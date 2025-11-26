ETV Bharat / technology

iQOO 15 भारतात लाँच: स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जनरेशन 5 सह 7000 mAh बॅटरी

चिनी स्मार्टफोन ब्रँड आयक्यूनं (iQOO) भारतात आपला नवीन फ्लॅगशिप स्मार्टफोन आयक्यू 15 अधिकृतपणे लाँच केला. हा फोन यापूर्वीच चीनमध्ये लाँच झाला होता.

iQOO 15, iQOO 15 Price
iQOO 15 (iQOO)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 26, 2025 at 1:08 PM IST

|

Updated : November 26, 2025 at 1:22 PM IST

2 Min Read
मुंबई : व्हिवोच्या सब-ब्रँड आयकूनं (iQOO) भारतात आपला नवीन फ्लॅगशिप स्मार्टफोन iQOO 15 अधिकृतपणे लाँच केला. चीनमध्ये एक महिन्यापूर्वी लाँच झालेल्या या फोननं आता भारतीय बाजारपेठेत एन्ट्री केली आहे. क्वालकॉमच्या लेटेस्ट 3 एनएम फॅब्रिकेशनवरील स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जनरेशन 5 चिपसेटचा पॉवर असलेला हा फोन गेमिंग आणि हेवी परफॉर्मन्ससाठी खास डिझाइन केला आहे. सर्वात मोठी खासियत म्हणजे 7,000 एमएएच क्षमतेची सिलिकॉन-कार्बन बॅटरी आणि 100 वॉट वायर्ड फास्ट चार्जिंग.

iQOO 15 डिझाइन

किंमत आणि उपलब्धता
भारतात iQOO 15 ची किंमत 12 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेज व्हेरियंटसाठी 72,999 पासून सुरू होते. तर टॉप-एंड 16 जीबी रॅम + 512 जीबी स्टोरेज व्हेरियंटची किंमत 79,999 आहे. फोन दोन आकर्षक कलर ऑप्शन्समध्ये,लिजेंड (ग्लास बॅक) आणि अल्फा ब्लॅक (फायबरग्लास बॅक)उपलब्ध आहे. सध्या हा फोन फक्त अॅमेझॉन इंडियावर विक्रीसाठी उपलब्ध आहे.

iQOO 15 डिस्प्ले

मुख्य वैशिष्ट्ये

वैशिष्ट्यतपशील
लाँच तारीख (भारत)26 नोव्हेंबर 2025
किंमत (भारत)72,999 (12+256GB) → 79,999 (16+512GB)
उपलब्धताफक्त Amazon India
रंगLegend (ग्लास बॅक), Alpha Black (फायबरग्लास बॅक)
डिस्प्ले6.85″ Samsung M14 8T LTPO AMOLED, 2K, 144 Hz, 6000 nits, अँटी-रिफ्लेक्टिव्ह
प्रोसेसरQualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)
रॅम / स्टोरेज12/16 GB LPDDR5x + 256/512 GB UFS 4.1
AnTuTu स्कोअर41.8 लाखांपेक्षा जास्त
कूलिंग सिस्टीम8000 mm² 8K VC Cooling
मुख्य कॅमेरा50 MP Sony IMX921 (OIS)
टेलिफोटो50 MP Sony IMX882 पेरिस्कोप, 3x ऑप्टिकल, 10x झूम
अल्ट्रावाइड50 MP
सेल्फी कॅमेरा32 MP
बॅटरी7000 mAh सिलिकॉन-कार्बन
चार्जिंग100 W वायर्ड + 40 W वायरलेस
बाँडेडी थिकनेस / वजन8.17 mm; Alpha Black – 216.2 g, Legend – 220 g
IP रेटिंगIP68 + IP69 (डस्ट + हाय-प्रेशर वॉटर रेसिस्टंट)
फिंगरप्रिंट3D अल्ट्रासॉनिक (स्क्रीनखाली)
ऑपरेटिंग सिस्टीमAndroid 16 + OriginOS 6
अपडेट पॉलिसी5 प्रमुख Android अपडेट्स + 7 वर्ष सुरक्षा अपडेट्स
खास फीचर्सMonster Halo लाइटिंग, Wet Finger Control, AI Reflection Erase
iQOO 15 ब्राइटनेस

आयकूनं दावा केला आहे की नवीन चिपमुळं GPU 23%, रे-ट्रेसिंग 25%, सिंगल कोर 20% आणि मल्टी कोर 17% सुधारलेला परफॉर्मन्स मिळतो. तसंच NPU मध्ये 37% वेग वाढला आहे. गेमिंगदरम्यान तापमान नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मोठी व्हीसी कूलिंग सिस्टीम दिली आहे.

iQOO 15 प्रोसेसर

iQOO 15 हा सध्या भारतातील सर्वात पॉवरफुल अँड्रॉइड फोन मानला जात आहे. प्रीमियम गेमिंग, दमदार बॅटरी आणि लाँग-टर्म सॉफ्टवेअर सपोर्ट शोधणाऱ्यांसाठी हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो.

iQOO 15 बॅटरी

