iPhone 18 Pro आणि Pro Max खरेदीसाठी Apple Store बाहेर ग्राहकांच्या रांगा
आयफोन 18 प्रो आणि आयफोन प्रो मॅक्स खरेदी करण्यासाठी काल रात्रीपासूनच शेकडो ग्राहकांनी मुंबईतील जिओ वर्ल्ड ड्राईव्ह येथील ॲपल स्टोअरच्या बाहेर रांगा लावल्या आहेत.
Published : September 18, 2026 at 10:16 AM IST
मुंबईत : शुक्रवारी सकाळी मुंबईतील जिओ वर्ल्ड ड्राइव्ह येथील अॅपल स्टोअरबाहेर शेकडो ग्राहकांची मोठी गर्दी दिसून येत आहे. आयफोन 18 प्रो (iPhone 18 Pro ) आणि आयफोन 18 प्रो मॅक्सची ( iPhone 18 Pro Max) अधिकृत विक्री सुरू झाल्यानं संपूर्ण भारतात उत्साहाचं वातावरण दिसून येत आहे. स्टोअरबाहेरच्या व्हिडिओंमध्ये ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा दिसत आहे. दिल्ली आणि बंगळुरूमधील अॅपल स्टोअर्ससमोरही अशाच प्रकारची गर्दी पाहायला मिळतेय.
#WATCH | Mumbai: Massive crowds gather outside the Apple Store in Mumbai as eager customers queue up ahead of the official sales launch of the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max in India. pic.twitter.com/vOGotGmyFE— ANI (@ANI) September 18, 2026
ग्राहक रात्रीपासून रांगेत : मुंबईच्या जिओ वर्ल्ड ड्राइव्ह स्टोअरमध्ये असलेल्या हिटेश पटेल यांनी सांगितलं की, ते नाशिकहून आले आहेत आणि गुरुवारी रात्री 10 वाजल्यापासून रांगेत उभे आहेत. “मी नाशिकहून इथे आलो आहे. आम्ही काल रात्री 10 वाजल्यापासून रांगेत आहोत. मला सकाळी 8 वाजताचा पहिला स्लॉट मिळाला आहे. यानंतर आम्हाला आमचा फोन मिळेल,” असं पटेल म्हणाले. ते दरवर्षी स्मार्टफोन अपग्रेड करतात आणि सध्या त्यांच्याकडे आयफोन 17 प्रो मॅक्स आहे. यावेळी ते आयफोन 18 प्रो मॅक्स खरेदी करण्यासाठी आले होते. दुसऱ्या एका ग्राहकानं सांगितलं, “आम्ही रात्रभर इथे उभे आहोत आणि खूप उत्साहित आहोत. बारकोड नसला तरीही आम्ही रांगेत वाट पाहत आहोत.”
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Huge crowds gather as the official sale of the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max commences today across India.— ANI (@ANI) September 18, 2026
Customers are seen standing outside the iPhone store at Jio World Drive to purchase the newly launched devices. pic.twitter.com/IrZhDODS8B
राष्ट्रीय स्तरावर विक्री सुरू : आयफोन 18 प्रो सिरीजची देशभरात विक्री 18 सप्टेंबरपासून सुरू झाली. अॅपल स्टोअर्स, अधिकृत रिटेलर्स आणि प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स आउटलेट्समध्ये ग्राहक सकाळी उघडण्यापूर्वीच जमले होते. मुंबईसह दिल्ली आणि बंगळुरूमध्येही अशाच दृश्यांची नोंद झाली.
मॉडेल्स आणि किंमती : भारतात आयफोन 18 प्रोची सुरुवातीची किंमत 256 जीबी व्हेरिएंटसाठी 1,64,900 रुपये आहे. 512 जीबी मॉडेल 1,89,900 रुपये, 1 टीबी 2,39,900 रुपये आणि 2 टीबी 3,14,900 रुपये इतकी आहे. आयफोन 18 प्रो मॅक्सची सुरुवातीची किंमत 256 जीबीसाठी 1,79,900 रुपये आहे. 512 जीबी 2,04,900 रुपये, 1 टीबी 2,54,900 रुपये आणि 2 टीबी 3,29,900 रुपये इतकी आहे.
#WATCH | Mumbai: A customer, Hitesh Patel, says, " i came here from nashik. we have been queuing up since 10 pm last night. i have got the first slot that is 8 am. after this, we will get our product delivered. i change it (mobile) every year. right now, i have a 17 pro max, and… https://t.co/RzKYvziuYk pic.twitter.com/B5V3pLvMe9— ANI (@ANI) September 18, 2026
खरेदीदारांसाठी विशेष ऑफर्स आणि फायदे : अॅपलनं खरेदीदारांसाठी आकर्षक लॉंच ऑफर्स जाहीर केल्या आहेत. अमेरिकन एक्स्प्रेस, अॅक्सिस बँक, आयसीआयसीआय बँक आणि एसबीआय कार्डसारख्या निवडक बँक कार्ड्सवर पात्र ग्राहकांना 7,000 रुपयांपर्यंत कॅशबॅक मिळू शकतो. सहा महिन्यांपर्यंत नो-कॉस्ट ईएमआय पर्यायही उपलब्ध आहेत. जुन्या आयफोन किंवा इतर स्मार्टफोन्स अपग्रेड करणाऱ्या ग्राहकांना अॅपल ट्रेड-इन सुविधा उपलब्ध आहे. डिव्हाइसच्या मॉडेल आणि स्थितीनुसार 81,500 रुपयांपर्यंत एक्सचेंज बेनिफिट मिळू शकतो.
कुठं उपलब्ध? : आयफोन 18 प्रो सिरीज अॅपलच्या ऑनलाइन आणि ऑफलाइन स्टोअर्स, अधिकृत रिटेलर्स तसंच अॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट, क्रोमा आणि विजय सेल्ससारख्या आउटलेट्समध्ये उपलब्ध आहे. स्विगी, ब्लिंकिट आणि झेप्टो सारख्या क्विक-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सवरही नवीन मॉडेल्स सूचीबद्ध करण्यात आली आहेत.
#WATCH | Mumbai: A customer says, " we have been standing here the whole night. we are very excited. despite the fact that we don't have a barcode, we are still standing in line..." https://t.co/RzKYvziuYk pic.twitter.com/CMtErp630m— ANI (@ANI) September 18, 2026
भारतातील अॅपल स्टोअर्सची यादी :
|Store Name
|State/Union Territory
|Address
|Apple Saket
|Delhi
New Delhi, Saket
F-11, Select CITYWALK
District Centre, Saket
New Delhi, Delhi, 110017
|Apple Hebbal
|Karnataka
Bengaluru, Hebbal
F-39-F-43, Phoenix Mall of Asia Bellary Road, Byatarayanapura
Bengaluru, Karnataka, 560092
|Apple BKC
|Maharashtra
Mumbai, BKC
G1-G2, Jio World Drive
Bandra Kurla Complex
Mumbai, Maharashtra, 400051
|Apple Borivali
G4, Sky City Mall
Off Western Express Highway, Borivali
Mumbai, Maharashtra, 400066
|Apple Koregaon Park
Pune, Koregaon Park
G8-G10, The KOPA
Koregaon Park
Pune, Maharashtra, 411001
|Apple Noida
|Uttar Pradesh
Noida, Noida
D123-D128, DLF Mall of India
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