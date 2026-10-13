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भारतात इंटरनेट ग्राहक 111 कोटींच्या पार ; TRAI अहवाल

भारताची डेटा भूक वेगानं वाढत आहे. TRAI च्या नवीन अहवालानुसार एप्रिल-जून 2026 तिमाहीत इंटरनेट ग्राहक 1114.17 दशलक्ष झाले तर मोबाइल डेटा वापर 8.30 टक्क्यांनी वाढला.

Internet subscribers in India
प्रातिनिधिक छायाचित्र (Canva)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : October 13, 2026 at 9:44 AM IST

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मुंबई : भारतातील लोकांची डेटा वापरण्याची भूक दिवसेंदिवस वाढत आहे. टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) च्या ताज्या अहवालानुसार एप्रिल ते जून 2026 या तिमाहीत इंटरनेट ग्राहकांची संख्या 1,114.17 दशलक्ष झाली. एकूण मोबाइल डेटा वापर 8.30 टक्क्यांनी वाढला आहे. 12 ऑक्टोबर रोजी प्रकाशित झालेल्या या अहवालात टेलिकॉम, केबल टीव्ही, डीटीएच आणि रेडिओ प्रसारण क्षेत्राच्या कामगिरीचा आढावा घेतला आहे. मार्चअखेर 1,092.79 दशलक्ष असलेली इंटरनेट ग्राहक संख्या 1.96 टक्क्यांनी वाढली. यात वायर्ड इंटरनेट 47.73 दशलक्ष तर वायरलेस 1,066.43 दशलक्ष आहे.

ब्रॉडबँडचा दबदबा कायम : ब्रॉडबँड ग्राहकांची संख्या 2.03 टक्क्यांनी वाढून 1,087.50 दशलक्ष झाली. याउलट नॅरोबँड ग्राहक 0.89 टक्क्यांनी घसरून 26.67 दशलक्ष राहिले. भारतीयांची केवळ कनेक्टिव्हिटीच नाही तर डेटा वापरही मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.

डेटा वापर आणि खर्च कमी : वायरलेस मोबाइल डेटा वापर मार्च तिमाहीतील 77,953 पेटाबाइट्सवरून जून तिमाहीत 84,424 पेटाबाइट्सपर्यंत पोहोचला. प्रति वायरलेस डेटा ग्राहक सरासरी मासिक वापर 6.35 टक्क्यांनी वाढून 26.70 जीबी वरून 28.39 जीबी झाला. प्रति जीबी सरासरी महसूल 5.07 टक्क्यांनी घसरून 7.51 रुपयांवरून 7.13 रुपये झाला.

एआरपीयू आणि महसुलात सुधारणा : मासिक सरासरी महसूल प्रति वापरकर्ता (ARPU) 1.19 टक्क्यांनी वाढून 187.12 रुपये झाला. प्रीपेड वापरकर्त्यांचा ARPU 200.72 रुपये तर पोस्टपेडचा 114.26 रुपये होता. सरासरी मासिक मिनिटे 2.65 टक्क्यांनी घसरून 933 झाली. क्षेत्राचा एकूण महसूल 1,06,797 कोटी रुपये, लागू एकूण महसूल 1,01,036 कोटी आणि एजीआर 88,796 कोटी रुपये नोंदला गेला. तिमाहीत अनुक्रमे 1.60 %, 2.43% आणि 2.40% वाढ दिसली.

टेलिफोन ग्राहकांमध्येही वाढ : एकूण टेलिफोन ग्राहक संख्या जूनअखेर 1,348.08 दशलक्ष झाली. वायरलेस कनेक्शन 17.92 दशलक्षानं वाढून 1,300.25 दशलक्ष झाले. शहरी टेलिडेंसिटी 153.43% तर ग्रामीण 60.89 % झाली. यात खाजगी कंपन्यांचा वाटा 92.50% आहे.

डीटीएच आणि एफएममध्ये घसरण : पे डीटीएच ग्राहक 48.56 दशलक्ष राहिले, तर खाजगी एफएम रेडिओ जाहिरात महसूल 376.13 कोटी रुपयांवर आला. एकूण चित्र सकारात्मक असलं तरी वायरलाइन, डीटीएच आणि एफएममध्ये काही प्रमाणात घसरण दिसते. टेलिकॉम क्षेत्र आता वाढत्या कनेक्टिव्हिटीला शाश्वत महसुलात रूपांतरित करण्याच्या दिशेनं पुढं जात आहे.

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