अभिनेता विकी कौशलनं खरेदी केला नवीन iPhone 18 Pro Max ! मुंबईत खरेदीची प्रचंड गर्दी...
मुंबईच्या बीकेसी ॲपल स्टोअरबाहेर आयफोन 18 प्रो सिरीज खरेदीसाठी ग्राहकांनी गुरुवारी रात्रीपासून लांब रांगा लावल्या आहेत.
Published : September 18, 2026 at 12:28 PM IST
मुंबई : नवीन आयफोन 18 मालिकेबद्दल उत्साह निर्माण होत असताना, बॉलीवूडमध्येही चर्चांना वेग आला आहे. अभिनेता विकी कौशलनं शुक्रवारी मुंबईतील Apple BKC मध्ये नवीन iPhone 18 Pro Max खरेदी केलाय. पापाराझींनी टिपलेल्या दृश्यांमध्ये, विकी त्याच्या नवीन फोनसह सेल्फी घेताना दिसतोय.
ग्राहकांची मोठी गर्दी : मुंबईत नवीन आयफोन खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांची मोठी गर्दी होत आहे. प्रत्येक वेळी ॲपलचा नवीन फोन बाजारात आला की, दुकानांबाहेर ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा लागतात. डिजिटल युगात नवीन फीचर्स, उत्तम कॅमेरे आणि स्टेटस सिम्बॉलसाठी आयफोन खरेदीची क्रेझ वाढवत आहे. शुक्रवारी, मुंबईतील बीकेसी येथील ॲपल स्टोअर परिसरात आयफोन 18 प्रो सीरिजची विक्री सुरू झाली. आयफोन 18 प्रो खरेदीसाठी 10 ते 12 तास नागरिक रांगेत उभे असल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. गुरुवारी रात्रीपासूनच ग्राहकांनी दुकानाबाहेर रांगा लावल्या होत्या.
पहिल्या दिवशी खरेदीची प्रथा : दरवर्षीप्रमाणे, ग्राहक गुरुवारी संध्याकाळपासूनच बीकेसीमधील ॲपल स्टोअरच्या बाहेर थांबले होते. आजचा दिवस चुकू नये म्हणून अनेकांनी रात्र बाहेर काढली. आश्चर्याची बाब म्हणजे या गर्दीत मुंबईतीलच नव्हे तर मुंबईबाहेरूनही अनेक जण केवळ आयफोन खरेदीसाठी आले होते. त्याच गर्दीत उभे असलेले दीपक वर्मा म्हणाले, "मी गुजरातमधून iPhone 18 Pro Max खरेदी करण्यासाठी आलो होतो. मी रात्री 10 वाजता आलो, पण जेव्हा मी इथे पोहोचलो तेव्हा मला दिसलं की माझ्यासमोर रांगेत लोक उभे होते." श्वेता या आणखी एका ग्राहकानं सांगितलं, "मी गेल्या वर्षभरापासून या 18 प्रो मॅक्सची वाट पाहत आहे. आयफोन 18 प्रो मॅक्समधील नवीनतम कॅमेरा हे मुख्य आकर्षण आहे. उत्तम गेमिंग अनुभवासाठी यात A20 बायोनिक चिप आहे."
यंदा आयफोनबाबत काहीशी नाराजी : सप्टेंबर महिना सुरू होताच सर्वांचं लक्ष नव्या आयफोनकडं लागलं होतं. गेल्या काही वर्षांत ॲपलनं केवळ उच्चभ्रूंनाच नाही तर सर्वसामान्यांनाही फोन उपलब्ध करून देण्याचा कल वाढवला आहे. मात्र यंदा तसं झालं नाही. 18 मालिकेत कंपनीनं केवळ हाय-एंड प्रो मॉडेलवर लक्ष केंद्रित केलं आहे. नवीन मालिका आली की आधीच्या मालिकेचे दर कमी होतात, पण या वर्षी तसं झालं नाहीत. मुंबईतील रहिवासी असलेल्या अयान कबसीनं सांगितलं की, यंदा आयफोनप्रेमींमध्ये काहीशी नाराजी आहे.
कुठे आणि कसी खरेदी करावी: Apple चे iPhone 18 Pro आणि iPhone 18 Pro Max आता भारतात खरेदीसाठी उपलब्ध आहेत. शुक्रवारपासून देशभरात त्यांची विक्री सुरू झाली आहे. हे नवीन प्रो मॉडेल्स ॲपलच्या ऑनलाइन स्टोअरवर आणि देशभरातील सहा रिटेल स्टोअरमधून खरेदी केले जाऊ शकतात. लॉंचच्या दिवशी, Apple चे स्टोअर्स सकाळी 8 वाजता उघडले आणि रात्री 10 वाजेपर्यंत खुले राहिले. त्यामुळं ग्राहक सकाळपासूनच नवीन आयफोन खरेदी करू शकतात. अॅपलनं या नवीन सीरिजमध्ये ॲडव्हान्स कॅमेरा, सुधारित बॅटरी लाइफ असे अनेक फिचर्स दिले आहेत. कंपनीला भारतात आयफोन 18 प्रो सीरीजच्या विक्रमी विक्रीची अपेक्षा आहे.
कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था : याआधी लोकांच्या गर्दीमुळं आयफोन खरेदीसाठी हाणामारीच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळं या वर्षी जिओ ड्राइव्ह मॉलमध्ये परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी अधिक सुरक्षा कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत.
iPhone 18 Pro आणि iPhone 18 Pro Max ची भारतातील किंमत :
|Model
|Storage
|Price (₹)
|iPhone 18 Pro
|256GB
|1,64,900
|512GB
|1,89,900
|1TB
|2,39,900
|2TB
|3,14,900
|iPhone 18 Pro Max
|256GB
|1,79,900
|512GB
|2,04,900
|1TB
|2,54,900
|2TB
|3,29,90
iPhone 18 Pro आणि iPhone 18 Pro Max ऑफर :
|Offer Type
|Details
|Maximum Benefit
|Bank Cashback
|Axis Bank, ICICI Bank, American Express
|Up to 7,000
|No Cost EMI
|Available on most major banks & cards
|Up to 6 months
|Apple Trade-In
|Official Apple exchange
|Up to 81,500
|Retailer Exchange Bonus
|Croma, Flipkart, etc.
|Up to 8,000–₹12,000 extra
|Effective Starting Price
|After max bank cashback
|Pro: 1,57,900 Pro Max: 1,72,900
भारतातील iPhone स्टोअरची यादी :
|Store Name
|State/Union Territory
|Address
|Apple Saket
|Delhi
New Delhi, Saket
F-11, Select CITYWALK
District Centre, Saket
New Delhi, Delhi, 110017
|Apple Hebbal
|Karnataka
Bengaluru, Hebbal
F-39-F-43, Phoenix Mall of Asia Bellary Road, Byatarayanapura
Bengaluru, Karnataka, 560092
|Apple BKC
|Maharashtra
Mumbai, BKC
G1-G2, Jio World Drive
Bandra Kurla Complex
Mumbai, Maharashtra, 400051
|Apple Borivali
G4, Sky City Mall
Off Western Express Highway, Borivali
Mumbai, Maharashtra, 400066
|Apple Koregaon Park
Pune, Koregaon Park
G8-G10, The KOPA
Koregaon Park
Pune, Maharashtra, 411001
|Apple Noida
|Uttar Pradesh
Noida, Noida
D123-D128, DLF Mall of India
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