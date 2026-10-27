3 लाखाच्या आयफोन ड्युओच्या स्क्रीनला तडा; ग्राहकांमध्ये संताप!
ॲपलच्या नवीन 'आयफोन ड्युओ'चा स्क्रीन काही तासांतच क्रॅक होत असल्यानं खळबळ उडाली आहे. कंपनीनं ही त्रुटी मान्य करत मोफत आयफोन फोन बदलून देण्यास सुरुवात केलीय.
Published : October 27, 2026 at 12:24 PM IST
मुंबई : नवीन फोल्डेबल आयफोन ड्युओ (iPhone Duo) खरेदी केल्यानंतर काही दिवसांतच त्याचा आतील स्क्रीन क्रॅक (Duo Crack ) होत असल्याच्या (Apple Foldable Issue ) तक्रारी जगभरातून येत आहेत. ॲपलनं अखेर या समस्येची कबुली दिली, असून ग्राहकांना मोफत बदलून देण्याचं आश्वासन दिलं आहे.
Foldable iPhone Duo devices are reportedly breaking in large numbers, with displays failing along the hinge crease. Buyers in Japan, China, Australia, and other countries have reported the same issue. In some cases, the display reportedly fails while the phone is still on display in stores. The symptoms are identical: after just a few days of use, a black line appears across the screen.— Play4Index (@Play4Index) October 23, 2026
काय आहे नेमकी समस्या? : ॲपल कंपनीचे आतापर्यंतचं सर्वात मोठं प्रॉडक्ट मानल्या गेलेल्या 'आयफोन ड्युओ'च्या स्क्रीनबाबत ग्राहकांकडून (iPhone Duo Display Defect ) गंभीर तक्रारी येत आहेत. फोन उघडताना (unfold करताना) आतून काहीतरी तुटल्यासारखा किंवा चिरडल्यासारखा आवाज (crunching sound) येतो आणि त्यानंतर स्क्रीनच्या मध्यभागी एक मोठी उभी भेग पडते (iPhone Duo Crack), असं युजर्सचं म्हणणे आहे. काही ग्राहकांच्या स्क्रीनच्या उजव्या बाजूला पांढरा डाग किंवा डिस्प्ले पूर्णपणे बंद पडल्याचंही समोर आलं आहे.
ॲपलची अधिकृत कबुली आणि तोडगा : या समस्येवर अधिकृत वक्तव्य जारी करताना ॲपलनं म्हटलं आहे की, "काही मर्यादित आयफोन ड्युओ युनिट्सच्या अंतर्गत डिस्प्लेवर याचा परिणाम झाला असून आम्ही या समस्येचा तपास करत आहोत." ज्या ग्राहकांना ही समस्या भेडसावत आहे, त्यांनी त्वरित 'ॲपलकेअर' (AppleCare) शी संपर्क साधावा, असं आवाहन कंपनीनं केलं आहे. तसंच, हा दोष अत्यंत सुरुवातीच्या काळातच दिसून येत असून बहुतांश इतर फोन्स सुरक्षित असल्याचं कंपनीनं स्पष्ट केलं आहे.
ग्राहकांमध्ये अस्वस्थता : सॅन दिएगो येथील टॉम बॅटल या ग्राहकानं सांगितलं की, "फोन उघडताना नेहमीपेक्षा जास्त कठीण वाटला आणि उघडताच स्क्रीनवर रेषा आल्या. डिस्प्लेच्या खाली काहीतरी सैल भाग असल्यासारखं जाणवत होतं." चेन्नईतील विष्णू राजकुमार यांनी सांगितलं की, ॲप्स सेट करताना फोन उघडण्याचा प्रयत्न केला असता स्क्रीनमधून रंग वाहू लागले (bleeding). भारतात एका अधिकृत विक्रेत्याकडून त्यांना फोन बदलून मिळाला आहे. मात्र, 1999 डॉलर्स (अंदाजे 1,90,145.18 रुपयांपेक्षा जास्त) मोजूनही स्टोअर्समध्ये त्वरित बदलून देण्यासाठी स्टॉक उपलब्ध नसल्यानं अनेक ग्राहक नाराज आहेत.
Apple spent years TESTING and PERFECTING its first foldable – The mighty DUO. BUT, now, some early iPhone Duo buyers are reporting inner-screen damage after fewer than 20 folds, with a possible hinge issue being investigated. The exact cause and scale remain unclear as of now. Good thing is that Apple planning to offer free screen replacements to DUO users. Though we have to wait and see when this announcement will become official. lakhon ka foldable phone, but it can’t survive being folded? 😬 What do you think? What went wrong with the iPhone DUO? Image source: Bitter_Offer7123, Vishnu_RK (Reddit), scary_duck23 (Reddit)— Tech Bharat (Nitin Agarwal) (@techbharat) October 26, 2026
तांत्रिक कारण : प्रसिद्ध रिपेअर प्लॅटफॉर्म 'आयफिक्सिट' (iFixit) च्या मते, हा दोष डिस्प्ले पॅनेलचा नसून फोनच्या बिजागरीचा (hinge mechanism) आहे. फोन उघडताना बिजागरीचा एक अंतर्गत भाग निकामी होतो आणि तो मागून स्क्रीनवर प्रचंड दबाव टाकतो, ज्यामुळं स्क्रीनला तडा जातो. आयडीसीचे (IDC) विश्लेषक फ्रान्सिस्को जेरोनिमो यांनी सांगितलं की, ॲपलसारख्या बलाढ्य कंपनीलाही फोल्डेबल तंत्रज्ञानामध्ये मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. यापूर्वी 2019 मध्ये सॅमसंगच्या पहिल्या गॅलेक्सी फोल्डबाबतही अशीच समस्या आली होती.
ॲपल इंजिनिअर्सकडून तपास सुरू : ॲपलचे अभियंते सध्या या समस्येचा सखोल तपास करत आहेत. याला 'अर्ली फील्ड फेल्युअर अॅनालिसिस' (Early Field Failure Analysis) म्हटलं जात असून, ग्राहकांचे फोन्स थेट लॅबमध्ये तपासणीसाठी पाठवले जात आहेत. न्यू यॉर्कमधील जस्टिन लोकोस या ग्राहकाकडून ॲपलनं असाच फोन विश्लेषणासाठी घेतला असून त्याला नवीन फोन सुपूर्द केला आहे.
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