ॲपल आयफोनचं रुपड बदललं; पहिल्यांदाच फोल्डेबल स्वरुपात भारतात लाँच
ॲपल कंपनीनं आता जगभरासह भारतामधील फोल्डेबल स्मार्टफोन बाजारपेठेत प्रवेश केला आहे. जाणून घ्या, त्याची किंमत, वैशिष्ट्ये आणि कधी बाजारात मिळणार याविषयी माहिती.
Published : September 10, 2026 at 7:33 AM IST|
Updated : September 10, 2026 at 7:42 AM IST
हैदराबाद- ॲपल आयफोन हा भारतात कमालीचा लोकप्रिय असलेला ब्रँड आता नव्या स्वरुपात लाँच झालेला आहे. सॅमसंगनंतर ॲपलनंदेखील फोल्डेबल म्हणजेच पुस्तकासारखं दुमडू शकणारं आयफोन ड्यूओ (iPhone Duo) मॉडेल भारतात लाँच केलं आहे. त्यात 2 एनएम प्रो चिपसेट आहे.
आयफोन ड्यूओ हा बुधवारी भारतात आणि जगभरासाठी लाँच झाला आहे. टीएसएमसी 2 नॅनोमीटर प्रोसेसमध्ये कार्यरत राहतो. त्यामध्ये दोन रिअर कॅमेरा युनिट आणि 48 मेगापिक्सेलचे सेन्सर आहेत. त्याचबरोबर बाहेरील आणि आतील डिस्पलेजसाठी सुपर रेटिना एक्सडीआर स्क्रीन आहे. तर 2 टीबीचं तगडं स्टोअरेज मिळणार आहे. मॅगसेफमध्ये वायरलेस चार्जिंगची सुविधा आहे. त्यामुळे चार्जिंगची वायर न लावता तुम्ही हातात मोबाईल घेऊन काम करतानासुद्धा चार्जिंग सुरू राहू शकते. त्यातून दिवसभरासाठी बॅटरी लवकर संपण्याचं तणाव राहणार नाही.
आयफोन ड्यूओमध्ये स्टोरेजचे चार पर्याय देण्यात आले आहे. 256 जीबी स्टोअरेजसाठी 2.99 लाख, 512 जीबी मॉडेलसाठी 3.24 लाख आणि 1 टीबीसाठी 3.74 लाख रुपये एवढी किंमत मोजावी लागणार आहे. तर 2 टीबीसाठी 4.49 लाख रुपये द्यावी लागणार आहे. स्टार व्हाईट आणि नाईट स्काय शेड्समध्ये आयफोन उपलब्ध राहणार आहे. कंपनीच्या वेबसाईटवरून ऑक्टोबर 16 रोजी संध्याकाळी साडेपाच वाजल्यापासून नवीन मॉडेलच्या खरेदीकरिता नोंदणी करता येणार आहे. तर हे मॉडेल 23 ऑक्टोबरपासून उपलब्ध होणार असल्याचे ॲपलनं जाहीर केलं आहे.