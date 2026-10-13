भारतात इंटरनेट ग्राहक 111 कोटींच्या पार ; TRAI अहवाल
भारताची डेटा भूक वेगानं वाढत आहे. TRAI च्या नवीन अहवालानुसार एप्रिल-जून 2026 तिमाहीत इंटरनेट ग्राहक 1114.17 दशलक्ष झाले तर मोबाइल डेटा वापर 8.30 टक्क्यांनी वाढला.
Published : October 13, 2026 at 9:44 AM IST
मुंबई : भारतातील लोकांची डेटा वापरण्याची भूक दिवसेंदिवस वाढत आहे. टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) च्या ताज्या अहवालानुसार एप्रिल ते जून 2026 या तिमाहीत इंटरनेट ग्राहकांची संख्या 1,114.17 दशलक्ष झाली. एकूण मोबाइल डेटा वापर 8.30 टक्क्यांनी वाढला आहे. 12 ऑक्टोबर रोजी प्रकाशित झालेल्या या अहवालात टेलिकॉम, केबल टीव्ही, डीटीएच आणि रेडिओ प्रसारण क्षेत्राच्या कामगिरीचा आढावा घेतला आहे. मार्चअखेर 1,092.79 दशलक्ष असलेली इंटरनेट ग्राहक संख्या 1.96 टक्क्यांनी वाढली. यात वायर्ड इंटरनेट 47.73 दशलक्ष तर वायरलेस 1,066.43 दशलक्ष आहे.
Indian Telecom Services Performance Indicator Report for the Quarter April - June, 2026 ➡️ This Report provides a broad perspective of the Telecom Services in India and presents the key parameters and growth trends of the Telecom Services as well as Cable TV, DTH & Radio Broadcasting services in India for the period covering 1st April 2026 to 30th June 2026 compiled mainly on the basis of information furnished by the Service Providers ➡️ Total number of Internet subscribers increased from 1092.79 million at the end of March 2026 to 1114.17 million at the end of June 2026, registering a quarterly rate of growth of 96% ➡️ The broadband Internet subscriber base increased by 2.03% from 1065.88 million at the end of March 2026 to 1087.50 million at the end of June 2026 ➡️ Access services contributed 83.85% of the total Adjusted Gross Revenue of telecom services. In Access services, Gross Revenue (GR), Applicable Gross Revenue (ApGR), Adjusted Gross Revenue (AGR), License Fee, Spectrum Usage Charges (SUC) and Pass Through Charges increased by 1.43%, 2.86%, 2.72%, 2.73%, 2.83% and -8.83% respectively in the quarter ending June 2026 More Details: https://t.co/Lf6Q7SRkZI @TRAI— PIB India (@PIB_India) October 12, 2026
ब्रॉडबँडचा दबदबा कायम : ब्रॉडबँड ग्राहकांची संख्या 2.03 टक्क्यांनी वाढून 1,087.50 दशलक्ष झाली. याउलट नॅरोबँड ग्राहक 0.89 टक्क्यांनी घसरून 26.67 दशलक्ष राहिले. भारतीयांची केवळ कनेक्टिव्हिटीच नाही तर डेटा वापरही मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.
डेटा वापर आणि खर्च कमी : वायरलेस मोबाइल डेटा वापर मार्च तिमाहीतील 77,953 पेटाबाइट्सवरून जून तिमाहीत 84,424 पेटाबाइट्सपर्यंत पोहोचला. प्रति वायरलेस डेटा ग्राहक सरासरी मासिक वापर 6.35 टक्क्यांनी वाढून 26.70 जीबी वरून 28.39 जीबी झाला. प्रति जीबी सरासरी महसूल 5.07 टक्क्यांनी घसरून 7.51 रुपयांवरून 7.13 रुपये झाला.
एआरपीयू आणि महसुलात सुधारणा : मासिक सरासरी महसूल प्रति वापरकर्ता (ARPU) 1.19 टक्क्यांनी वाढून 187.12 रुपये झाला. प्रीपेड वापरकर्त्यांचा ARPU 200.72 रुपये तर पोस्टपेडचा 114.26 रुपये होता. सरासरी मासिक मिनिटे 2.65 टक्क्यांनी घसरून 933 झाली. क्षेत्राचा एकूण महसूल 1,06,797 कोटी रुपये, लागू एकूण महसूल 1,01,036 कोटी आणि एजीआर 88,796 कोटी रुपये नोंदला गेला. तिमाहीत अनुक्रमे 1.60 %, 2.43% आणि 2.40% वाढ दिसली.
टेलिफोन ग्राहकांमध्येही वाढ : एकूण टेलिफोन ग्राहक संख्या जूनअखेर 1,348.08 दशलक्ष झाली. वायरलेस कनेक्शन 17.92 दशलक्षानं वाढून 1,300.25 दशलक्ष झाले. शहरी टेलिडेंसिटी 153.43% तर ग्रामीण 60.89 % झाली. यात खाजगी कंपन्यांचा वाटा 92.50% आहे.
𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚’𝐬 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐞𝐭 𝐒𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞𝐫 𝐁𝐚𝐬𝐞 𝐂𝐫𝐨𝐬𝐬𝐞𝐬 𝟏𝟏𝟏.𝟒𝟏 𝐂𝐫𝐨𝐫𝐞 𝐢𝐧 𝐉𝐮𝐧𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔 India’s internet subscriber base crosses 111.41 crore at the end of June 2026, up from 109.28 crore in March, according to the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI). As per TRAI’s Indian Telecom Services Performance Indicator Report, the total includes over 4.77 crore wired and around 106.64 crore wireless internet subscribers. The broadband subscriber base grows by 2.03%, while the narrowband subscriber base declines by 0.89% during the quarter. #TRAI #InternetSubscribers #DigitalIndia— All India Radio News (@airnewsalerts) October 13, 2026
डीटीएच आणि एफएममध्ये घसरण : पे डीटीएच ग्राहक 48.56 दशलक्ष राहिले, तर खाजगी एफएम रेडिओ जाहिरात महसूल 376.13 कोटी रुपयांवर आला. एकूण चित्र सकारात्मक असलं तरी वायरलाइन, डीटीएच आणि एफएममध्ये काही प्रमाणात घसरण दिसते. टेलिकॉम क्षेत्र आता वाढत्या कनेक्टिव्हिटीला शाश्वत महसुलात रूपांतरित करण्याच्या दिशेनं पुढं जात आहे.
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