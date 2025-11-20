iQOO 15 ची भारतात प्री-बुकिंग सुरू; iQOO TWS 1e ट्रू वायरलेस ईयरबड्स मिळणार फ्री..!
iQOO 15 ची भारतात प्री-बुकिंग आजपासून सुरू झालीय. 7000mAh बॅटरी, स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट, Android 16 आणि 2KOLED यात मिळतोय. हा फोन भारतात लवकरच लॉंच होतोय.
Published : November 20, 2025 at 10:50 AM IST
मुंबई : विवोचा सब-ब्रँड आयकूनं आपला पुढचा फ्लॅगशिप स्मार्टफोन iQOO 15 भारतात लाँच करण्याची तयारी पूर्ण केली आहे. आज (20नोव्हेंबर) सांयकाळी 6 वाजल्यापासून या फोनची प्री-बुकिंग सुरू झाली असून, अधिकृत लाँच 26 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. लाँच ऑफर्ससह या फोनची किंमत 65,000 ते 70,000 रुपये दरम्यान असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
2K M14 LEAD OLED डिस्प्ले
iQOO 15 मध्ये अनेक दमदार अपग्रेड्स देण्यात आले आहेत. यात सॅमसंगचा नवा 2K M14 LEAD OLED डिस्प्ले (2,600 निट्स पीक ब्राइटनेस, डॉल्बी व्हिजन सपोर्ट), स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जनरेशन 5 चिपसेट, LPDDR5x Ultra RAM, UFS 4.1 स्टोरेज आणि 8,000 चौ. मिमी सिंगल-लेयर व्हेपर चेंबर थर्मल सिस्टीम यांचा समावेश आहे. भारतात पहिल्यांदाच आयकू फोन Android 16 वर आधारित OriginOS 6 सोबत येणार असून, कंपनी 5 वर्षांपर्यंत मोठे OS अपडेट्स आणि 7 वर्षांपर्यंत सिक्युरिटी पॅचेस देण्याची हमी देत आहे.
कॅमेरा
कॅमेर्याच्या बाबतीत iQOO 15 ट्रिपल 50 मेगापिक्सेल रिअर कॅमेरा सेटअपसह येतो. सोनी IMX921 मुख्य सेन्सर, IMX882 पेरिस्कोप टेलिफोटो (3x ऑप्टिकल झूम) आणि 50 मेगापिक्सेल अल्ट्रा-वाइड लेन्स. समोर 32 मेगापिक्सेल सेल्फी कॅमेरा आहे. गेमिंगसाठी आयकूचा स्वतःचा सुपरकॉम्प्युटिंग चिप Q3 आणि ड्युअल-अॅक्सिस व्हायब्रेशन मोटर देण्यात आलं आहे. विशेष म्हणजे, नवीन “गेम लाइव्ह स्ट्रीमिंग असिस्टंट” फीचरमुळं अतिरिक्त हार्डवेअरशिवाय लॅपटॉप/डेस्कटॉपवरून गेमिंग थेट स्ट्रीम करता येणार आहे.
बॅटरी
बॅटरीच्या बाबतीत हा फोन 7,000 mAh क्षमतेची मोठी बॅटरी आणि 100 वॅट वायर्ड तसेच 40 वॅट वायरलेस चार्जिंग सपोर्टसह येतो. फोन दोन कलर व्हेरियंटमध्ये उपलब्ध होईल – अल्फा (ब्लॅक) आणि लिजेंड (व्हाइट).
प्री-बुकिंग ऑफर (Priority Pass)
आज दुपारी 12 वाजल्यापासून Amazon आणि iQOO India ई-स्टोअरवर प्री-बुकिंग करता येईल. प्री-बुकिंग करणाऱ्यांना Priority Pass मिळेल ज्यात iQOO TWS 1e ट्रू वायरलेस ईयरबड्स मोफत मिळतील. या व्यतिरिक्त अतिरिक्त 12 महिन्यांची एक्स्टेंडेड वॉरंटी मिळणार आहे. iQOO 15 हा भारतीय ग्राहकांसाठी गेमिंग, कॅमेरा आणि बॅटरी लाइफ यांच्या बाबतीत एक आकर्षक फ्लॅगशिप पर्याय ठरणार आहे. लाँचनंतर या फोनची थेट स्पर्धा OnePlus 13, Xiaomi 15 आणि Realme GT 7 Pro सोबत होईल.
