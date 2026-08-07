iQOO Z11 भारतात 20 ऑगस्टला होणार लाँच; Dimensity 7500 Turbo चिपसेट आणि दोन आकर्षक रंगांची पुष्टी
iQOO Z11 स्मार्टफोन 20 ऑगस्ट रोजी भारतात लाँच होणार आहे. यात Dimensity 7500 Turbo चिपसेट देण्यात आला आहे.
Published : August 7, 2026 at 5:19 PM IST
मुंबई: पुढील आठवड्यात भारतीय स्मार्टफोन बाजारपेठेत एक महत्त्वपूर्ण लाँच होणार आहे. Vivo चा उप-ब्रँड असलेल्या iQOO नं आपल्या नवीन स्मार्टफोन, iQOO Z11 च्या भारतातील लाँचची तारीख जाहीर केली आहे. हा फोन 20 ऑगस्ट रोजी बाजारात येणार आहे. लाँचच्या काही आठवडे आधीच कंपनीनं या डिव्हाइसची प्रमुख वैशिष्ट्ये उघड केली आहेत. अधिकृत टीझर्सवरून असे संकेत मिळतात की, भारतीय व्हेरिएंट चीनमध्ये उपलब्ध असलेल्या आवृत्तीपेक्षा वेगळा असेल.
Power that thinks faster. ⚡🧠— iQOO India (@IqooInd) August 7, 2026
Meet the all-new iQOO Z11, powered by India's First MediaTek Dimensity 7500 Turbo Processor* for next-level AI, faster multitasking, and peak performance that keeps up with every move.
Built to handle more. Engineered to slow down less.
*India's… pic.twitter.com/6xauhCfD1v
iQOO Z11 चिपसेट, रंग आणि डिझाइनचे तपशील: X (पूर्वीचे ट्विटर) वर शेअर केलेल्या ताज्या टीझर्समध्ये, iQOO नं खुलासा केला आहे की iQOO Z11 मध्ये MediaTek Dimensity 7500 Turbo चिपसेट असेल. या चिपसेटमध्ये AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) संबंधित कामं हाताळण्यासाठी MediaTek च्या आठव्या पिढीतील NPU चा समावेश आहे. कंपनीचा दावा आहे की, या चिपसेटसह भारतात लाँच होणारा हा पहिला स्मार्टफोन असेल. याउलट, चीनमधील आवृत्तीमध्ये 4nm ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 8500 चिपसेटचा वापर करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये लाँच झालेल्या iQOO Z10 मध्ये Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर होता.
दोन आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध: रंगांच्या पर्यायांबाबत सांगायचं तर, हा फोन दोन आकर्षक शेड्समध्ये उपलब्ध असेल: 'ऑरोरा ग्रीन' (Aurora Green) आणि 'सेलेस्टियल ब्लू' (Celestial Blue). याची जाडी केवळ 7.99 मिमी आहे आणि वजन 119 ग्रॅम आहे. याचं स्लिम आणि हलकं डिझाइन हातात पकडण्यास आरामदायक अनुभव देईल.
अपेक्षित किंमत: हा फोन भारतात Amazon द्वारे विक्रीसाठी उपलब्ध असेल. मार्चमध्ये चीनमध्ये लाँच झालेल्या आवृत्तीची सुरुवातीची किंमत CNY 2,299 (अंदाजे 31,200 ) होती. चिनी व्हेरिएंटमध्ये 6.83 -इंचाचा AMOLED डिस्प्ले आहे, ज्याचा रिफ्रेश रेट 165Hz पर्यंत आहे. यात 16GB पर्यंत रॅम (RAM) आणि 512GB पर्यंत स्टोरेजचा सपोर्ट मिळतो. याच्या मागील कॅमेरा सेटअपमध्ये 50-मेगापिक्सेलचा मुख्य सेन्सर आणि 2-मेगापिक्सेलचा डेप्थ सेन्सर आहे, तर समोरील कॅमेरा 16-मेगापिक्सेलचा आहे. उष्णता नियंत्रणासाठी (thermal management), यात '7K Ice Dome VC' लिक्विड कूलिंग सिस्टमचा वापर करण्यात आला आहे.
9,020mAh बॅटरी: बॅटरी लाइफच्या बाबतीत हा फोन अत्यंत शक्तिशाली आहे. याची प्रचंड 9,020mAh बॅटरी 90W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. तसेच, धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षणासाठी याला IP68 आणि IP69 मानांकनं (ratings) मिळाली आहेत, ज्यामुळं बाह्य घटकांपासून याचं भक्कम संरक्षण होतं.
या फोनच्या भारतीय आवृत्तीमध्ये काही बदल अपेक्षित आहेत, कारण टीझर्समध्ये स्पष्टपणे 'Dimensity 7500 Turbo' चिपसेटचा उल्लेख करण्यात आला आहे. यामुळं कामगिरी (performance), गेमिंग आणि AI वैशिष्ट्यांच्या बाबतीत अधिक चांगला अनुभव मिळण्याची शक्यता आहे. मिड-रेंज सेगमेंटमधील वाढती स्पर्धा पाहता, या वैशिष्ट्यांमुळं iQOO Z11 हा वापरकर्त्यांसाठी एक आकर्षक पर्याय ठरू शकतो. हा फोन बॅटरी लाइफ, डिस्प्लेची गुणवत्ता आणि बांधणीचा दर्जा (build quality) या गोष्टींवर विशेष लक्ष देऊन तयार केल्याचं दिसून येते.
लाँचपूर्वी या फोनची अधिक वैशिष्ट्ये आणि किंमतीचा तपशील जाहीर होण्याची शक्यता आहे. तसंच, Amazon वर प्री-बुकिंगचं पर्याय किंवा प्रमोशनल ऑफर्सही उपलब्ध होऊ शकतात. ज्या वापरकर्त्यांना दीर्घकाळ चालणारी बॅटरी, फास्ट चार्जिंग आणि दमदार कामगिरी हवी आहे, त्यांच्यासाठी हा फोन एक उत्कृष्ट पर्याय ठरू शकतो.
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