iQOO 15 भारतात पुढच्या महिन्यात होणार लॉंच; स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जनरेशन 5 चिपसेटसह दमदार फीचर्स
iQOO 15 26 नोव्हेंबर रोजी भारतात लॉंच होणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
Published : October 28, 2025 at 1:33 PM IST
हैदराबाद : व्हिवोचा उप-ब्रँड आयक्यूओओनं सोशल मीडियावर आयक्यूओओ 15 स्मार्टफोन लॉंच करण्याची घोषणा केलीय. हा फोन भारतात येत्या महिन्यात लॉंच होणार असल्याचं कंपनीनं पोस्टमध्ये सांगितलं. आयक्यूओओ 13 चा उत्तराधिकारी असलेला हा फोन क्वालकॉमच्या फ्लॅगशिप स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जनरेशन 5 चिपसेटनं सुसज्ज असेल. फोनच्या इतर वैशिष्ट्यांबाबत कंपनीनं अद्याप माहिती दिलेली नाही, मात्र कंपनीच्या एका अधिकाऱ्यानं अँड्रॉइड 16-आधारित ओरिजिनओएस 6 चालणारा असल्याचे टीझ केलं आहे. विशेष म्हणजे, हा फोन चीनमध्ये 20 ऑक्टोबर रोजी लॉंच झाला असून, त्यामुळं भारतातील आवृत्तीकडून मोठ्या अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत.
Introducing the all-new #iQOO15, crafted for those who don’t wait for the future - they race towards it.— iQOO India (@IqooInd) October 28, 2025
Experience performance that keeps you in the lead.
Save the date for November 26th.
What are you most hyped to experience? Tell us below! #iQOO15 #BeTheGOAT pic.twitter.com/KbNNZECaE0
स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जनरेशन 5 चिपसेट
भारताचे आयक्यूओओ सीईओ निपुण मर्या यांनी एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) वर पोस्ट करून 26 नोव्हेंबर रोजी हा फोन भारतात लॉंच होणार असल्याचं जाहीर केलं. अमेझॉनवर फोनची मायक्रोसाइट लाइव्ह झाली असून, त्यात स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जनरेशन 5 चिपसेट आणि ओरिजिनओएस 6 (अँड्रॉइड 16-आधारित) ची पुष्टी झाली आहे. भारतात फंटच ओएस 15 ची जागा हा नवीन इंटरफेस घेणार आहे.
सॅमसंग एम14 एमोलेड डिस्प्ले
फोनची किंमत, स्टोरेज पर्याय आणि रंगविकल्प अद्याप जाहीर झालेले नाहीत. मात्र, चीनमधील आवृत्ती विक्रीस उपलब्ध असल्यानं तिच्या वैशिष्ट्यांवरून भारतातील फोनच्या किंमतीचा अंदाज बांधता येऊ शकतो. चीनमध्ये लॉंच झालेल्या आयक्यूओओ 15 मध्ये 6.85 इंच 2के (1,440×3,168पिक्सेल) सॅमसंग एम14 एमोलेड डिस्प्ले आहे. यात 130 हर्ट्झ स्क्रीन सॅम्पलिंग रेट, 144 हर्ट्झ पर्यंत रिफ्रेश रेट आणि 508 पीपीआय पिक्सेल डेन्सिटी आहे. स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जनरेशन 5 चिपसेटसह अॅड्रिनो 840 जीपीयू आणि स्वतंत्र क्यू3 गेमिंग चिप देण्यात आली आहे. फोनमध्ये 16 जीबी एलपीडीडीआर5एक्स अल्ट्रा रॅम आणि 1 टीबी पर्यंत यूएफएस 4.1 स्टोरेज आहे.
50 मेगापिक्सेल मुख्य सेन्सर
कॅमेऱ्याबाबत बोलायचं झाल्यास, ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअपमध्ये 50 मेगापिक्सेल मुख्य सेन्सर, 50 मेगापिक्सेल पेरिस्कोप टेलिफोटो आणि 50 मेगापिक्सेल अल्ट्रा-वाइड अँगल लेन्स आहे. समोर 32 मेगापिक्सेल सेल्फी कॅमेरा देण्यात आला आहे. कनेक्टिव्हिटीमध्ये ब्लूटूथ 6, ड्युअल-बँड वाय-फाय 7, जीपीएस, बिडो, ग्लोनास, गॅलिलिओ आणि क्यूझेडएसचा समावेश आहे. फोनमध्ये 7,000 एमएएच बॅटरी असून, 100 वॅट वायर्ड आणि 40 वॅट वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आहे.
अमेझॉनवरून फोनची विक्री
भारतात आयक्यूओओ 15 ची आवृत्ती चीनसारखीच राहील की काही बदल असतील, हे लॉंचवेळी स्पष्ट होईल. गेमिंग आणि परफॉर्मन्ससाठी हा फोन उत्कृष्ट ठरणार असल्याचं दिसतंय. स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जनरेशन 5 ही आतापर्यंतची सर्वात शक्तिशाली चिप असून, यात ऊर्जा कार्यक्षमता आणि एआय क्षमता सुधारली आहे. ओरिजिनओएस 6 मुळं यूजर इंटरफेस सूथ आणि वैयक्तिकृत होईल. अमेझॉनवरून फोनची विक्री होणार असून, लॉंचनंतर लगेच प्री-ऑर्डर सुरू होतील अशी अपेक्षा आहे.
अपेक्षित किंमत
आयक्यूओओनं भारतात मध्यम-उच्च श्रेणीतील फोनसाठी मजबूत बाजारपेठ मिळवली आहे. आयक्यूओओ 16 नं चांगला प्रतिसाद मिळवला होता, त्यामुळं 15 ला देखील मोठा प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता आहे. बॅटरी, डिस्प्ले आणि कॅमेरा यांच्या जोरावर हा फोन वनप्लस, सॅमसंग आणि शाओमीशी स्पर्धा करेल. लॉंचनंतर किंमत निर्णायक ठरणार आहे; चीनमध्ये हा फोन सुमारे 50,000 रुपयांपासून सुरू होतो, भारतात मात्र आयात शुल्कामुळं किंमत वाढू शकते.
हे वाचलंत का :