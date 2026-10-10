iQOO 16 लवकरच होणार लॉंच! सीईओ निपुण मार्या यांची मोठी घोषणा
iQOO चे सीईओ निपुण मार्या यांनी 'इंडिया मोबाइल काँग्रेस 2026' मध्ये iQOO 16 भारतात लवकरच लॉंच होणार असल्याची घोषणा केलीय.
Published : October 10, 2026 at 10:29 AM IST
मुंबई: iQOO चे सीईओ निपुण मार्या यांनी 'इंडिया मोबाइल काँग्रेस 2026' मध्ये अधिकृतपणे घोषणा केली की iQOO 16 स्मार्टफोन लवकरच भारतीय बाजारपेठेत दाखल होईल. 29 सप्टेंबर रोजी चीनमध्ये लाँच झालेल्या या फोनची संपूर्ण माहिती आणि किंमत आधीच उपलब्ध आहे. भारतीय वापरकर्ते आता या शक्तिशाली डिव्हाइसची आतुरतेनं वाट पाहत आहेत.
Officially confirmed: iQOO 16 is launching in India 🥵 Specs : • 6.85" 2K 165Hz M16 LTPO OLED display • Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 + Q4 Supercomputing chip • LPDDR5X RAM + UFS 4.1 storage • 50MP 1/1.3" + 50MP 1/2.88" UW + 50MP IMX882 3x OIS W Periscope • 32MP GC32E1 1/3.1" sensor • 8400mAh + 100W + 40W wireless • USB Type C 3.2 Gen 1 • IP69 rating What should be the price according to you?— Sanju Choudhary (@saaaanjjjuuu) October 9, 2026
क्वालकॉमची नवीनतम 2nm चिपसेट: iQOO 16 मध्ये क्वालकॉमचा 'स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट एक्सट्रीम जेन 6' (Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6) चिपसेट वापरण्यात आला आहे. हा 2-नॅनोमीटर प्रोसेसर असून त्याची पीक क्लॉक स्पीड 5.01 GHz पर्यंत पोहोचतो. याव्यतिरिक्त, यात iQOO ची स्वतःची Q4 गेमिंग चिप समाविष्ट आहे, जी अत्यंत स्मूथ गेमिंग परफॉर्मन्स आणि मल्टीटास्किंग क्षमता सुनिश्चित करते. हा फोन हेवी गेमर्ससाठी एक उत्कृष्ट पर्याय ठरेल.
आकर्षक 6.85-इंच 2K डिस्प्ले: या फोनमध्ये 2K रिझोल्यूशन (1440 x 3168 पिक्सेल्स) असलेला 6.85-इंचाचा सॅमसंग M16 AMOLED डिस्प्ले देण्यात आला आहे. 165Hz रिफ्रेश रेट, 5000Hz टच सॅम्पलिंग रेट आणि 2800 निट्सपर्यंतची HBM ब्राइटनेस यांसारखी वैशिष्ट्ये आउटडोअर वापर आणि गेमिंगसाठी उत्कृष्ट अनुभव देतात, ज्यामुळं स्क्रीन स्पष्ट आणि चमकदार दिसते.
ट्रिपल 50MP कॅमेरा सेटअप: या डिव्हाइसच्या मागील बाजूस ट्रिपल-कॅमेरा सेटअप आहे, ज्यामध्ये तीन 50-मेगापिक्सेल सेन्सर्सचा समावेश आहे. मुख्य कॅमेरामध्ये 1/1.3-इंच सेन्सर, f/1.68 अपर्चर आणि OIS सपोर्ट देण्यात आला आहे. यासोबत 50MP चा अल्ट्रा-वाइड कॅमेरा (f/2.05 अपर्चर) आणि 50MP चा 3x पेरिस्कोप टेलिफोटो कॅमेरा देण्यात आला आहे. सेल्फीसाठी 32MP चा फ्रंट कॅमेरा उपलब्ध आहे. हा फोन फोटोग्राफी आणि व्हिडिओग्राफीमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करेल अशी अपेक्षा आहे.
8400mAh बॅटरी आणि फास्ट चार्जिंग: iQOO 16 मध्ये प्रचंड अशी 8400mAh बॅटरी देण्यात आली आहे. हा फोन 100W वायर्ड चार्जिंग आणि 40W वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करतो. IP68 आणि IP69 रेटिंग्समुळं धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षण मिळते. याचा चायनीज व्हेरिएंट Android 17 वर आधारित OriginOS 7 वर चालतो. बॅटरी लाईफ आणि टिकाऊपणाच्या बाबतीत हा फोन उत्कृष्ट ठरेल अशी अपेक्षा आहे.
Confirmed launches for the Snapdragon 8 Elite Gen 6 series in India - iQOO 16 (Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6) - Motorola Signature 27 (Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6) - Xiaomi 18 Pro (Snapdragon 8 Elite Gen 6) All of these phones will be launching in the coming months! https://t.co/aaBFFYKU8R— Aryan Gupta (@SavageAryan007) October 9, 2026
चीनमधील किंमत आणि भारतातील अपेक्षित किंमत: चीनमध्ये iQOO 16 (12GB रॅम + 256GB स्टोरेज व्हेरिएंट) ची सुरुवातीची किंमत 5,999 युआन (अंदाजे 86,000) आहे. 12GB + 512GB मॉडेलची किंमत 6,799युआन (अंदाजे 97,000), 16GB + 512GB मॉडेलची किंमत 7,499युआन (अंदाजे 1.07 लाख) आणि टॉप-एंड 16GB + 1TB मॉडेलची किंमत 8,499 युआन (अंदाजे 1.21 लाख) आहे. उपलब्ध रंगांच्या पर्यायांमध्ये 'चेसिंग द लाईट' (Chasing the Light), 'लेजेंड' (Legend) आणि 'रेसिंग ट्रॅक' (Racing Track) यांचा समावेश आहे.
भारतात कधी आणि कोणत्या किंमतीला लाँच होईल? : टिपस्टर योगेश ब्रार यांच्या मते, iQOO 16 भारतात 1 लाख रुपयांपेक्षा कमी सुरुवातीच्या किंमतीत लाँच होईल. काही अहवालांनुसार, याचे लाँचिंग डिसेंबर 2026 किंवा 2027 च्या सुरुवातीला होऊ शकते. तुलनेसाठी सांगायचं तर, iQOO 15 भारतात 85,999 रुपयांच्या सुरुवातीच्या किंमतीत लाँच करण्यात आला होता. आता भारतीय वापरकर्ते अधिकृत किंमत आणि लाँचच्या तारखेची वाट पाहत आहेत.
हे वाचलंत का :