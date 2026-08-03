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iQOO Z11 ची पहिली अधिकृत झलक; डिझाइन चिनी आवृत्तीपेक्षा वेगळं

iQOO Z11 लवकरच लाँच होणार आहे. चिनी आवृत्तीच्या तुलनेत, या फोनमध्ये 'पिल-शेप्ड' कॅमेरा मॉड्यूल, 3D कर्व्हड डिस्प्ले आणि Dimensity 7500 Turbo चिपसेट देण्यात आला आहे.

iQOO Z11
iQOO Z11 (Sanju Choudhary X Account)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 3, 2026 at 2:59 PM IST

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मुंबई : iQOO ब्रँड आपल्या Z-सीरीज स्मार्टफोन लाइनअपमध्ये iQOO Z11 समाविष्ट करण्याच्या तयारीत आहे. हा फोन iQOO Z11 Lite आणि iQOO Z11x 5G नंतर येत आहे.मार्चमध्ये चीनमध्ये लाँच झालेल्या स्मार्टफोनच्या तुलनेत भारतीय आवृत्तीमध्ये लक्षणीय फरक असतील.

iQOO Z11 डिझाइन आणि त्यातील फरक: iQOO इंडियाचे सीईओ निपुण मार्या आणि कंपनीनं 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) वर iQOO Z11 च्या प्रतिमा शेअर केल्या आहेत. या प्रतिमांवरून, भारतीय आवृत्तीच्या मागील बाजूस 'पिल-शेप्ड' कॅमेरा मॉड्यूल आहे, ज्यामध्ये ड्युअल-कॅमेरा सेटअप आणि एलईडी (LED) रिंग लाइट आहे. कंपनीनं याचं वर्णन "फ्लॅगशिप-प्रेरित डिझाइन" असं केलं आहे. या स्मार्टफोनमध्ये प्रीमियम मॅट-फिनिश रिअर पॅनेल, 3D कर्व्हड डिस्प्ले आणि कर्व्हड मिडल फ्रेम देण्यात आली आहे. फोनच्या वरच्या भागात स्पीकर ग्रिल आणि मायक्रोफोन आहे, तर उजव्या बाजूला पॉवर बटण आणि व्हॉल्यूम कंट्रोल्स आहेत. याउलट, चिनी आवृत्तीमध्ये सपाट (फ्लॅट) रिअर पॅनेल आणि वेगळ्या डिझाइनचे कॅमेरा मॉड्यूल आहे. चिनी मॉडेलमध्ये फ्लॅट फ्रेम असताना, भारतीय आवृत्तीमध्ये कर्व्हड डिस्प्ले आणि फ्रेम डिझाइनचा वापर करण्यात आला आहे. तथापि, दोन्ही आवृत्त्यांमध्ये पॉवर आणि व्हॉल्यूम बटणांचे स्थान मात्र सारखेच आहे.

3D कर्व्हड डिस्प्ले : iQOO इंडियानं यापूर्वी बायनरी कोड असलेल्या एका गूढ पोस्टद्वारे या लाँचचे संकेत दिले होते. आता, या नवीन टीझर्समुळं या डिव्हाइसबद्दलची उत्सुकता अधिकच वाढली आहे. अलीकडील अहवालांनुसार, iQOO Z11 लाँचसाठी सज्ज आहे. या स्मार्टफोन मॉडेलमध्ये ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 7500 Turbo चिपसेट असेल, तर चिनी आवृत्तीमध्ये Dimensity 8500 प्रोसेसर आहे. टीझर्सवरून हे देखील निश्चित झालं आहे की भारतीय व्हेरिएंटमध्ये 3D कर्व्हड डिस्प्ले असेल.

आधुनिक वैशिष्ट्ये : आकर्षक किंमतीत आधुनिक वैशिष्ट्ये उपलब्ध करून दिल्यामुळं iQOO Z-सीरीज मध्यम-श्रेणीतील (मिड-रेंज) ग्राहकांमध्ये लोकप्रिय आहे. Z11 च्या भारतीय आवृत्तीमध्ये 'पिल-शेप्ड' (गोळीच्या आकाराचे) कॅमेरा मॉड्यूल आणि मॅट फिनिश असण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळं त्याला अधिक प्रीमियम लूक मिळेल. तसंच, याचा 'कर्व्हड डिस्प्ले' (वक्र स्क्रीन) हातात धरतानाचा अनुभव अधिक सुखद करेल. कंपनीनं अद्याप किंमत, चार्जिंगचा वेग किंवा कॅमेराच्या तांत्रिक वैशिष्ट्यांबद्दल माहिती जाहीर केलेली नसली, तरी 'डायमेन्सिटी 7500 टर्बो' (Dimensity 7500 Turbo) चिपसेटमुळं गेमिंग आणि मल्टीटास्किंगसाठी दमदार कामगिरी मिळेल.

iQOO ने यापूर्वी विशिष्ट बाजारपेठांसाठी आपल्या फोन्समध्ये विशेष बदल केले आहेत. Z11 मध्येही अशीच काही वैशिष्ट्ये दिसतात, जी त्याला भारतीय ग्राहकांसाठी एक आकर्षक पर्याय बनवू शकतात. या फोनची संपूर्ण तांत्रिक वैशिष्ट्ये आणि किंमत अधिकृत लाँच इव्हेंटदरम्यान किंवा प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे.

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