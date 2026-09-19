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'iPhone 18 Pro' ची भारतात जोरदार एन्ट्री! विक्रीत 20-30 % ची वाढ, प्रीमियम मॉडेल्सना प्रचंड मागणी

भारतात आयफोन 18 प्रो आणि प्रो मॅक्सची लाँच दिवशी विक्री 20 ते 30 टक्क्यांनी वाढली असून प्रीमियम मॉडेल्सना प्रचंड मागणी असल्याचं दिसून आलं आहे.

iPhone 18 Pro' and iPhone 18 Pro Max
iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max (Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 19, 2026 at 12:20 PM IST

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मुंबई: ॲपलच्या 'iPhone 18 Pro' आणि 'iPhone 18 Pro Max' ची विक्री भारतात लाँचच्या पहिल्याच दिवशी 20 ते 30 टक्क्यांनी वाढली. शुक्रवार, 18 सप्टेंबर 2026 रोजी अधिकृत विक्री सुरू झाल्यानंतरच्या सुरुवातीच्या आकडेवारीनुसार, 'iPhone 17 Pro' मालिकेच्या तुलनेत विक्रीत 15 ते 28 टक्क्यांची वाढ दिसून आली. यावेळी 'iPhone 18' चे स्टँडर्ड (बेस) मॉडेल उपलब्ध नसल्यामुळं, सर्व मागणी प्रीमियम 'Pro' मॉडेल्सवर केंद्रित झाली होती.

iPhone 18 Pro
iPhone 18 Pro चा चार्ट (tech desk)

ग्राहकांचा उत्साह: दिल्लीतील मन्नत सिंगनं 'iPhone 18 Pro Max' खरेदी केला; त्याला त्याचा 'बरगंडी' (Burgundy) रंग, अद्ययावत 'A20' चिप, एआय (AI) क्षमता आणि कॅमेरा वैशिष्ट्ये यांनी आकर्षित केलं. "यातील तीन कॅमेरे इतरांना दाखवण्यासाठी (शो-ऑफसाठी) उत्तम आहेत आणि ॲपल हा एक मोठा ब्रँड आहे," असं ते म्हणाले. मी 512जीबी क्षमतेचे बरगंडी रंगाचं मॉडेल प्री-बुक केलं होतं. "मी 9 तारखेपासूनच वाट पाहत होते. 12 सप्टेंबरला सायंकाळी 5:30 वाजता प्री-बुकिंग सुरू झालं आणि मी रात्री 8:15 वाजता पहिला स्लॉट बुक केला. आता अखेर मी तो खरेदी केला आहे," असं त्यानं सांगितलं.

स्टोअर्सबाहेर लांबच लांब रांगा : मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्समधील ॲपल स्टोअरबाहेर, सुरतहून आलेल्या एका चाहत्यानं पहिला फोन मिळवण्यासाठी 10-12 तास रांगेत वाट पाहिली. "मला पहिला फोन मिळाला! मी खूप उत्साहित होतो," असं तो म्हणाला. स्टोअर उघडताच कर्मचाऱ्यांच्या टाळ्यांच्या कडकडाटात त्याची प्रतीक्षा संपली. दिल्ली, बेंगळुरू आणि नोएडा येथेही अशीच गर्दी आणि उत्साह पाहायला मिळाला. ऑनलाइन रांगा, सकाळची गर्दी आणि पहिले ग्राहक यांचे फोटो व व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले.

नवीन वैशिष्ट्ये आणि किंमतीचा तपशील: 'iPhone 18' मालिकेत 'Pro' आणि 'Pro Max' मॉडेल्सचा समावेश आहे. यामध्ये ॲपलची अद्ययावत चिप, सुधारित कॅमेरा प्रणाली आणि डिस्प्ले, कामगिरी (performance) व बॅटरीमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. स्टोरेज पर्यायांमध्ये 256 जीबी, 512 जीबी, 1 टीबी आणि 2 टीबी यांचा समावेश आहे. बर्गंडी, ग्लेशियर, सिल्व्हर आणि ब्लॅक अशा रंगांमध्ये उपलब्ध असलेल्या 'प्रो' (Pro) मॉडेलची किंमत 1,64,900 पासून सुरू होते, तर 'प्रो मॅक्स' (Pro Max) मॉडेलची किंमत 1,79,900 पासून सुरू होते. 12 सप्टेंबरपासून 65 देशांमध्ये याचं प्री-बुकिंग सुरू झालं होतं.

भारतात ॲपलची वाढ: द न्यू इंडियन एक्सप्रेसनं दिलेल्या वृत्तानुसार 'काउंटरपॉइंट रिसर्च'चे (Counterpoint Research) संशोधन संचालक तरुण पाठक यांनी सांगितलं की, "अचूक आकडेवारी सांगणे अद्याप घाईचं ठरेल, परंतु '17 प्रो'च्या (17 Pro) तुलनेत '18प्रो'साठीची (18 Pro) सुरुवातीची मागणी 12-28% अधिक असल्याचं दिसून येत आहे. बर्गंडी रंग आणि अधिक स्टोरेज क्षमता असलेल्या मॉडेल्सना चांगली मागणी आहे. सुरुवातीचा प्रतिसाद सकारात्मक आहे. हे लाँचिंग भारतातील सणासुदीच्या खरेदीच्या हंगामात होत आहे. ॲपलनं 'डुओ' (Duo) हे फोल्डेबल मॉडेलही सादर केलं आहे, जे 23 ऑक्टोबरपासून भारतात उपलब्ध होईल; याची किंमत अंदाजे 2,99,900 ते 4,49,900 दरम्यान आहे. ॲपलनं भारतात विक्रमी वाढ नोंदवली असून, आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये कंपनीचा महसूल 10 अब्ज डॉलर्सच्या पुढे गेला आहे आणि आयफोनच्या शिपमेंटमध्ये 24% वाढ होऊन ती 1.4 कोटी (14दशलक्ष) युनिट्सवर पोहोचली आहे."

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