iQOO 15 : भारतात लवकरच लॉंच होणार नवीन फ्लॅगशिप स्मार्टफोन
आयक्यू (iQOO), स्मार्टफोन कंपनी भारतात आपला आगामी फ्लॅगशिप स्मार्टफोन आयक्यू 15 (iQOO 15) लवकरच लॉंच करणार आहे.
Published : October 17, 2025 at 3:29 PM IST
हैदराबाद : आयक्यू 15, एक शक्तिशाली फ्लॅगशिप स्मार्टफोन, नोव्हेंबर 2025 मध्ये भारतात लॉंच होणार आहे. स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट, 7,000mAh बॅटरी आणि ओरिजिनओएस 6 सह येणारा हा फोन गेमिंग आणि तंत्रज्ञान प्रेमींसाठी खास आहे. याबाबत कंपनीनं एक्स या सोशल मीडिया साइटवर माहिती दिलीय. हा स्मार्टफोन क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जनरेशन 5 प्रोसेसरद्वारे संचालित असेल आणि नुकत्याच लॉंच झालेल्या अँड्रॉइड 16-आधारित ओरिजिनओएस 6 वर चालेल. आयक्यूच्या चीनी वेबसाइटनुसार, या स्मार्टफोनमध्ये 7,000mAh बॅटरी असेल. आयक्यू इंडियाचे सीईओ निपुण मर्या यांनी त्यांच्या एक्स (ट्विटर) खात्यावरून या लॉंचची घोषणा केलीय. “फ्लॅगशिप कामगिरीचा एक नवा अध्याय लवकरच येत आहे!” असं त्यांनी आपल्या टीझर पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
Get ready to experience power like never before with iQOO15.— iQOO India (@IqooInd) October 16, 2025
Coming this November. ⚡#iQOO #iQOO15 #BetheGOAT pic.twitter.com/KJntlJ2LRC
आयक्यू 15 : काय अपेक्षा आहे?
आयक्यू 15 ची चीनी आवृत्ती स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जनरेशन 5 प्रोसेसरसह Q3 गेमिंग चिपनं सुसज्ज असेल. अहवालानुसार, ही नवीन चिप गेमिंग कामगिरी सुधारेल, पूर्ण-दृश्य रे ट्रेसिंग सक्षम करेल आणि फ्रेम स्थिरता वाढवेल. हा स्मार्टफोन 2K रिझोल्यूशनवर 144fps गेमिंगला समर्थन देईल आणि यात 8K व्हेपर चेंबर डोम कूलिंग सिस्टम असेल, जी आयक्यू 13 पेक्षा 47 टक्के अधिक प्रभावी कूलिंग प्रदान करेल. ही प्रणाली गेमिंग दरम्यान डिव्हाइसचं तापमान नियंत्रित ठेवण्यास मदत करेल, ज्यामुळं दीर्घकाळ गेमिंगचा अनुभव अधिक सुलभ होईल.
डिस्प्ले आणि डिझाइन
अहवालांनुसार, आयक्यू 15 मध्ये 6.85-इंचाचा 2K LTPO डिस्प्ले असेल, जो सॅमसंगचा “एव्हरेस्ट” पॅनल आहे. हा डिस्प्ले 144Hz रिफ्रेश रेट आणि 6,000 निट्स पीक ब्राइटनेस ऑफर करू शकतो. यामुळं वापरकर्त्यांना चमकदार आणि स्मूथ व्हिज्युअल अनुभव मिळेल. याशिवाय, या स्मार्टफोनमध्ये 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेन्सर आणि IP68/IP69 रेटिंग असेल, जे धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षण प्रदान करेल. ही वैशिष्ट्ये मागील वर्षीच्या मॉडेलप्रमाणेच असतील, परंतु सुधारित डिझाइन आणि तंत्रज्ञानासह हा फोन अधिक आकर्षक असेल.
बॅटरी आणि चार्जिंग
आयक्यू 15 च्या चीनी आवृत्तीमध्ये 7,000mAh बॅटरी आहे, जी 100W वायर्ड आणि कदाचित 50W वायरलेस फास्ट चार्जिंगला समर्थन देईल. इतक्या मोठ्या बॅटरीमुळं या स्मार्टफोनची चार्जिंग दीर्घकाळ टिकेल. वायरलेस चार्जिंगची सुविधा देखील या फोनला प्रीमियम स्मार्टफोनच्या श्रेणीत आणते, ज्यामुळं वापरकर्त्यांना अधिक लवचिकता मिळेल.
कॅमेरा सेटअप
आयक्यू 15 मध्ये ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप असण्याची शक्यता आहे, ज्यामध्ये 50MP मुख्य सेन्सर, 3x ऑप्टिकल आणि 100x डिजिटल झूमसह 50MP पेरिस्कोप टेलिफोटो लेन्स आणि 50MP अल्ट्रा-वाइड लेन्स समाविष्ट असेल. सेल्फीसाठी, यात 50MP फ्रंट कॅमेरा असण्याची शक्यता आहे. हा कॅमेरा सेटअप उच्च-गुणवत्तेची छायाचित्रे आणि व्हिडिओ घेण्यास सक्षम असेल.
ओरिजिनओएस 6 आणि सॉफ्टवेअर
व्हिवो आणि आयक्यूनं अँड्रॉइड 16-आधारित ओरिजिनओएस 6 अपडेटचे रोलआउट वेळापत्रक जाहीर केलं आहे, जे नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला सुरू होईल. आयक्यू 13 हे या अपडेट मिळणारे पहिले डिव्हाइस असेल. आयक्यू 15 चं लॉंच देखील नोव्हेंबरमध्ये होत असल्यानं, हा फोन ओरिजिनओएस 6 सह लॉंच होण्याची शक्यता आहे. यामुळं भारतातील व्हिवो आणि आयक्यू फोनमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या फनटच ओएसचं युग संपेल, कारण ओरिजिनओएस यापूर्वी केवळ चीनपुरतं मर्यादित होतं. ओरिजिनओएस 6 नवीन वैशिष्ट्ये, सुधारित वापरकर्ता अनुभव आणि ऑप्टिमाइज्ड कामगिरी आणेल, ज्यामुळं आयक्यू 15 चा सॉफ्टवेअर अनुभव अधिक आधुनिक आणि कार्यक्षम होईल.
आयक्यू 15: अपेक्षित तपशील
|वैशिष्ट्य
|तपशील
|डिस्प्ले
|6.85-इंच 2K LTPO सॅमसंग “एव्हरेस्ट” पॅनल, 144Hz रिफ्रेश रेट, 6,000 निट्स पीक ब्राइटनेस
|प्रोसेसर
|क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जनरेशन 5 + Q3 गेमिंग चिप
|रियर कॅमेरा
|50MP मुख्य + 50MP पेरिस्कोप (3x ऑप्टिकल, 100x डिजिटल झूम) + 50MP अल्ट्रा-वाइड
|फ्रंट कॅमेरा
|50MP
|बॅटरी
|7,000mAh
|चार्जिंग
|100W वायर्ड, 50W वायरलेस
|ऑपरेटिंग सिस्टम
|अँड्रॉइड 16-आधारित ओरिजिनओएस 6
|संरक्षण
|IP68/IP69 रेटेड
आयक्यू 15 हा स्मार्टफोन गेमिंग, कॅमेरा आणि बॅटरी कामगिरीच्या बाबतीत एक शक्तिशाली पर्याय ठरेल. भारतात नोव्हेंबर 2025 मध्ये लॉंच होणारा हा फोन तंत्रज्ञान प्रेमी आणि गेमर्ससाठी एक आकर्षक निवड असेल. 20 ऑक्टोबरला चीनमध्ये होणाऱ्या लॉंच दरम्यान या फोनबद्दल अधिक माहिती समोर येईल, ज्यामुळं त्याच्या वैशिष्ट्यांबद्दल उत्सुकता आणखी वाढेल.
