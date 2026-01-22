ETV Bharat / technology

विशेष मुलाखत - ताऱ्यांपलीकडील वारसा : सुनिता विल्यम्स यांनी अंतराळ प्रवासावर आणि नासानंतर काय, यावर केलेलं चिंतन

२०२६ च्या केरळ साहित्य महोत्सवात, अंतराळवीर सुनिता विल्यम्स यांनी निवृत्ती, त्यांचे कुत्रे आणि पुढची पिढी अधिक महत्त्वाची का आहे, याबद्दल ईटीव्ही भारतशी दिलखुलास चर्चा केली.

तरंगणाऱ्या मॅरेथॉनपासून ते 3D कुत्र्यांच्या मॉडेल्सपर्यंत, सुनीता विल्यम्सच्या अंतराळातील जीवनाची एक झलक
तरंगणाऱ्या मॅरेथॉनपासून ते 3D कुत्र्यांच्या मॉडेल्सपर्यंत, सुनीता विल्यम्सच्या अंतराळातील जीवनाची एक झलक (NASA)
कोझिकोड : मानवी इतिहासातील सर्वात यशस्वी अंतराळवीरांपैकी एक असलेल्या व्यक्तीच्या तोंडून, आपण पुढे काय करणार आहोत याची आपल्याला काहीच कल्पना नाही, असं अगदी सहजपणे ऐकण्यात एक विलक्षण मनमोहक साधेपणा आहे. कोणत्याही मोहिमेची योजना नाही. कोणताही व्यवस्थित आखलेला 'पुढील टप्पा' नाही. फक्त: "मला काही काळ आराम करायचा आहे आणि माझ्या कुटुंबासोबत, मित्रांसोबत आणि माझ्या कुत्र्यांसोबत वेळ घालवायचा आहे." सुनिता विल्यम्स यांचं हे उत्तर त्यांच्या मोठेपणातील साधेपणा दाखवून देते.

कोझिकोड येथील केरळ साहित्य महोत्सवात (KLF) जो आशियातील सर्वात मोठा साहित्य महोत्सव मानला जातो. तसंच विद्यार्थी, लेखक, विचारवंत आणि जिज्ञासेच्या लहरींना गजबजलेला होता. या कार्यक्रमाचं सुनिता विल्यम्स यांनी अशा व्यक्तीच्या रूपात उद्घाटन केलं, जी पृथ्वीवरील आणि त्यापलीकडील सर्वात विलक्षण कामगिरीपासून हळूवारपणे दूर जात आहे.

सुनीता विल्यम्स ईटीव्ही भारतशी बोलताना (Source- ETV Bharat Reporter)

सुनिता विल्यम्स २७ डिसेंबर २०२५ रोजी अधिकृतपणे निवृत्त झाल्या. येथे 'अधिकृतपणे' हाच महत्त्वाचा शब्द आहे. खुद्द त्यांनाही यावर पूर्ण विश्वास वाटत नाही. त्या हसत कबूल करतात की, त्यांचे पती त्यांना नेहमी सांगतात की त्या निवृत्त झाल्यासारख्या दिसत नाहीत. त्या प्रवास करत आहेत, भाषणे देत आहेत, महोत्सवांचं उद्घाटन करत आहेत, मुलांसोबत अभ्यास सत्रे घेत आहेत (केएलएफमध्ये २३ जानेवारी रोजी एक सत्र नियोजित आहे), आणि भविष्यावर अजूनही ठाम विश्वास असलेल्या व्यक्तीच्या उत्साहानं अंतराळ संशोधनाबद्दल बोलत आहेत.

नासा (NASA) मध्ये २७ वर्षे घालवलेल्या, तीन वेळा अंतराळात प्रवास केलेल्या, अंतराळात ६०८ दिवस व्यतीत केलेल्या, नऊ स्पेस वॉक पूर्ण केलेल्या, आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकाचे (ISS) नेतृत्व केलेल्या आणि नवीन अंतराळयान प्रणालींच्या चाचणी आणि विकासात मदत केलेल्या व्यक्तीसाठी, पुढील निवृत्तीनंतरच्या आयुष्याच्या योजनेचा हा अभाव जवळजवळ बंडखोर वाटतो.

डावीकडे - डॉक न केलेले ड्रॅगन अंतराळयान , उजवीकडे - क्रू-९ चे सदस्य (NASA)
डावीकडे - डॉक न केलेले ड्रॅगन अंतराळयान , उजवीकडे - क्रू-९ चे सदस्य (NASA)

जेव्हा तुम्ही सर्व काही पाहिलं असतं, तेव्हा तुम्ही काय गमावता... त्यांना विचारा की त्या अंतराळातील कोणत्या गोष्टींना मुकतील, आणि उत्तर सहज येतं. होय, त्या काही गोष्टींना नक्कीच मुकतील: पृथ्वीचं आश्चर्यकारक दृश्य, सूर्यमालेचा अवास्तव दृष्टिकोन, ग्रहाच्या वर तरंगण्याचा आणि त्याला संपूर्णपणे पाहण्याचा विशेषाधिकार. त्या अगदी सहजपणे कबूल करतात की, परत जाण्याची शक्यता गमावणे हे थोडं हृदयद्रावक आहे. पण ज्यांना त्या खरोखरच मुकतील, ती माणसे आहेत; अभियंते, चाचणी करणारे त्यांचे सहकारी आहेत.

सुनिता विल्यम्स यांची नासामधील कारकीर्द २७ वर्षांची आहे (NASA)
सुनिता विल्यम्स यांची नासामधील कारकीर्द २७ वर्षांची आहे (NASA)

जे नियोजित कोणतंही काम योग्यरित्या पूर्ण करू इच्छितात, ती अत्यंत जिज्ञासू मनं त्यांच्यापासून दूर होतील. हे महत्त्वाचं आहे की जेव्हा त्या अंतराळाबद्दल बोलतात, तेव्हाही त्या पुन्हा पुन्हा माणसांकडेच येतात. हाच त्यांच्या कारकिर्दीचा मूळ गाभा आहे. अंतराळ संशोधन हे अज्ञात गोष्टींवर विजय मिळवण्याबद्दल नाही, तर ते सहकार्याबद्दल आहे, असं त्या आवर्जुन सांगतात. आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानक (ISS) हे स्वतःच पाच प्रमुख अंतराळ संस्था आणि असंख्य आंतरराष्ट्रीय भागीदारींचं उत्पादन आहे. विलियम्स यांनी ते वास्तव अनुभवलं आहे, म्हणूनच त्या भारतीय अंतराळ कार्यक्रमाच्या भविष्याबद्दल इतक्या आशावादी आहेत.

नासाने पुरवलेल्या या फोटोमध्ये नासाची अंतराळवीर सुनी विल्यम्स यांना स्पेसएक्सच्या 'मेगन' नावाच्या बचाव जहाजावर असलेल्या स्पेसएक्स ड्रॅगन अंतराळयानातून बाहेर पडण्यास मदत केली जात असल्याचं दिसत आहे (AFP)
नासाने पुरवलेल्या या फोटोमध्ये नासाची अंतराळवीर सुनी विल्यम्स यांना स्पेसएक्सच्या 'मेगन' नावाच्या बचाव जहाजावर असलेल्या स्पेसएक्स ड्रॅगन अंतराळयानातून बाहेर पडण्यास मदत केली जात असल्याचं दिसत आहे (AFP)

सुनिता विल्यम्स यांनी सेन्सर्स, अंतराळयान, चंद्र मोहिमा आणि केवळ कल्पनाशक्ती हीच एकमेव मर्यादा आहे याबद्दल सांगितलं. त्यांनी सहकार्याबद्दल विशेषतः भारत आणि युनायटेड स्टेट्स यांच्यातील केवळ एक इच्छा म्हणून नव्हे, तर एक अटळ गोष्ट म्हणून सांगितलं. अंतराळ तुम्हाला एक गोष्ट शिकवते, असं त्या सुचवतात, ती म्हणजे हे काम कोणीही एकट्याने करू शकत नाही.

२०१२ मध्ये एक्सपेडिशन ३२ मोहिमेदरम्यान अंतराळवीर सुनिता विल्यम्स अंतराळात चालताना (NASA)
२०१२ मध्ये एक्सपेडिशन ३२ मोहिमेदरम्यान अंतराळवीर सुनिता विल्यम्स अंतराळात चालताना (NASA)

“कदाचित ती एक कारकुनी चूक असावी” - ईनाडु-ईटीव्ही भारतसोबतच्या मुलाखतीत त्यांना जेव्हा पहिल्यांदा अंतराळवीर म्हणून निवड झाल्याबद्दल विचारलं त्यावेळी त्यांनी सांगितलं की या निवडीवर माझा विश्वासच बसला नव्हता.. "कदाचित ती एक कारकुनी चूक असावी," असंच त्यांना त्यावेळी वाटलं होतं असं सुनिता विल्यम्स यांनी सांगितलं.

२०१२ मधील एका मोहिमेदरम्यान आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावर सुनिता विल्यम्स (NASA)
२०१२ मधील एका मोहिमेदरम्यान आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावर सुनिता विल्यम्स (NASA)

त्यानंतर पहिल्यांदा त्या जेव्हा अंतराळात गेल्या त्यावेळी, हे तर आपल्याला हवं होतं याची जाणीव झाल्याचं त्या सांगतात. त्या तिथे रुळल्या. म्हणून अंतराळात जाण्यासाठी त्या नेहमी उत्सुक असत. कठोर परिश्रम केले, जिज्ञासू राहिल्या आणि समोर आलेल्या संधींचा पुरेपूर फायदा घेतला, असं त्यांनी सांगितलं. याच मानसिकतेमुळे त्यांनी अंतराळ केंद्र उभारण्यापासून ते ते चालवण्यापर्यंत आणि नवीन अंतराळयान डिझाइनची चाचणी करण्यापर्यंतचा प्रवास केला. त्यांना पाहिलेलं स्वप्न कालांतरानं, कामातून, हळूहळू साकार झालं.

सुनिता विल्यम्स कबूल करतात की, शारीरिकदृष्ट्या स्पेस वॉकचं प्रशिक्षण खूपच खडतर असतं. पाण्याखाली, नीट न बसणाऱ्या जड सूटमध्ये सराव करणं, पृथ्वीवरील गुरुत्वाकर्षणाशी लढणं, जे तुम्ही अंतराळात विसरून जावं लागतं. हे खूप थकवणारं, तांत्रिक आणि कठोर असतं. तुम्हाला सतत शरीराला प्रशिक्षण द्यावं लागतं, कारण ते आवश्यक असतं. पण सर्वात मोठं आव्हान मानसिक असतं, असं त्या म्हणतात.

लोकांना फक्त महत्त्वाचे क्षण पाहायला मिळतात - प्रक्षेपण, स्पेस वॉक, हवेत तरंगणारे केस आणि व्हायरल झालेले फोटो हेच लोकांना दिसतं. पण त्याच्यामागची मेहनत खडतर प्रशिक्षण हे त्यामागचे टप्पे कुणालाच दिसत नाहीत. दोन मोहिमांच्यामधील खडतर वर्षे. तुम्ही कधी परत अंतराळात जाल की नाही याची अनिश्चितता. त्यातच सुनिता विल्यम्स यांना यांच्या बाबतीत गेल्या वर्षीचा थरारक उन्हाळा आठवतो. कारण त्यावेळी त्या अंतराळयानातून परत येतील की नाही हेच माहीत नव्हतं.

त्यावेळी अशी अवस्था होती की, अनेक स्तरांवर निर्णयांचं विश्लेषण, पुनर्विश्लेषण आणि चर्चा केली जात होती. सॉफ्टवेअरमधील त्रुटी, हार्डवेअरचे प्रश्न आणि जोखीम किती राहील हे पाहिलं गेलं. सुरुवातीला, अंतराळात जास्त काळ राहणं ही आपल्यासाठी एक सुवर्णसंधी वाटत होती. ते आवडतही होतं. पण पृथ्वीवर कुटुंबं वाट पाहात होती, परत येण्याच्या योजना विस्कळीत होत होत्या आणि मुलं मोठी होत होती. ती भावनिक उलघाल आपल्याला आणि आपले सहकारी बुच विल्मोर यांच्यावर खूप सतावत होती, याची प्रांजळ कबुली सुनिता विल्यम्स यांनी दिली.

वरुन पृथ्वी वेगळी दिसते - सुनिता विल्यम्स यांनी यापूर्वीही 'ओव्हरव्ह्यू इफेक्ट'बद्दल (अवलोकन परिणामाबद्दल) सांगितलं आहे. अंतराळवीर जेव्हा अंतराळातून पृथ्वी पाहतात ते दृष्य अनुभवतात तेव्हा सगळा दृष्टीकोणच बदलतो. पण केरळमध्ये, प्रक्षेपण केंद्र आणि मिशन कंट्रोल रूमपासून दूर त्या ज्यावेळी बोलतात त्यावेळी भाविक होऊन जातात असंच दिसतं. त्या सांगतात की, तुम्ही खाली पाहता आणि विचार करता की प्रत्येकजण इतकी घाई का करत आहे? या देशाच्यामध्ये रेषा, सीमा आणि भांडणं का आहेत? तिथून वरून, हे सर्व किती नाजूक दिसतं. पण जमिनीवरचं हे सत्य पाहिल्यावर काही सुचत नाही असं त्या म्हणतात.

अवकाशात मॅरेथॉन धावणे - एप्रिल २००७ मध्ये अवकाशात मॅरेथॉन धावणारी सुनिता विल्यम्स ही पहिली व्यक्ती होती. या अनुभवाबाबत विचारलं असता त्या सांगातात, "ते खूपच कष्टदायक होतं, पण हार मानण्यास ठामपणे नकार दिला. अंतराळवीर दररोज व्यायाम करतात, केवळ मौजेसाठी नाही, तर हाडांची घनता आणि स्नायूंचं वस्तुमान टिकवून ठेवण्यासाठी. तिथे हालचाल हेच जगण्याचं रहस्य आहे. मात्र, माझा उद्देश ॲथलेटिक शौर्य दाखवणे हा नव्हता; तर तो सरावाचा होता. अवकाशातही शरीराला काळजी आणि शिस्तीची गरज असते, हे दाखवून देणे हा होता." मॅरेथॉन, ट्रायथलॉन आणि कक्षीय ट्रेडमिल यांच्या दरम्यान, तुम्हाला जाणवतं की त्यांना ग्लॅमरमध्ये रस नाही. तर काम करणाऱ्या प्रणालींमध्ये रस आहे.

कुत्रे, प्रेम आणि तरंगणाऱ्या थ्रीडी आठवणी - सुनिता विल्यम्स त्यांच्या गनर आणि गॉर्बी नावाच्या श्वानांबद्दल भरभरुन बोलतात. त्या सांगतात की, कुटुंबाचा एक भाग म्हणून आणि लहान भावनिक अभियंत्यांप्रमाणे, त्यांना तुमच्याकडून प्रेम मिळवण्यासाठी नेमकं कसं वागावं हे अचूक माहीत असतं. जेव्हा त्या अवकाशात जाण्यासाठी निघाल्या, तेव्हा त्यांनी त्यांच्या पतीला सांगितलं की त्या १० दिवसांत परत येऊन त्यांना फिरायला घेऊन जातील. पण तसं काही झालं नाही.

पृथ्वीभोवती प्रदक्षिणा घालत असताना, एका मालवाहू अंतराळयानानं दोन अनपेक्षित पार्सल पोहोचवली. एक पार्सल भारतीय पदार्थांनी भरलेलं होतं. तर दुसऱ्या पार्सलमध्ये कुत्र्यांचं थ्रीडी प्रिंट पाठवलं होतं. त्यांनी तो बॉक्स उघडला तेव्हा ते सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षणामध्ये हळुवारपणे तरंगत होतं. पृथ्वीपासून ४०० किलोमीटर उंचीवर असतानाही, आपल्याला जमिनीवर जोडून ठेवणारी गोष्ट म्हणजे प्रेम, याचा हा पुरावा आहे.

पुस्तकं, मुलं आणि जबाबदारीचं पुढील पिढीत हस्तांतरण - साहित्य महोत्सवाचं उद्घाटन केल्यानं पुस्तकांबद्दल त्यांना विचारणं स्वाभाविक आहे. सुनिता विल्यम्स यांना विज्ञानकथा वाचनाचं वेड नव्हतं. लहानपणी त्यांना प्राणी आणि रहस्यकथा आवडत असत. आता त्यांना इतिहास आणि ऐतिहासिक काल्पनिक कथांमध्ये रस आहे. त्यामध्ये केवळ घटनांचाच आढावा नसतो तर लोकांचीही कामगिरी दिसते. सध्या ती स्लोव्हेनियन संस्कृती समजून घेण्याबद्दलची एक कादंबरी वाचत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. लोकांना ते जसे आहेत तसे काय बनवते, यात तिला रस आहे, आणि हीच गोष्ट आपल्याला पुन्हा मुलांकडे घेऊन जाते. केएलएफमधील तिचे एक सत्र पूर्णपणे विद्यार्थ्यांसाठी समर्पित आहे.

प्रश्न, उत्सुकता आणि उत्साह पुढील पिढीमध्ये आहे. या महोत्सवाकडे त्या केवळ संपर्क साधणे या दृष्टीकोनातून पाहात नाहीत तर, तर एक जबाबदारी म्हणून पाहतात. त्यांना विश्वास आहे की पुढची पिढी तयार आहे. त्यांना प्रशिक्षण मिळालं आहे, ते भरारी घेत आहेत आणि नेतृत्वाची भूमिका स्वीकारत आहेत, हीच जमेची बाजू आहे. त्या सांगतात, "जेव्हा कोणीतरी तुमचं काम घेऊन ते तुमच्यापेक्षा चांगलं करू शकतं." हाच खरा वारसा आहे.

अंतराळवीर कल्पना चावला यांच्याशी असलेल्या मैत्रीबद्दल विलियम्स आपुलकीने बोलतात. एक मैत्रीण, एक सहकारी अंतराळवीर आणि एका उच्चभ्रू क्षेत्रात वावरणाऱ्या एक भारतीय महिला अशी त्यांची ओळख होती. दोघी एकत्र गिर्यारोहण करायच्या आणि सायकल चालवायच्या. त्यांना आठवतं की, कल्पना चावला त्यांना, पक्षी, झाडं आणि अशा लहानसहान अद्भुत गोष्टी दाखवायच्या, ज्या कदाचित त्यांनी पाहिल्या नसत्या.

त्यांनी अलीकडेच दिल्लीत कल्पना चावला यांच्या आई आणि बहिणींची भेट घेतली. काही नाती, जशी की ग्रहकक्षा, कदाचित रुंदावतात—पण ती कधीही पूर्णपणे नाहीशी होत नाहीत, असं त्या म्हणाल्या. भूतकाळ सोडून भविष्याकडे पाहिलं पाहिजे असं त्या म्हणाल्या. सुनिता विलियम्स आग्रहानं सांगतात की, त्या प्रसिद्धी, बातम्यांच्या हेडलाईनसाठी किंवा आणखी एका मोहिमेसाठी नाही, तर पुढची पिढी शोध घेताना, नवनवीन गोष्टींचा शोध लावताना आणि कदाचित स्वतः प्रसिद्ध होताना पाहण्यासाठी उत्सुक आहे.

केरळमधील एका साहित्य महोत्सवात उभ्या राहून, पृथ्वीला वरून आणि मानवतेला आतून पाहिल्यानंतर, त्या पुढे काहीतरी वरवर पाहता साधे वाटणारे काम करण्यास समाधानी दिसतात. गोष्टी सांगणे, अनुभव वाटून घेणे, कुत्र्यांना कुरवाळणे आणि कोणत्याही प्रक्षेपण वेळापत्रकाशिवाय जीवनाला सामोरे जाणे. ज्या व्यक्तीने दशके अंतराळात प्रवास केला, तिच्यासाठी हीच कदाचित सर्वात धाडसी मोहीम असेल.

