iPhone 17e 19 फेब्रुवारीला होणार लॉंच?
Published : February 7, 2026 at 4:17 PM IST
मुंबई : आयफोन 17 ई बद्दल गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चा सुरू आहे. आता नवीन लीकमध्ये अॅपलचा आयफोन 17 ई चं अधिकृत लॉंच 19 फेब्रुवारी 2026 होण्याची शक्यता आहे. हे लीक जर्मन प्रकाशन ‘मॅकवेल्ट’नं दिलेल्या बातमीवर आधारीत आहे. आयफोन 16ई लॉंचच्या एका वर्षानंतर आयफोन 17 ई बाजारात येतोय. यामुळं आयफोन 17 ई सध्याच्या अॅपल लाइनअपमधील सर्वात परवडणारा फोन ठरण्याची शक्यता आहे.
🚨 iPhone 17e launch date confirmed— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) February 7, 2026
📅 February 19, 2026
Big upgrades coming 👇
• Dynamic Island
• A19 Bionic chip
• MagSafe charging up to 25W
• C1X modem (2nd Gen)
• N1 wireless network chip
❗️And yes…
Still a single rear camera
Source:https://t.co/1UtpBS0npB pic.twitter.com/Umybhk0U06
लॉंच डेट
मॅकवेल्टच्या अहवालानुसार, 19 फेब्रुवारीला अॅपल नेहमीप्रमाणे आपल्या विशेष मॉडेल्सचं लॉंच करू शकतं. गेल्या काही महिन्यांपासून येणाऱ्या लीकनुसार, अॅपल 2026 च्या पहिल्या तिमाहीत हा फोन लॉंच करणार होती. आयफोन 16 ई फेब्रुवारी 2025 मध्ये लॉंच झाला होता, त्यामुळं अॅपलची वार्षिक अपडेट सायकल कायम राहील. या स्वस्त आयफोनची भारतासह जगभरातील ग्राहक आतुरतेनं वाट पाहताय, कारण तो प्रीमियम वैशिष्ट्ये कमी किंमतीत घेऊन येणार आहे.
डिझाइन आणि बाह्य वैशिष्ट्ये
आयफोन 17 ईचे डिझाइन आयफोन 16 सारखचं राहील,असं लीकमध्ये समोर आलं आहे. यापूर्वी डायनॅमिक आयलंड मिळेल अशा अफवा होत्या, पण नवीन माहितीनुसार फ्रंट डिझाइन पूर्णपणे त्याचप्रमाणे राहील. फोनच्या मागील भागातही एकच कॅमेरा कायम राहील. मात्र, एक मोठे अपडेट म्हणजे मॅगसेफ चार्जिंगची जोड या मिळण्याची शक्यता आहे. आयफोन 17ई मॅगसेफद्वारे 25 वॅट्सपर्यंत जलद वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करेल, तर सध्याचा आयफोन 16ई फक्त 7.5 वॅट्सच्या Qi स्टँडर्डवर मर्यादित आहे.
अंतर्गत अपग्रेड्स आणि परफॉर्मन्स
आंतरिक बाबतीत आयफोन 17ईला महत्त्वपूर्ण अपग्रेड्स मिळतील. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे A19 चिपसेट यात असेल, ज्यामुळं परफॉर्मन्स आणि एनर्जी एफिशियन्सीमध्ये मोठी सुधारणा होईल. नेटवर्कसाठी नवीन C1X मॉडेम वापरला जाईल, जो सध्याच्या C1 मॉडेमपेक्षा दुप्पट वेग आणि कमी ऊर्जा वापर देईल. मात्र, अल्ट्रा-वाइड बँड सपोर्ट आणि टेदरिंग सारखी वैशिष्ट्ये मिळतील की नाही, याबाबत स्पष्टता नाही.
किंमतीबद्दल अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती नाही, पण ती आयफोन 16ईच्या जवळपास राहील, असा अनुमान आहे. भारतात आयफोन 17ईची किंमत सुमारे 60,000 रुपयांपासून सुरू होईल, असा अंदाज आहे. एकंदरीत, आयफोन 17ई हा परवडणाऱ्या किंमतीत प्रीमियम अनुभव देणारा फोन ठरू शकतो.
