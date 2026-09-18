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अभिनेता विकी कौशलनं खरेदी केला नवीन iPhone 18 Pro Max ! मुंबईत खरेदीची प्रचंड गर्दी...

मुंबईच्या बीकेसी ॲपल स्टोअरबाहेर आयफोन 18 प्रो सिरीज खरेदीसाठी ग्राहकांनी गुरुवारी रात्रीपासून लांब रांगा लावल्या आहेत.

iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max Sale
अभिनेता विकी कौशल आणि iPhone 18 Pro Max (Ani and Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 18, 2026 at 12:28 PM IST

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मुंबई : नवीन आयफोन 18 मालिकेबद्दल उत्साह निर्माण होत असताना, बॉलीवूडमध्येही चर्चांना वेग आला आहे. अभिनेता विकी कौशलनं शुक्रवारी मुंबईतील Apple BKC मध्ये नवीन iPhone 18 Pro Max खरेदी केलाय. पापाराझींनी टिपलेल्या दृश्यांमध्ये, विकी त्याच्या नवीन फोनसह सेल्फी घेताना दिसतोय.

अभिनेता विकी कौशल सेल्फी घेताना (ETV BHARAT Reporter)

ग्राहकांची मोठी गर्दी : मुंबईत नवीन आयफोन खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांची मोठी गर्दी होत आहे. प्रत्येक वेळी ॲपलचा नवीन फोन बाजारात आला की, दुकानांबाहेर ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा लागतात. डिजिटल युगात नवीन फीचर्स, उत्तम कॅमेरे आणि स्टेटस सिम्बॉलसाठी आयफोन खरेदीची क्रेझ वाढवत आहे. शुक्रवारी, मुंबईतील बीकेसी येथील ॲपल स्टोअर परिसरात आयफोन 18 प्रो सीरिजची विक्री सुरू झाली. आयफोन 18 प्रो खरेदीसाठी 10 ते 12 तास नागरिक रांगेत उभे असल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. गुरुवारी रात्रीपासूनच ग्राहकांनी दुकानाबाहेर रांगा लावल्या होत्या.

पहिल्या दिवशी खरेदीची प्रथा : दरवर्षीप्रमाणे, ग्राहक गुरुवारी संध्याकाळपासूनच बीकेसीमधील ॲपल स्टोअरच्या बाहेर थांबले होते. आजचा दिवस चुकू नये म्हणून अनेकांनी रात्र बाहेर काढली. आश्चर्याची बाब म्हणजे या गर्दीत मुंबईतीलच नव्हे तर मुंबईबाहेरूनही अनेक जण केवळ आयफोन खरेदीसाठी आले होते. त्याच गर्दीत उभे असलेले दीपक वर्मा म्हणाले, "मी गुजरातमधून iPhone 18 Pro Max खरेदी करण्यासाठी आलो होतो. मी रात्री 10 वाजता आलो, पण जेव्हा मी इथे पोहोचलो तेव्हा मला दिसलं की माझ्यासमोर रांगेत लोक उभे होते." श्वेता या आणखी एका ग्राहकानं सांगितलं, "मी गेल्या वर्षभरापासून या 18 प्रो मॅक्सची वाट पाहत आहे. आयफोन 18 प्रो मॅक्समधील नवीनतम कॅमेरा हे मुख्य आकर्षण आहे. उत्तम गेमिंग अनुभवासाठी यात A20 बायोनिक चिप आहे."

Apple BKC (ETV BHARAT Reporter)

यंदा आयफोनबाबत काहीशी नाराजी : सप्टेंबर महिना सुरू होताच सर्वांचं लक्ष नव्या आयफोनकडं लागलं होतं. गेल्या काही वर्षांत ॲपलनं केवळ उच्चभ्रूंनाच नाही तर सर्वसामान्यांनाही फोन उपलब्ध करून देण्याचा कल वाढवला आहे. मात्र यंदा तसं झालं नाही. 18 मालिकेत कंपनीनं केवळ हाय-एंड प्रो मॉडेलवर लक्ष केंद्रित केलं आहे. नवीन मालिका आली की आधीच्या मालिकेचे दर कमी होतात, पण या वर्षी तसं झालं नाहीत. मुंबईतील रहिवासी असलेल्या अयान कबसीनं सांगितलं की, यंदा आयफोनप्रेमींमध्ये काहीशी नाराजी आहे.

Apple BKC
Apple BKC (ETV BHARAT Reporter)

कुठे आणि कसी खरेदी करावी: Apple चे iPhone 18 Pro आणि iPhone 18 Pro Max आता भारतात खरेदीसाठी उपलब्ध आहेत. शुक्रवारपासून देशभरात त्यांची विक्री सुरू झाली आहे. हे नवीन प्रो मॉडेल्स ॲपलच्या ऑनलाइन स्टोअरवर आणि देशभरातील सहा रिटेल स्टोअरमधून खरेदी केले जाऊ शकतात. लॉंचच्या दिवशी, Apple चे स्टोअर्स सकाळी 8 वाजता उघडले आणि रात्री 10 वाजेपर्यंत खुले राहिले. त्यामुळं ग्राहक सकाळपासूनच नवीन आयफोन खरेदी करू शकतात. अ‍ॅपलनं या नवीन सीरिजमध्ये ॲडव्हान्स कॅमेरा, सुधारित बॅटरी लाइफ असे अनेक फिचर्स दिले आहेत. कंपनीला भारतात आयफोन 18 प्रो सीरीजच्या विक्रमी विक्रीची अपेक्षा आहे.

कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था : याआधी लोकांच्या गर्दीमुळं आयफोन खरेदीसाठी हाणामारीच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळं या वर्षी जिओ ड्राइव्ह मॉलमध्ये परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी अधिक सुरक्षा कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत.

iPhone 18 Pro आणि iPhone 18 Pro Max ची भारतातील किंमत :

ModelStoragePrice (₹)
iPhone 18 Pro256GB1,64,900
512GB1,89,900
1TB2,39,900
2TB3,14,900
iPhone 18 Pro Max256GB1,79,900
512GB2,04,900
1TB2,54,900
2TB3,29,90

iPhone 18 Pro आणि iPhone 18 Pro Max ऑफर :

Offer TypeDetailsMaximum Benefit
Bank CashbackAxis Bank, ICICI Bank, American ExpressUp to 7,000
No Cost EMIAvailable on most major banks & cardsUp to 6 months
Apple Trade-InOfficial Apple exchangeUp to 81,500
Retailer Exchange BonusCroma, Flipkart, etc.Up to 8,000–₹12,000 extra
Effective Starting PriceAfter max bank cashbackPro: 1,57,900 Pro Max: 1,72,900

भारतातील iPhone स्टोअरची यादी :

Store NameState/Union TerritoryAddress
Apple SaketDelhi

New Delhi, Saket

F-11, Select CITYWALK

District Centre, Saket

New Delhi, Delhi, 110017

Apple HebbalKarnataka

Bengaluru, Hebbal

F-39-F-43, Phoenix Mall of Asia Bellary Road, Byatarayanapura

Bengaluru, Karnataka, 560092

Apple BKCMaharashtra

Mumbai, BKC

G1-G2, Jio World Drive

Bandra Kurla Complex

Mumbai, Maharashtra, 400051

Apple Borivali

G4, Sky City Mall

Off Western Express Highway, Borivali

Mumbai, Maharashtra, 400066

Apple Koregaon Park

Pune, Koregaon Park

G8-G10, The KOPA

Koregaon Park

Pune, Maharashtra, 411001

Apple NoidaUttar Pradesh

Noida, Noida

D123-D128, DLF Mall of India

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TAGGED:

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