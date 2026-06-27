iPhone 18 आणि iPhone 18e: 9 GB रॅम आणि A20 चिपसेटसह लाँच होणार
ॲपल लवकरच iPhone 18 आणि iPhone 18e लाँच करणार आहे. दोन्ही फोनमध्ये 9 जीबी रॅम, A20 चिपसेटसह उन्नत AI वैशिष्ट्ये आणि उज्ज्वल डिस्प्ले मिळणार आहेत.
Published : June 27, 2026 at 2:51 PM IST
मुंबई: ॲपल (Apple) पुढील वसंत ऋतूत iPhone 18 आणि iPhone 18e मॉडेल्स लाँच करण्याच्या तयारीत आहे. विश्लेषक मिंग-ची कुओ (Ming-Chi Kuo) यांच्या नवीन अहवालानुसार, या दोन्ही फोन्समध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा पाहायला मिळतील; यामध्ये 9 GB रॅम, A20 चिपसेट, अधिक तेजस्वी (brighter) डिस्प्ले, सुधारित कॅमेरा आणि प्रगत AI क्षमतांचा समावेश असेल. या सुधारणांमुळं 'ॲपल इंटेलिजन्स' (Apple Intelligence) सारख्या प्रगत AI वैशिष्ट्यांचं कामकाज अधिक सुरळीत होण्यास मदत होईल. यापूर्वी iPhone 18 च्या लाँचमध्ये विलंब होऊ शकतो, असा अंदाज वर्तवला जात होता, परंतु आता iPhone 18 आणि 18e एकाच वेळी लाँच होण्याची शक्यता आहे. या मॉडेल्समुळं स्टँडर्ड iPhone श्रेणी अधिक स्पर्धात्मक बनेल अशी अपेक्षा आहे.
रॅम आणि चिपसेटमध्ये बदल : मिंग-ची कुओ यांच्या मते, iPhone 18 आणि 18e मध्ये 9 GB रॅम असेल. ही रॅम '1.5GB × 6-die' कॉन्फिगरेशनवर आधारित असेल, जी मागील '8GB (2GB × 4-die)' सेटअपपेक्षा एक सुधारणा आहे. जरी हे एक अपारंपरिक कॉन्फिगरेशन असलं, तरी AI कार्ये अधिक प्रभावीपणे हाताळण्यासाठी ते फायदेशीर ठरेल. दोन्ही फोन्समध्ये 2-नॅनोमीटर प्रक्रियेवर (2-nanometer process) आधारित A20 चिपसेट असेल. सप्टेंबरमध्ये लाँच होणाऱ्या iPhone 18 Pro, Pro Max आणि iPhone Ultra/Fold मॉडेल्समध्ये A20 Pro चिपसेट असेल. हा चिपसेट 15% अधिक वेग आणि 30% अधिक चांगली ऊर्जा कार्यक्षमता (power efficiency) देईल, अशी अपेक्षा आहे. iOS 27 मध्ये 'ॲपल इंटेलिजन्स'चे अधिक एकत्रीकरण (integration) असेल. WWDC 2026 मध्ये सादर होणाऱ्या iOS 27 मध्ये नवीन सिरी (Siri), कॅमेरा आणि फोटोज ॲप्समधील AI वैशिष्ट्ये आणि एक समर्पित सिरी चॅटबॉट यांचा समावेश असेल. अनेक AI वैशिष्ट्ये 'ऑन-डिव्हाइस' (डिव्हाइसवरच) चालतील, ज्यासाठी किमान 12 GB रॅमची आवश्यकता असेल. परिणामी, स्टँडर्ड iPhone 17 मध्ये काही वैशिष्ट्ये कदाचित उपलब्ध होणार नाहीत, तर iPhone 18 मध्ये सुधारणा अपेक्षित आहेत.
डिस्प्ले, कॅमेरा आणि इतर सुधारणा : iPhone 18 चा डिस्प्ले आकार त्याच्या आधीच्या मॉडेलसारखाच असेल, परंतु यात अधिक स्लिम (बारीक) 'डायनॅमिक आयलंड' (Dynamic Island) असेल. हा बदल सर्वप्रथम Pro मॉडेल्सवर पाहायला मिळेल. याव्यतिरिक्त, डिस्प्ले अधिक तेजस्वी (bright) असेल, ज्यामुळं बाहेरच्या प्रकाशातही पाहण्याचा अनुभव उत्तम मिळेल. कॅमेरा तंत्रज्ञानात सुधारणा केल्या जातील आणि सेल्फी कॅमेऱ्यामध्ये 24-मेगापिक्सेलचा सेन्सर वापरला जाईल. 'कॅमेरा कंट्रोल' बटण अधिक सुलभ केलं जाईल; यात कॅपॅसिटिव्ह टचऐवजी केवळ 'प्रेशर सेन्सिंग' (दाब ओळखण्याच्या तंत्रज्ञाना)चा वापर केला जाईल. iPhone 18 सिरीजमध्ये ॲपलचे दुसऱ्या पिढीतील C2 मोडेम असेल, जे जलद mmWave 5G ला सपोर्ट करेल. तसंच, यात 'लिमिट प्रिसाइज लोकेशन' (Limit Precise Location) हे प्रायव्हसी फीचर समाविष्ट असेल, ज्यामुळं मोबाइल ऑपरेटर्ससोबत शेअर केल्या जाणाऱ्या लोकेशन डेटाचं प्रमाण कमी होईल.
खर्च नियंत्रणाचे धोरण : खर्च मर्यादित ठेवण्यासाठी, iPhone 18 मध्ये कदाचित कमी क्षमतेचा (lower-spec) डिस्प्ले, कमी GPU कोअर्स असलेली A20 चिपची आवृत्ती आणि iPhone 18e सोबत सामायिक केलेले (shared) घटक वापरले जातील. हे मॉडेल्स 'ॲपल इंटेलिजन्स'च्या (Apple Intelligence) पूर्ण क्षमतेचा वापर करतील आणि मिड-रेंज मार्केट सेगमेंटमध्ये जोरदार स्पर्धा करतील.
iPhone 18 आणि 18e हे केवळ हार्डवेअरमधील सुधारणांपुरते मर्यादित नाहीत; तर ते AI, कामगिरी (performance) आणि वापरकर्त्याच्या अनुभवाच्या दृष्टीनं एक मोठी प्रगती दर्शवतात. 9 GB रॅम (RAM), A20 चिप आणि प्रगत कॅमेरा यांसारखी वैशिष्ट्ये ॲपलच्या स्टँडर्ड मॉडेल्सना अधिक आकर्षक बनवतील. यामुळं, उत्कृष्ट AI अनुभवासाठी ग्राहकांना 'प्रो' (Pro) मॉडेल्सकडं वळण्याची गरज कमी होईल.
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