टेलिग्रामचे सीईओ पावेल डुरोव्ह यांचा आयफोन वापरकर्त्यांना इशारा
टेलिग्रामचे सीईओ पावेल डुरोव्ह यांनी आयफोन वापरकर्त्यांना सायबर सुरक्षेचा गंभीर इशारा दिलाय.
Published : November 28, 2026 at 1:07 PM IST
हैदराबाद: जर तुम्ही आयफोन (iPhone) वापरत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. टेलिग्राम मेसेजिंग ॲपचे (Telegram) संस्थापक पावेल डुरोव्ह यांनी (Telegram CEO Pavel Durov) आयफोन वापरकर्त्यांना एक गंभीर इशारा दिला आहे. 'एक्स' (पूर्वीचे ट्विटर) वरील आपल्या अकाउंटर त्यांनी सांगितलं की, आयओएस (iOS) च्या जुन्या आवृत्त्या वापरणाऱ्या आयफोन युजर्सना सायबर हॅकर्सकडून मोठ्या प्रमाणावर लक्ष्य केलं जात आहे. या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर, ज्या वापरकर्त्यांच्या फोनमध्ये जुने सॉफ्टवेअर आहे, त्यांना टेलिग्रामकडून ॲपद्वारे एक विशेष सूचना पाठवली जात आहे.
🚨 iPhone users are being hacked on a massive scale. If your iOS is even slightly outdated, all your data is at risk. Just opening a website can be enough to get you hacked. We're sending this warning to all our users on older iOS versions: https://t.co/k2BKf5N5ua— Pavel Durov (@durov) November 27, 2026
केवळ एखादी वेबसाइट उघडल्यानं हॅकिंगचा धोका: पावेल डुरोव्ह यांनी पोस्टमध्ये नमूद केलं की, जर तुमच्या आयफोनचं सॉफ्टवेअर जुनं (आउटडेटेड) असेल, तर तुमचा वैयक्तिक डेटा तसंच तुमचं बँक खातं, सोशल मीडिया खातं धोक्यात येऊ शकतं. हॅकर्स इतके सक्रिय आहेत की, केवळ एखादी अनोळखी किंवा घातक वेबसाइट उघडल्यानंही तुमचा फोन हॅक होऊ शकतो. मात्र, डुरोव्ह यांनी या हल्ल्यांमागील नेमकी तांत्रिक त्रुटी सांगितलेली नाहीय, तसंच किती उपकरणांवर याचा परिणाम झाला आहे किंवा iOS च्या कोणत्या जुन्या आवृत्त्या असुरक्षित आहेत, याबद्दल कोणतीही सविस्तर माहिती दिलेली नाही.
यापूर्वीही दिला होते इशारे: जुन्या आयफोन सॉफ्टवेअरचा वापर करण्याशी संबंधित धोक्यांकडे लक्ष वेधण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. एप्रिल महिन्यात, ॲपलनं कबूल केलं होतं की, त्यांनी काही सॉफ्टवेअर अपडेट्स जारी केले आहेत, ज्यांचा उद्देश जुन्या आयफोन्सना लक्ष्य करणाऱ्या आणि घातक वेबसाइट्सद्वारे होणाऱ्या हल्ल्यांना रोखणे हा होता. याव्यतिरिक्त, 6 नोव्हेंबर रोजी 'ट्रस्ट वॉलेट' (Trust Wallet) या क्रिप्टो-वॉलेट कंपनीनंही आपल्या वापरकर्त्यांना सावध केलं होतं. कंपनीनं स्पष्ट केले की, जर आयफोनवर iOS ची जुनी आवृत्ती सुरू असेल, तर घातक वेबसाइट्स उपकरणावर साठवलेला वॉलेट डेटा चोरू शकतात.
तुमचा आयफोन कसा सुरक्षित ठेवावा: या गंभीर धोक्यापासून स्वतःचा बचाव करण्याचा सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे तुमचा फोन त्वरित अपडेट करणे. टेलिग्रामनंही वापरकर्त्यांना लवकरात लवकर फोन अपडेट करण्याचा सल्ला दिला आहे. असाच सल्ला ॲपल कंपनीही आपल्या वापरकर्त्यांना देत असते. तुमचा आयफोन सुरक्षित ठेवण्यासाठी तुम्ही खाली दिलेल्या प्रक्रियाचं पालन करावं.
- आयफोन सुरक्षित ठेवण्यासाठी, तुमच्या आयफोनवरील 'सेटिंग्ज' (Settings) मध्ये जा,
- 'जनरल' (General) वर टॅप करा.
- त्यानंतर 'सॉफ्टवेअर अपडेट' (Software Update) निवडून लेटेस्ट अपडेट इन्स्टॉल करा.
कोणते अपडेट उपलब्ध असेल, हे तुमच्या फोनच्या मॉडेलवर अवलंबून असतं. ॲपलची सध्याची लेटेस्ट सॉफ्टवेअर आवृत्ती 'आयओएस 17.2.1' (iOS 17.2.1) आहे. दरम्यान, आयफोन XS, XS Max आणि XR सारख्या जुन्या मॉडेल्ससाठी, कंपनीने 9 नोव्हेंबर रोजी एक स्वतंत्र सुरक्षा अपडेट (iOS 18) जारी केलंय.
हे वाचलंत का :