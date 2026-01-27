ETV Bharat / technology

iQOO 15R भारतात 24 फेब्रुवारी 2026 रोजी लॉंच होणार: फ्लॅगशिप फीचर्ससह आकर्षक स्मार्टफोन

iQOO नं अखेर आपल्या नव्या स्मार्टफोन iQOO 15R ची भारतातील लॉंच तारीख अधिकृतपणे जाहीर केली आहे.

iQOO 15R
iQOO 15R (iQOO)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 27, 2026 at 10:55 AM IST

Updated : January 27, 2026 at 11:21 AM IST

मुंबई : iQOO 15R भारतात 24 फेब्रुवारी 2026 रोजी लॉंच होणार आहे. फ्लॅगशिप-स्तरीय Snapdragon 8 Gen 5, 7600mAh बॅटरी आणि 200MP कॅमेरासह हा फोन प्रीमियम सेगमेंटमध्ये आकर्षक ठरणार आहे. काही दिवसांपूर्वी अ‍ॅमेझॉन इंडियावर या फोनची मायक्रोसाइट लाईव्ह झाल्यानंतर, कंपनीनं आता 24 फेब्रुवारी 2026 रोजी हा फोन भारतात डेब्यू करणार असल्याचं कन्फर्म केलं आहे.

फ्लॅगशिप-स्तरीय स्पेसिफिकेशन्स
iQOO 15R प्रीमियम मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये फीचर-रिच डिव्हाईस म्हणून सादर होत आहे. हा फोन विशेषतः परफॉर्मन्स, डिस्प्ले आणि बॅटरी लाइफ या बाबतीत लक्ष वेधून घेणार आहे. गेमिंग आणि हेवी युजर्ससाठी हा फोन उत्तम पर्याय ठरू शकतो, कारण यात फ्लॅगशिप-स्तरीय स्पेसिफिकेशन्स आहेत, पण किंमत मात्र परवडणारी अपेक्षित आहे.

फ्लॅगशिप-स्तरीय डिस्प्ले
iQOO 15R मध्ये 6.59 इंचाचा 1.5K रिझोल्यूशनचा LTPS OLED फ्लॅट डिस्प्ले दिला जाणार आहे. या डिस्प्लेचा रिफ्रेश रेट 144Hz असून, तो 1800 निट्स पीक ब्राइटनेस मोड आणि 4320Hz PWM डिमिंगला सपोर्ट करेल. यामुळं सूर्यप्रकाशातही उत्तम विजिबिलिटी मिळेल आणि डोळ्यांना त्रास कमी होईल.

परफॉर्मन्स सेटअप
परफॉर्मन्सच्या बाबतीत हा फोन खूपच पॉवरफुल आहे. यात Qualcomm चा नवीन Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर असेल, जो Q2 इंडिपेंडंट गेमिंग चिपसह येईल. यामुळं गेमिंग अनुभव अत्यंत स्मूथ आणि लॅग-फ्री राहील. रॅम LPDDR5X Ultra प्रकारची आणि स्टोरेज UFS 4.1 असेल, तर ग्राफिक्ससाठी Adreno 829 GPU दिला जाणार आहे. हा सेटअप मल्टिटास्किंग, हेवी गेमिंग आणि 4K व्हिडिओ एडिटिंगसारख्या कामांसाठी आदर्श ठरेल. iQOO च्या परफॉर्मन्स-फोकस्ड फोनची ओळख लक्षात घेता, हा फोन गेमर्सना नक्कीच आवडेल.

कॅमेरा, बिल्ड क्वालिटी
कॅमेऱ्याबाबत iQOO नं मोठी झेप घेतली आहे. रिअर कॅमेरा सेटअपमध्ये 200 मेगापिक्सेलचा Samsung S5KHP5 मुख्य सेन्सर असेल, जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलायझेशन (OIS) सपोर्टसह येईल. यासोबत 8 मेगापिक्सेलचा सेकंडरी कॅमेरा असेल. फ्रंटला 32 मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेरा दिला जाणार आहे, जो उत्तम पोर्ट्रेट आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी उपयुक्त ठरेल.

बॅटरी
बॅटरी हे या फोनचं सर्वात मोठा हायलाइट आहे. यात 7600mAh क्षमतेची मोठी बॅटरी असेल, जी 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करेल (USB Type-C पोर्टद्वारे). या बॅटरीमुळं एका चार्जमध्ये दोन दिवसांपर्यंत सहज वापर करता येईल. बिल्ड क्वालिटीही प्रीमियम आहे. फोनला IP68 आणि IP69 डस्ट-वॉटर रेसिस्टंट रेटिंग मिळेल. यात 3D अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कॅनर, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC सारखी कनेक्टिव्हिटी फीचर्स असतील. डिझाइनमध्ये मेटल फ्रेम आणि ग्लास बॅक असेल. फोनची जाडी फक्त 7.9mm आणि वजन 202 ग्रॅम असेल, ज्यामुळं तो हातात धरण्यासाठी आरामदायी राहील.

अपेक्षित किंमत आणि मार्केट पोजिशनिंग
प्रसिद्ध टिप्स्टर देबायन रॉयनुसार, iQOO 15R ची भारतातील किंमत सुमारे 40,000 च्या आसपास असेल. ही किंमत खरी ठरल्यास हा फोन प्रीमियम सेगमेंटमध्ये खूपच स्पर्धात्मक ठरेल. फ्लॅगशिप-समान स्पेसिफिकेशन्स अल्ट्रा-प्रीमियम किंमतीशिवाय मिळणे ही गेमर्स आणि पॉवर युजर्ससाठी मोठी आकर्षण ठरेल. हा फोन OnePlus, Realme GT सारख्या प्रतिस्पर्ध्यांना टक्कर देऊ शकतो.


