+IP69 रेटिंग्ससारखी वैशिष्ट्ये याला तरुण वापरकर्त्यांसाठी एक आकर्षक पर्याय बनवतात. iQOO Z11 ची किंमत, वैशिष्ट्ये आणि लाँच ऑफर्सबद्दलची संपूर्ण माहिती आज आपण जाणून घेणार आहोत...

iQOO Z11
iQOO Z11 (iQOO)
iQOO Z11
iQOO Z11 (iQOO)

आकर्षक किंमत आणि उपलब्धता : भारतात iQOO Z11 च्या बेस व्हेरिएंटची (6GB रॅम + 128GB स्टोरेज) किंमत 34,999 आहे. 8GB + 128GB व्हेरिएंटची किंमत 39,999, 8GB + 256GB व्हेरिएंटची किंमत 44,999 आणि टॉप-एंड 12GB + 256GB कॉन्फिगरेशन 49,999 मध्ये उपलब्ध आहे. लाँच ऑफर्समध्ये निवडक बँक कार्ड्सवर 3,000 पर्यंतची त्वरित सूट आणि 1,000चं कूपन यांचा समावेश आहे. तसंच, सहा महिन्यांपर्यंत 'नो-कॉस्ट ईएमआय' (No-cost EMI) चा पर्यायही उपलब्ध आहे. याची विक्री 25 ऑगस्ट रोजी दुपारी 12 वाजता Amazon, iQOO India वेबसाइट, Reliance Digital आणि iQOO-Vivo रिटेल स्टोअर्सद्वारे सुरू होईल.

iQOO Z11
iQOO Z11 (iQOO)
iQOO Z11
iQOO Z11 (iQOO)

आकर्षक डिस्प्ले आणि प्रीमियम डिझाइन: या फोनमध्ये 144Hz रिफ्रेश रेटसह 6.83-इंचाची 1.5K 3D कर्व्हड AMOLED स्क्रीन देण्यात आली आहे. 'हाय ब्राइटनेस मोड'मध्ये हा डिस्प्ले 2,000 निट्सपर्यंतची पीक ब्राइटनेस (कमाल प्रखरता) प्रदान करतो. SGS 'लो ब्लू लाइट' (Low Blue Light), 'लो फ्लिकर' (Low Flicker) आणि 'फाइव्ह-स्टार सनलाइट डिस्प्ले' (Five-Star Sunlight Display) यांसारखी प्रमाणपत्रे डोळ्यांसाठी आरामदायक पाहण्याचा अनुभव सुनिश्चित करतात. या फोनचे परिमाण 164.42x 75.25x 7.99 मिमी असून त्याचं वजन 119 ग्रॅम आहे. IP68 आणि IP69 रेटिंगमुळं हा फोन धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षित राहतो. 3D कर्व्हड AMOLED आणि 144Hz डिस्प्ले ही या फोनची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.

iQOO Z11
iQOO Z11 (iQOO)

शक्तिशाली कामगिरी आणि कूलिंग सिस्टम: यात MediaTek Dimensity 7500 Turbo चिपसेट देण्यात आला आहे, ज्यासोबत 12 GB पर्यंत LPDDR4X रॅम (RAM) आणि 256 GB UFS 3.1 स्टोरेजची जोड देण्यात आली आहे. Z-सीरीजमध्ये पहिल्यांदाच 3,800 चौरस मिमीची 'व्हेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम' (vapor chamber cooling system) समाविष्ट करण्यात आली आहे. हा फोन OriginOS 6 (Android 16 वर आधारित) वर चालतो आणि यात तीन वर्षांचे OS अपग्रेड्स तसंच पाच वर्षांचे सुरक्षा अपडेट्स मिळेल. गेमिंग आणि मल्टीटास्किंगसाठी हा फोन उत्कृष्ट कामगिरी करेल अशी अपेक्षा आहे.

iQOO Z11
iQOO Z11 (iQOO)

कॅमेरा सेटअप आणि व्हिडिओ गुणवत्ता: मागील कॅमेरा सेटअपमध्ये 50-मेगापिक्सेलचा Sony IMX882 प्रायमरी सेन्सर (OIS आणि f/1.79 अपर्चरसह) आणि 8-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा-वाइड लेन्स (115-डिग्री फील्ड ऑफ व्ह्यू) यांचा समावेश आहे. समोरच्या बाजूला 32-मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेरा (84-डिग्री FOV) देण्यात आला आहे. दोन्ही कॅमेरे 30fps वर 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला सपोर्ट करतात. 50MP OIS कॅमेरा आणि 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंगची क्षमता ही फोटोग्राफीची आवड असलेल्यांसाठी मोठी जमेची बाजू आहे.

iQOO Z11
iQOO Z11 (iQOO)

दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी आणि चार्जिंग: यात 7,050mAh ची मोठी बॅटरी आहे जी 44W फ्लॅशचार्जला (FlashCharge) सपोर्ट करते. कनेक्टिव्हिटी पर्यायांमध्ये 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS आणि USB Type-C पोर्टचा समावेश आहे. तसेच, हा फोन ड्युअल-सिम (नॅनो + नॅनो) ला सपोर्ट करतो. 7,050mAh बॅटरी आणि 44W फास्ट चार्जिंगमुळं, वापरकर्त्यांना दिवसभर बॅटरी संपण्याची चिंता करण्याची गरज भासणार नाही. बॅटरी लाईफ, डिस्प्ले आणि परफॉर्मन्सच्या बाबतीत iQOO Z11 हा मिड-रेंज श्रेणीतील एक तगडा स्पर्धक ठरण्याची चिन्हे आहेत. 25 ऑगस्ट रोजी याची विक्री सुरू झाल्यावर बाजारात हे डिव्हाइस जोरदार स्पर्धा निर्माण करेल अशी शक्यता आहे.

iQOO Z11
iQOO Z11 (iQOO)

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