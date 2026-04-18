लॉंचपूर्वीच iPhone 18 Pro चे रंग पर्याय लीक; 2026 मध्ये फोल्डेबल आयफोन अल्ट्रा येणार
अॅपलच्या आयफोन 18 प्रो मॉडेल्समध्ये नवीन 'डार्क चेरी' रंग येणार असून, 2026 मध्ये फोल्डेबल आयफोन अल्ट्रा लाँच होणार आहे.
Published : April 18, 2026 at 12:32 PM IST
मुंबई : अॅपलच्या आगामी आयफोन 18 सीरीजबद्दल लीक सुरू झाले आहेत. मॅकवर्ल्डनं दिलेल्या माहितीनुसार, 2026 मध्ये येणाऱ्या आयफोन 18 प्रो (iPhone 18 Pro) आणि प्रो मॅक्स (iPhone 18 Pro Max) मॉडेल्समध्ये एक नवीन आकर्षक रंग 'डार्क चेरी' समाविष्ट करण्यात येणार आहे. हा रंग गतवर्षीच्या आयफोन 17 प्रोमधील 'कॉस्मिक ऑरेंज' च्या जागी येईल. हा डीप वाइन-रेड शेड असून, तो अधिक म्युटेड आणि वाइनसारखा दिसेल. याशिवाय, कंपनी पहिल्यांदाच फोल्डेबल आयफोन अल्ट्रा लाँच करण्याच्या तयारीत आहे, जो उघडल्यावर 4.7 मिलिमीटर इतका पातळ असेल आणि आयपॅड मिनी सारखा दिसेल. डिझाइनमध्येही बदल होणार आहेत, ज्यात छोटा डायनॅमिक आयलंड आणि कॅमेरा बंपमध्ये सुधारणा येणार आहेत. हे सर्व लीक सप्लाय चेन सोर्सवर आधारित आहेत.अॅपलकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.
iPhone 18 Pro colors (render) 👀— Saurav (@Saurav_DJ47) April 17, 2026
Dark Cherry incoming 🍷
• Dark Cherry 🍒
• Silver 🥈
• Light Blue 🩵
• Dark Gray 🩶
Which one are you picking 🎨 pic.twitter.com/IDUDQ9A1Ah
आयफोन 18 प्रोचे नवीन रंग पर्याय : मॅकवर्ल्डच्या रिपोर्टनुसार, आयफोन 18 प्रो आणि प्रो मॅक्ससाठी चार रंग विकसित केले जात आहेत. यातील मुख्य आकर्षण 'डार्क चेरी' (Pantone 6076) आहे. हा रंग ब्राइट कॉस्मिक ऑरेंजपेक्षा अधिक गडद आणि शांत स्वरूपाचा असेल. तो फ्रूट पंचसारखा नाही तर वाइनसारखा डीप रेड शेड असेल, ज्यामुळं तो युनिक आणि प्रीमियम वाटेल. दुसरा नवीन पर्याय 'लाइट ब्लू' (Pantone 2121) आहे, जो सध्याच्या आयफोन 17 च्या मिस्ट ब्लू सारखा दिसेल. तिसरा 'डार्क ग्रे' (Pantone 426सी) आणि चौथा 'सिल्वर' (Pantone 427सी) असणार आहे. सिल्वर रंग सध्याच्या जनरेशनसारखाच राहील. मात्र, अॅपल नेहमीप्रमाणे रंग बदलू शकतं कारण मास प्रोडक्शन अद्याप सुरू झालेलं नाही. गेल्या वर्षीही काही रंग (जसं ब्लॅक किंवा स्टील ग्रे) टेस्टिंगमध्ये होते पण लाँच झाले नाहीत.डार्क चेरी रंग वैयक्तिकरित्या कॉस्मिक ऑरेंज इतका ब्राइट नसेल, तरी तो आयफोन 18 प्रोला वेगळी ओळख देईल. अॅपल प्रो मॉडेल्ससाठी नेहमी नवीन सिग्नेचर कलर आणतं आणि जुन्या रंगांना डिस्कंटिन्यू करतं. हे रंग मटेरियल आणि लाइटिंगनुसार रिअल लाइफमध्ये थोडे वेगळे दिसू शकतात.
The iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max will reportedly be available in four new colors: Dark Gray, Silver, Dark Cherry, and Light Blue 🔥— Apple Hub (@theapplehub) April 17, 2026
Source: Macworld pic.twitter.com/8BmrtxJJZk
फोल्डेबल आयफोन अल्ट्रा : आयफोन 18 लाइनअपमध्ये प्रो, प्रो मॅक्स सोबत एक क्रांतिकारी फोल्डेबल आयफोन अल्ट्रा समाविष्ट असेल. हा फोन उघडल्यावर 4.7 मिलिमीटर इतका पातळ असेल, जो सध्याच्या आयफोन एअरपेक्षा (5.6 मिलिमीटर) अधिक पातळ आहे. उघडल्यावर तो आयपॅड मिनी सारखा दिसेल. त्यात ड्युअल रिअर कॅमेरा, आउटर डिस्प्लेवर सेल्फी कॅमेरा आणि इनर डिस्प्लेवर अपर-लेफ्ट कोपऱ्यात दुसरा सेल्फी कॅमेरा असेल. फोल्डेबल मॉडेलसाठी रंग पर्याय मर्यादित असतील आणि ते फन कलर्सऐवजी क्लासिक असतील.डिझाइन सुधारणांमध्ये छोटा डायनॅमिक आयलंड समाविष्ट असेल, ज्यामुळं स्क्रीन स्पेस वाढेल. कॅमेरा ग्लास आणि बंपमधील गॅप कमी होऊन अधिक सीमलेस लुक येईल. हे बदल आयफोन 18 सीरीजला अधिक आधुनिक बनवतील. फोल्डेबल आयफोनचे लाँच प्रो मॉडेल्ससोबत किंवा नंतर होऊ शकतं.
iPhone 18 pro ,pro Max colors pic.twitter.com/BWYDVIZxh3— Majin (@MajinBuofficia) April 17, 2026
संभाव्य अपेक्षा : रंग हे आयफोन खरेदीचे महत्त्वाचे घटक आहेत. डार्क चेरी सारखा गडद आणि एलिगंट रंग प्रीमियम यूजर्सना आकर्षित करेल. लाइट ब्लू आणि डार्क ग्रे सारखे पर्याय विविधतादेखील देतील. मात्र, हे सर्व लीक आहेत आणि अॅपल सप्टेंबर 2026 मध्ये आधिकृत लाँच करेल. आयफोन 18 प्रो मॉडेल्समध्ये हे रंग आणि फोल्डेबल डिझाइन ग्राहकांसाठी मोठी चर्चा निर्माण करेल. विशेषतः फोल्डेबल आयफोन अल्ट्रा बाजारात क्रांती घडवू शकते. ही बातमी लीकवर आधारित असून, अॅपलकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. अधिकृत माहितीसाठी आपल्याला थोडी वाट पहावी लागणार आहे.
That deep red shade is giving off a seriously luxurious vibe 🫶 pic.twitter.com/JRC4S3L9Ut— Ranjan Singh (@Tech_Marcell) April 17, 2026
