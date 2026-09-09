ETV Bharat / technology

आयफोन 18 प्रो सिरीज चार नवीन रंगांमध्ये लाँच, नेमकं विशेष काय?

ऍपल वॉच अल्ट्रा 2026 आणि ऍपल वॉच 2026 यांचेसुद्धा लोकार्पण करण्यात आलेय.

iPhone 18 Pro series launched in four new colors
आयफोन 18 प्रो सिरीज चार नवीन रंगांमध्ये लाँच (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 9, 2026 at 10:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्लीः ऍपलच्या वार्षिक कार्यक्रमात कंपनीने नवीन आयफोन 18 प्रो सिरीजसोबत आपला पहिला फोल्डेबल आयफोन लॉन्च केला आहे. ऍपल वॉच अल्ट्रा 2026 आणि ऍपल वॉच 2026 यांचेसुद्धा लोकार्पण करण्यात आलेय.

पहिला फोल्डेबल आयफोन : ऍपल या वर्षी आपला पहिला फोल्डेबल आयफोन लॉन्च केला आहे. मिळालेल्या वृत्तांनुसार, याला आयफोन ड्युओ किंवा आयफोन अल्ट्रा म्हटले जाऊ शकते. याचे स्वरूप आणि डिझाइन सॅमसंगच्या नुकत्याच लॉन्च झालेल्या गॅलेक्सी झेड फोल्ड 8 या फोल्डेबल फोनसारखे असेल. यात अधिक रुंद डिस्प्ले पॅनल देखील दिला जाऊ शकतो. इतकेच नाही, तर त्याच्या 20 व्या वर्धापन दिनानिमित्त लॉन्च होणाऱ्या उपकरणांमध्ये जगातील पहिली 2 एनएम चिप असू शकते. या सर्व उपकरणांमध्ये A20 प्रो बायोनिक चिप असू शकते, जी 2nm तंत्रज्ञानावर काम करेल. या वर्षी लॉन्च होणाऱ्या उपकरणांना हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर दोन्हीमध्ये अपग्रेड मिळतील.

ऍपल इव्हेंटच्या कीनोटदरम्यान कंपनीच्या सीईओने दावा केला की, आगामी आयफोन सिरीजमध्ये ऍपलची इंटेलिजन्स अधिक खासगी बनवण्यात आली आहे. एआय एजंटसोबत शेअर केलेला डेटा खुद्द ऍपललाही ॲक्सेस करता येणार नाही. इतकेच नाही तर सिरीलाही अपग्रेड करण्यात आले आहे. आयफोन 18 प्रो सिरीज डीप ब्लॅक, सिल्व्हर, ग्लेशियर आणि बरगंडी या चार नवीन रंगांच्या पर्यायांमध्ये सादर करण्यात आली आहे. ऍपलची ही नवीन सिरीज ऑन डिव्हाइस एआय फीचर्सने सुसज्ज असेल. तसेच यामध्ये आतापर्यंतची सर्वात मोठी बॅटरी देखील असेल.

आयफोन 18 प्रो सिरीजच्या बॅटरी लाईफमध्ये मोठे अपग्रेड पाहायला मिळत आहेत. ही कंपनीची पहिलीच सिरीज असेल ज्यात आतापर्यंतची सर्वात मोठी बॅटरी असेल. आयफोन 18 प्रो मध्ये 36 तासांचा बॅटरी बॅकअप मिळेल, तर दुसऱ्या आयफोन 18 प्रो मॉडेलमध्ये 45 तासांचा बॅटरी बॅकअप मिळणार आहे. ॲपलच्या नवीन आयफोन 18 प्रो मध्ये आतापर्यंतचे सर्वात मोठे कॅमेरा अपग्रेड पाहायला मिळेल. या सिरीजमध्ये व्हेरिएबल ॲपर्चर असलेला 48 मेगापिक्सेलचा फ्यूजन कॅमेरा सेन्सर असेल, म्हणजेच या सिरीजच्या कॅमेऱ्यांचे ॲपर्चर बदलता येईल. यामुळे प्रकाशाच्या दृश्यमानतेनुसार ॲपर्चर बदलेल, ज्यामुळे उत्तम फोटो काढता येतील.

TAGGED:

IPHONE 18 PRO
आयफोन 18 प्रो सिरीज
APPLE IPHONE LAUNCH EVENT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.