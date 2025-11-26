iQOO 15 भारतात लाँच: स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जनरेशन 5 सह 7000 mAh बॅटरी
चिनी स्मार्टफोन ब्रँड आयक्यूनं (iQOO) भारतात आपला नवीन फ्लॅगशिप स्मार्टफोन आयक्यू 15 अधिकृतपणे लाँच केला. हा फोन यापूर्वीच चीनमध्ये लाँच झाला होता.
Published : November 26, 2025 at 1:08 PM IST|
Updated : November 26, 2025 at 1:22 PM IST
मुंबई : व्हिवोच्या सब-ब्रँड आयकूनं (iQOO) भारतात आपला नवीन फ्लॅगशिप स्मार्टफोन iQOO 15 अधिकृतपणे लाँच केला. चीनमध्ये एक महिन्यापूर्वी लाँच झालेल्या या फोननं आता भारतीय बाजारपेठेत एन्ट्री केली आहे. क्वालकॉमच्या लेटेस्ट 3 एनएम फॅब्रिकेशनवरील स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जनरेशन 5 चिपसेटचा पॉवर असलेला हा फोन गेमिंग आणि हेवी परफॉर्मन्ससाठी खास डिझाइन केला आहे. सर्वात मोठी खासियत म्हणजे 7,000 एमएएच क्षमतेची सिलिकॉन-कार्बन बॅटरी आणि 100 वॉट वायर्ड फास्ट चार्जिंग.
किंमत आणि उपलब्धता
भारतात iQOO 15 ची किंमत 12 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेज व्हेरियंटसाठी 72,999 पासून सुरू होते. तर टॉप-एंड 16 जीबी रॅम + 512 जीबी स्टोरेज व्हेरियंटची किंमत 79,999 आहे. फोन दोन आकर्षक कलर ऑप्शन्समध्ये,लिजेंड (ग्लास बॅक) आणि अल्फा ब्लॅक (फायबरग्लास बॅक)उपलब्ध आहे. सध्या हा फोन फक्त अॅमेझॉन इंडियावर विक्रीसाठी उपलब्ध आहे.
मुख्य वैशिष्ट्ये
|वैशिष्ट्य
|तपशील
|लाँच तारीख (भारत)
|26 नोव्हेंबर 2025
|किंमत (भारत)
|72,999 (12+256GB) → 79,999 (16+512GB)
|उपलब्धता
|फक्त Amazon India
|रंग
|Legend (ग्लास बॅक), Alpha Black (फायबरग्लास बॅक)
|डिस्प्ले
|6.85″ Samsung M14 8T LTPO AMOLED, 2K, 144 Hz, 6000 nits, अँटी-रिफ्लेक्टिव्ह
|प्रोसेसर
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)
|रॅम / स्टोरेज
|12/16 GB LPDDR5x + 256/512 GB UFS 4.1
|AnTuTu स्कोअर
|41.8 लाखांपेक्षा जास्त
|कूलिंग सिस्टीम
|8000 mm² 8K VC Cooling
|मुख्य कॅमेरा
|50 MP Sony IMX921 (OIS)
|टेलिफोटो
|50 MP Sony IMX882 पेरिस्कोप, 3x ऑप्टिकल, 10x झूम
|अल्ट्रावाइड
|50 MP
|सेल्फी कॅमेरा
|32 MP
|बॅटरी
|7000 mAh सिलिकॉन-कार्बन
|चार्जिंग
|100 W वायर्ड + 40 W वायरलेस
|बाँडेडी थिकनेस / वजन
|8.17 mm; Alpha Black – 216.2 g, Legend – 220 g
|IP रेटिंग
|IP68 + IP69 (डस्ट + हाय-प्रेशर वॉटर रेसिस्टंट)
|फिंगरप्रिंट
|3D अल्ट्रासॉनिक (स्क्रीनखाली)
|ऑपरेटिंग सिस्टीम
|Android 16 + OriginOS 6
|अपडेट पॉलिसी
|5 प्रमुख Android अपडेट्स + 7 वर्ष सुरक्षा अपडेट्स
|खास फीचर्स
|Monster Halo लाइटिंग, Wet Finger Control, AI Reflection Erase
आयकूनं दावा केला आहे की नवीन चिपमुळं GPU 23%, रे-ट्रेसिंग 25%, सिंगल कोर 20% आणि मल्टी कोर 17% सुधारलेला परफॉर्मन्स मिळतो. तसंच NPU मध्ये 37% वेग वाढला आहे. गेमिंगदरम्यान तापमान नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मोठी व्हीसी कूलिंग सिस्टीम दिली आहे.
iQOO 15 हा सध्या भारतातील सर्वात पॉवरफुल अँड्रॉइड फोन मानला जात आहे. प्रीमियम गेमिंग, दमदार बॅटरी आणि लाँग-टर्म सॉफ्टवेअर सपोर्ट शोधणाऱ्यांसाठी हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो.
