iQOO 15R भारतात लवकरच लॉंच होणार: चेकर्ड पॅटर्न डिझाइन आणि ड्युअल कॅमेरासह टीझर उघड

iQOO 15R भारतात लवकरच लॉंच होणार आहे. चेकर्ड पॅटर्न डिझाइन, ड्युअल रियर कॅमेरा आणि OriginOS सह येणारा हा iQOO 15 सीरिजमधील दुसरा स्मार्टफोन असेल.

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 20, 2026 at 1:25 PM IST

मुंबई : iQOO 15R स्मार्टफोन भारतात लवकरच लॉंच होणार असल्याची घोषणा iQOO कंपनीनं केलीय. हे iQOO 15 सीरिजमधील दुसरा मॉडेल असेल, जो नोव्हेंबर 2025 मध्ये लॉंच झालेल्या फ्लॅगशिप iQOO 15 नंतर बाजारात येत आहे. कंपनीनं अद्याप फोनच्या वैशिष्ट्यांबद्दल अधिक माहिती उघड केलेली नाही, मात्र टीझर इमेजेसमधून ड्युअल रियर कॅमेरा आणि आकर्षक चेकर्ड पॅटर्न रियर पॅनल दिसत आहे. हा फोन “कमिंग सून” असल्याचं सांगितलं जात आहे.

iQOO 15R भारत लॉंच टीझर
iQOO कंपनीचे सीईओ निपुण मार्या यांनी X (ट्विटर) वर एका पोस्टद्वारे iQOO 15R चा टीझर शेअर केलाय. पोस्टमध्ये “कमिंग सून” असं नमूद करून करण्यात आलं आहे. टीझर इमेजमध्ये स्क्वेअर आकाराचा फ्लोटिंग कॅमेरा मॉड्यूल दिसतो, ज्याचं राऊंडेड कॉर्नर्स आहेत आणि तो फ्लॅगशिप iQOO 15 शी मिळता-जुळता आहे. LED फ्लॅश कॅमेरा डेकोच्या बाहेर ठेवलेला आहे. रियर पॅनलवर मल्टी-टोन फिनिशसह चेकर्ड पॅटर्न आहे, जो ग्रे कलर व्हेरिएंटमध्ये दिसतो. फोनच्या राइट साइडला पॉवर आणि व्हॉल्यूम बटन्स आहेत, तर वर आणि खाली अँटेना बँड्स दिसतात. फोनला कर्व्ड एजेस आहेत, ज्यामुळं तो हातात आरामदायी वाटेल. याशिवाय, iQOO 15R OriginOS वर चालेल, जो iQOO 15 सोबत नोव्हेंबरमध्ये आणला होता. अफवेनुसार, हा Android 16-आधारित OriginOS 6 असू शकतो.

संभाव्य स्पेसिफिकेशन्स
रिपोर्ट्सनुसार, iQOO 15R हे चीनमध्ये लवकर लॉंच होणाऱ्या iQOO Z11 Turbo चं रिब्रँडेड व्हर्जन असू शकतं. त्याला Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट मिळेल, जो OnePlus 15R आणि आगामी Motorola Signature मध्येही आहे.

iQOO Z11 Turbo
चीनमधील iQOO Z11 Turbo ला 6.59 इंच डिस्प्ले, 200 मेगापिक्सेल “अल्ट्रा-क्लियर” प्रायमरी कॅमेरा, मेटल फ्रेम, ग्लास रियर पॅनल आणि राऊंडेड कॉर्नर्स मिळतील. याशिवाय IP68 + IP69 डस्ट आणि वॉटर रेसिस्टन्स रेटिंग तसंच अल्ट्रासॉनिक फिंगरप्रिंट स्कॅनरही असेल. भारतातील iQOO 15R मध्येही हीच वैशिष्ट्ये येण्याची शक्यता आहे. iQOO 15 सीरिज आपल्या पॉवरफुल परफॉर्मन्स, प्रीमियम डिझाइन आणि गेमिंग फीचर्ससाठी ओळखली जाते. iQOO 15R मध्यम-उच्च श्रेणीतील ग्राहकांना लक्ष्य करेल आणि Amazon वर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल, अशी माहिती समोर आली आहे.

