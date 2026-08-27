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आयफोन 18 प्रो, आयफोन प्रो मॅक्स आणि आयफोन फोल्डेबल अल्ट्रा 'या' तारखेला होणार लॉंच...

अ‍ॅपलनं 9 सप्टेंबरला स्टीव्ह जॉब्स थिएटरमध्ये Surprise and Shine इव्हेंटची घोषणा केली. यात आयफोन 18 प्रो, आयफोन प्रो मॅक्स आणि आयफोन फोल्डेबल अल्ट्रा लाँच होतील.

Apple Event
Apple Event is scheduled to take place on September 9, 2026. (Etv Bharat ETV Bharat via Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 27, 2026 at 10:20 AM IST

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मुंबई : अ‍ॅपलनं आपल्या पुढच्या लॉंच इव्हेंटची घोषणा केली आहे. 9 सप्टेंबरला होणाऱ्या या कार्यक्रमाचे आमंत्रण चमकणाऱ्या अ‍ॅपल लोगोसह “Surprise and shine” असं शब्द घेऊन आलं आहे. हा अ‍ॅपलच्या गेल्या काही वर्षांतील सर्वात मोठ्या आयफोन लॉंचपैकी एक असेल, अशी अपेक्षा आहे. इव्हेंट स्टीव्ह जॉब्स थिएटर, अ‍ॅपल पार्कमध्ये सकाळी 10 वाजता पॅसिफिक वेळेनुसार (भारतीय वेळेनुसार रात्री 10.30 वाजता) होणार आहे.

नव्या CEO चा पहिला मोठा दिवस : हा इव्हेंट आणखी एका कारणानं महत्त्वाचा आहे. जॉन टर्नस 1 सप्टेंबरपासून अ‍ॅपलचे नवे मुख्य कार्यकारी अधिकारी होणार आहेत. टिम कुक 15 वर्षे CEO पदावर राहिल्यानंतर एक्झिक्युटिव्ह चेअरमन होणार आहेत. टर्नस सध्या हार्डवेअर इंजिनिअरिंगचं नेतृत्व करत आहेत. त्यामुळं ते CEO म्हणून आपल्या पहिल्या आयफोन लॉंचला सामोरे जाणार आहेत.

फक्त प्रो आणि अल्ट्राच येणार : अ‍ॅपलनं सविस्तर माहिती गुप्त ठेवली आहे. मात्र यावेळी संपूर्ण आयफोन 18 सिरीज जाहीर होणार नाही, असं रिपोर्ट्स सांगतात. साधारण आयफोन 18 आणि दुसऱ्या पिढीचा आयफोन एअर 2027 पर्यंत पुढं ढकलला जाऊ शकतो. मुख्य आकर्षण असेल आयफोन 18 प्रो (iPhone 18 Pro), आयफोन 18 प्रो मॅक्स ( iPhone Pro Max) आणि कंपनीचा पहिला फोल्डेबल फोन आयफोन अल्ट्रा (iPhone Foldable Ultra ).

आयफोन अल्ट्रा कसा असेल? : आयफोन अल्ट्रा बुक-स्टाइल डिझाइनमध्ये येईल, जसा सॅमसंगचा गॅलेक्सी झेड फोल्ड 8. बाहेरील स्क्रीन 5.3 ते 5.5 इंच तर आतील OLED स्क्रीन 7.6 ते 7.8 इंच असेल. दोन्ही स्क्रीन 120Hz प्रोमोशन सपोर्ट करू शकतात. यात अ‍ॅपलचा A20 प्रो चिप आणि नवीन हिंज सिस्टमसह पातळ डिझाइन अपेक्षित आहे.

प्रो मॉडेल्सची अपग्रेड्स : आयफोन 18 प्रो आणि प्रो मॅक्सचे डिझाइन आयफोन 17 प्रोसारखेच राहील, पण डायनॅमिक आयलँड लहान होऊ शकते, नवीन रंग येतील आणि कॅमेरा सुधारतील. प्रो मॅक्समध्ये 48MP मुख्य कॅमेरा व्हेरिएबल अपर्चरसह येईल. दोन्ही प्रो मॉडेल्समध्ये 2nm प्रोसेसवर आधारित A20 प्रो चिप असेल.

Apple iPhone Fold
Apple iPhone Fold Renders ((Image Credits: YouTube/ Front Page Tech))

किंमत काय असेल? : अधिकृत किंमत अजून जाहीर झालेली नाही. मात्र आयफोन 18 प्रोची सुरुवातीची किंमत आयफोन 17 प्रोपेक्षा सुमारे 100 डॉलर जास्त असू शकते (भारतात 17 प्रोची किंमत 1,34,900 रुपये आहे). फोल्डेबल आयफोन अल्ट्रा मात्र खूप महाग असेल. तो सुमारे 2,000 डॉलर किंवा 1.9 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक किंमतीला लॉंच होण्याचा अंदाज आहे. ही किंमत सॅमसंगच्या फोल्ड 8 पेक्षा जास्त असेल, त्यामुळं फक्त अ‍ॅपलचा अनुभव हवा असणाऱ्यांसाठीच तो असेल. बहुतेक खरेदीदारांसाठी प्रो मॉडेल्स जास्त व्यावहारिक ठरतील.

खरेदीदारांनी काय अपेक्षा ठेवावी? : प्रो मॉडेल्समध्ये कॅमेरा, बॅटरी आणि परफॉर्मन्समध्ये सुधारणा होतील, पण त्या वाढीव स्वरूपाच्या असतील. अल्ट्रा मात्र पूर्णपणे नवीन अनुभव देईल, पण त्यासाठी जास्त किंमत मोजावी लागेल. अ‍ॅपलचा हा इव्हेंट नव्या नेतृत्वासह आणि फोल्डेबल युगाच्या सुरुवातीसह खूप उत्सुकतेचा विषय बनला आहे.

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TAGGED:

IPHONE 18 PRO
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