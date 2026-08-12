ETV Bharat / technology

Anthropic च्या Claude AI मध्ये अदृश्य वॉटरमार्क्स: मजकुरात दडली एक डिजिटल खूण

Anthropic नं Claude AI द्वारे तयार केलेल्या मजकुरात अदृश्य वॉटरमार्क्स (चिन्हे) समाविष्ट करण्याची घोषणा केली आहे. हे वॉटरमार्क्स उघड्या डोळ्यांनी दिसत नाहीत.

Anthropic, Claude AI
Anthropic Claude AI (ETV BHARAT File Photo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 12, 2026 at 12:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: Anthropic नं एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे: Claude AI आता स्वतः तयार केलेल्या मजकुरात अदृश्य वॉटरमार्क्स समाविष्ट करू शकणार आहे. हे वॉटरमार्क्स डोळ्यांना दिसत नाहीत आणि मजकुराचा अर्थ बदलत नाहीत, परंतु मजकूर कॉपी आणि पेस्ट केल्यानंतरही तो तसाच राहतो. हे वैशिष्ट्य युरोपियन युनियनच्या AI कायद्यातील पारदर्शकतेच्या नियमांनुसार लागू करण्यात आलं आहे.

फाइल्समधील मशीन-रीडेबल खुणा: Anthropic च्या मते, समर्थित Claude मॉडेल्स AI-निर्मित मजकुरात थेट अदृश्य आणि मशीन-द्वारे वाचता येण्याजोगे (machine-readable) वॉटरमार्क्स समाविष्ट करतात. हे वॉटरमार्क्स खुद्द मजकुराचाच भाग असल्यानं, कॉपी-पेस्ट किंवा किरकोळ संपादनानंतरही ते कायम राहतात. हे वैशिष्ट्य 2 ऑगस्ट 2026 रोजी किंवा त्यानंतर युरोपियन युनियनमध्ये लाँच होणाऱ्या Claude मॉडेल्समध्ये समाविष्ट केलं जाईल आणि जागतिक स्तरावरील मॉडेल्सनाही लागू होईल. ही मार्किंग प्रणाली Claude API तसेच Claude, Claude Code, Claude Cowork आणि Claude Tag मध्ये कार्यरत असेल. केवळ मजकुरच नाही तर, C2PA मानकांवर आधारित डिजिटल स्वाक्षरी असलेला 'प्रोव्हेनन्स मेटाडेटा' (मूळ स्रोताची माहिती देणारा डेटा) PNG, JPG आणि SVG सारख्या समर्थित फाइल फॉरमॅट्समध्ये देखील वाटर्माक असेल. यामुळं ती फाइल Claude द्वारे प्रक्रिया केली गेली असल्याचं कळेल.

याबाबत Anthropic नं स्पष्ट केले, की वॉटरमार्क आढळणे म्हणजे तो मजकूर नक्की कुठून आला आहे, याचा निर्णायक पुरावा नाही. मूळ मजकूर एखाद्या माणसानं लिहिला असेल आणि त्यानंतर Claude द्वारे त्याचे प्रूफरीडिंग, भाषांतर, सारांश किंवा रूपांतर केलं गेलं असेल, तरीही वॉटरमार्क दिसू शकतो. जर मजकुरात बदल केले, त्यातील काही भाग घेतला किंवा तो इतर मजकुरासोबत मिसळला, तर वाटर्माक सिग्नल बदलू शकतो. याउलट, वॉटरमार्क नसणे म्हणजे AI चा वापर केला गेला नाही असे नाही; जुन्या मॉडेलचा वापर, मोठ्या प्रमाणावरील संपादन, भाषांतर, अत्यंत लहान मजकूर किंवा मिश्रित मजकूर यांसारख्या घटकांमुळं हा सिग्नल कमकुवत होऊ शकतो. फाइल्सच्या बाबतीत, फॉरमॅट बदलणे, पुन्हा सेव्ह करणे किंवा स्क्रीनशॉट घेणे यांमुळं मेटाडेटा नष्ट होऊ शकतो. Anthropic सध्या वापरकर्ते आणि तृतीय-पक्ष (third parties) यांच्यासाठी वॉटरमार्क्स आणि प्रोव्हेनन्स मेटाडेटा शोधणारी साधनं विकसित करत आहे. कंपनी लवकरच तांत्रिक तपशील जाहीर करण्याची योजना आखत आहे.

हे वाचलंत का :

  1. गूगलच्या जेमिनी अ‍ॅपने 1 अब्ज युजर्सचा टप्पा गाठला; सुंदर पिचाईंनी केलं टीमचं अभिनंदन
  2. Google Pixel 11 सिरीज आज होणार लॉंच: भारतात लाइव्ह स्ट्रीम कधी आणि कुठं पाहता येईल? जाणून घ्या सर्व तपशील
  3. मायक्रोसॉफ्ट एआय चिप्सच्या उत्पादनात मोठी वाढ; 2027 साठी तीन लाखांहून अधिक चिप्सची तयारी

TAGGED:

ANTHROPIC CLAUDE AI
ANTHROPIC
ANTHROPIC CLAUDE
CLAUDE AI
WATERMARKS IN ANTHROPIC CLAUDE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.