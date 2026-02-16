इन्विडिओ आणि गुगल क्लाउडची भागीदारी: एआय फिल्ममेकिंग वर्कफ्लोचा शुभारंभ
इन्विडिओ आणि गुगल क्लाउडनं एआय फिल्ममेकिंग वर्कफ्लोचा शुभारंभ केला आहे. त्याच्यात आज दिल्लीत भागिदारी झालीय.
Published : February 16, 2026 at 5:02 PM IST
मुंबई : एआय-आधारित व्हिडिओ निर्मिती प्लॅटफॉर्म इन्विडिओनं 16 फेब्रुवारी 2026 रोजी गुगल क्लाउडसोबत विस्तारित भागीदारीची घोषणा केली. या भागीदारीमुळं दीर्घ-स्वरूपातील सिनेमॅटिक स्टोरीटेलिंगसाठी एंटरप्राइज-ग्रेड फिल्ममेकिंग प्रोडक्शन वर्कफ्लो सादर करण्यात येणार आहे. इन्विडिओ 17 फेब्रुवारी रोजी नवी दिल्ली येथे इंडिया एआय फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये या वर्कफ्लोचे प्रात्यक्षिक करणार आहे. हा उपक्रम व्हर्टेक्स एआयवरील गुगलच्या जनरेटिव्ह मीडिया मॉडेल्सच्या संपूर्ण वापर करणारआहे, ज्यामध्ये व्हेओ आणि इमेजेन यांचा समावेश आहे, जेणेकरून टेक्स्ट-टू-इमेज आणि सिनेमॅटिक व्हिडिओपासून ते सिंक्रोनाइझ संगीत आणि भाषणापर्यंत एकाच वर्कफ्लोमध्ये तयार केलं जातील.
इन्विडिओच्या नवीन क्षमता
इन्विडिओच्या एंटरप्राइज ऑफरिंगमध्ये गुगलच्या जेनरेटिव्ह मीडिया मॉडेल्सचा समावेश असेल, ज्यामध्ये Vio, Imagen, आणि Lyria यांचा समावेश आहे. या मॉडेल्सचा वापर करून फिल्ममेकर्स 4K सिनेमॅटिक व्हिज्युअल्स तयार करू शकतील, तसंच नैसर्गिक भाषेतील प्रॉम्प्ट्स वापरून लाइटिंग, ब्लॉकिंग आणि पेसिंगचे प्रयोग करू शकतील. जेमिनी इंटेलिजेंट सीन अॅनालिसिस आणि नैसर्गिक भाषेतील प्रॉम्प्टिंगसाठी वापरलं जाईल.
सुरक्षा आणि आयपी संरक्षण
प्रत्येक जनरेटेड अॅसेटमध्ये SynthID वॉटरमार्क असेल. यासोबतच, मल्टी-लेयर्ड सुरक्षा फिल्टर्स आणि कॉपीराइट इंडेम्निटीचा समावेश असेल, ज्यामुळं थर्ड-पार्टी आयपी दाव्यांपासून संरक्षण मिळेल.
महत्त्व आणि भविष्य
इन्विडिओचे सीईओ संकेट शाह म्हणाले, "आम्ही 30 दशलक्ष क्रिएटर्सना सेवा देणारे प्लॅटफॉर्म तयार केला आहे. आता आम्ही फिल्ममेकिंगच्या भविष्यावर लक्ष केंद्रित करत आहोत. केवळ तंत्रज्ञान प्रदाता म्हणून नाही, तर फिल्ममेकर्ससाठी खरा भागीदार म्हणून आम्ही उभे राहणार आहोत." गुगल क्लाउड इंडियाचे एमडी शशी श्रीधरन म्हणाले, "इन्विडिओसोबत भागीदारी करून, आम्ही एंड-टू-एंड एआय लाइनचा विस्तार करत आहोत. यामुळं संगणकीय शक्ती, कस्टम क्षमता आणि सिनेमॅटिक क्राफ्टचा एकत्र वापर करता येईल."
