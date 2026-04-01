आयक्यूओ 15 एपेक्स एडिशन भारतात लाँच; नवीन रंगरूपासह फ्लॅगशिप पॉवर

iQOO 15 Apex Edition आज भारतात लाँच झाली. Snapdragon 8 Elite Gen 5, 144Hz डिस्प्ले आणि 7000mAh बॅटरीसह शक्तिशाली फ्लॅगशिप अनुभव मिळेल.

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 1, 2026 at 3:11 PM IST

मुंबई: विवोचा सब-ब्रँड आयक्यूओनं आज भारतात iQOO 15 Apex Edition लाँच केली. ही iQOO 15 ची विशेष एडिशन आहे, जी अल्फा आणि लेजेंड कलरवेजमध्ये सामील झाली आहे. हॉलोग्राफिक इमेजिंग-आधारित डायनॅमिक इंक वॉश पेंटिंग डिझाइन असलेल्या रियर पॅनलमुळं हे मॉडेल स्टाइलिश आणि वेगळं दिसतं. Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट, 144Hz डिस्प्ले आणि 7,000mAh बॅटरीसह हे फोन गेमिंग आणि मल्टीटास्किंगसाठी शक्तिशाली पर्याय ठरेल.

किंमत आणि उपलब्धता : भारतात iQOO 15 Apex Edition ची किंमत 12GB RAM + 256GB स्टोरेज व्हेरिएंटसाठी 72,999 पासून सुरू होते. 16GB RAM + 512GB स्टोरेज व्हेरिएंटची किंमत 69,999 आहे. प्री-बुकिंग ऑफर अंतर्गत बँक डिस्काउंटद्वारे 6,000 पर्यंत सूट मिळू शकते, ज्यामुळं प्रभावी किंमत अनुक्रमे 66,999 आणि 73,999 होते. या फोनची प्री-ऑर्डर आजपासून सुरू झाली आहे. 6 एप्रिल रोजी दुपारी 12 वाजता (IST) iQOO इंडिया वेबसाइट, Amazon, Vivo एक्सक्लुसिव्ह स्टोर्स, Reliance Digital आणि देशभरातील रिटेल स्टोर्सवर त्याची विक्री सुरू होईल. प्री-बुकिंग करणाऱ्यांना iQOO TWS (किंमत 1,899) मोफत मिळेल. तसंच 12 महिन्यांचा नो-कॉस्ट EMI पर्याय उपलब्ध आहे.

मुख्य वैशिष्ट्ये आणि स्पेसिफिकेशन्स : iQOO 15 Apex Edition ड्युअल-सिम (नॅनो + नॅनो) फोन Android 16-आधारित OriginOS 6 वर चालतो. कंपनीनं पाच Android अपग्रेड्स आणि सात वर्षांच्या सिक्युरिटी अपडेट्सची हमी दिलीय.

  • डिस्प्ले: 6.85 इंच Samsung M14 8T LTPO AMOLED, 2K रिझोल्यूशन, 144Hz रिफ्रेश रेट, 508 ppi, 6,000 निट्स लोकल पीक ब्राइटनेस.
  • प्रोसेसर: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm), Q3 सुपरकम्प्युटिंग चिप, LPDDR5x RAM (अधिकतम 16GB) आणि UFS 4.1 स्टोरेज (अधिकतम 512GB).
  • कॅमेरा: ट्रिपल रियर सेटअप – 50MP Sony IMX921 मुख्य (OIS), 50MP Sony IMX882 पेरिस्कोप टेलिफोटो (3x ऑप्टिकल झूम), 50MP अल्ट्रा-वाइड. फ्रंटमध्ये 32MP सेल्फी कॅमेरा.
  • बॅटरी:7,000mAh सिलिकॉन-कार्बन बॅटरी, 100W वायर्ड आणि 40W वायरलेस फास्ट चार्जिंग.
  • इतर: IP68 + IP69 रेटिंग, उत्कृष्ट कूलिंग सिस्टम.

हा फोन गेमिंग, फोटोग्राफी आणि दीर्घकाळ वापरासाठी आदर्श आहे. Apex एडिशनचं आकर्षक डिझाइन आणि शक्तिशाली स्पेसिफिकेशन्स यामुळं iQOO 15 सीरीज अधिक लोकप्रिय होईल अशी अपेक्षा आहे.

