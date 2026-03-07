ETV Bharat / technology

टाटा मोटर्सच्या प्लांटचं स्टेअरिंग महिलांच्या हाती; सफारी आणि हैरियर एसयूव्हीचं महिलांद्वारे उत्पादन

पुण्यातील टाटा मोटर्स प्लांटमध्ये सफारी आणि हैरियर एसयूव्ही गाड्या पूर्णपणे महिलांच्या टीमद्वारे बनवल्या जातात. 1700+ महिला अभिमानानं तीन शिफ्टमध्ये या कारचं उत्पादन करत आहेत.

राजश ठोकळ प्रतिक्रिया देताना (Etv Bharat)
पुणे : आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्तानं (International Women Day) देशभरात महिलांच्या कर्तृत्वाची आणि यशोगाथांची चर्चा होतेय. आज जगभरातील प्रत्येक क्षेत्रात महिलांनी पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करताना आपण पाहतोय. मात्र, ऑटोमोबाईल क्षेत्रातही महिलांचा मोठा वाटा (Womens Day India) आहे. पुण्यातील टाटा मोटर्सच्या प्लांटमध्ये (Tata Motors Pune plant) टाटा सफारी आणि टाटा हैरियर ( Safari and Harrier cars) या दोन लोकप्रिय एसयूव्ही गाड्या पूर्णपणे महिलांच्या टीमद्वारे बनवल्या जातात. हे भारतातील ऑटोमोबाईल उद्योगातील एक अभिमानास्पद उदाहरण आहे. या प्लांटमध्ये 1700 हून अधिक महिला दिवस-रात्र मेहनत करून या गाड्यांचं उत्पादन करतायत.

Tata Motors Pune plant
असेंबली लाइनवर काम करताना तरुणी (ETV BHARAT Reporter)

महिला-केंद्रित असेंबली लाइन
टाटा मोटर्सनं 2021 मध्ये हा प्लांट सुरू केला होता, ज्यामध्ये सफारी आणि हैरियरच्या ( Safari and Harrier car) असेंबलीसाठी स्वतंत्र शॉपफ्लोर तयार करण्यात आलं होतं. या लाइनवर तब्बल 1,500 ते 1,700 महिला काम करतात. या महिला तीन शिफ्टमध्ये कार्यरत असतात. गाडीच्या प्रत्येक भागावर – चेसिस, डोअर, वायरिंग, इंजिन असेंब्ली, ट्रिम, फायनल असेंब्ली, अशी सर्वच कामं महिलाच करतात. हे क्षेत्र पारंपरिकदृष्ट्या पुरुषप्रधान मानलं जात असलं, तरी टाटा मोटर्सनं महिलांना वेल्डिंग, क्रॅश टेस्टिंग, सॉफ्टवेअर-डिफाइंड व्हेईकल (एसडीव्ही) यांसारख्या आव्हानात्मक भूमिकांमध्ये संधी दिली आहे.

Tata Motors Pune plant
असेंबली लाइनवर काम करताना तरुणी (ETV BHARAT Reporter)

7,400 महिला कार्यरत
सध्या कंपनीच्या शॉपफ्लोरवर सुमारे 7,400 महिला कार्यरत आहेत. त्यापैकी 4,000 हून अधिक महिला व्यावसायिक वाहनांच्या असेंबलीमध्ये सहभागी आहेत. हॅरियर आणि सफारीची ही असेंबली लाइन पूर्णपणे महिलांच्या टीमद्वारे चालवली जाते, ज्यामुळं क्षमता आणि उत्पादन प्रमाण दोन्ही दिसून येतं. दररोज जवळपास 300 गाड्यांचं उत्पादन या प्लांटमध्ये होतं.

Tata Motors Pune plant
असेंबली लाइनवर काम करताना तरुणी (ETV BHARAT Reporter)

तिन्ही शिफ्टमध्ये महिलांच काम : प्लांट हेड नीरज अग्रवाल यांनी सांगितलं की, प्लांट सुरू करताना महिलांसाठी आवश्यक सुविधांचा अभ्यास केला गेला. सुरुवातीला महिलांना कुठून आणायचं हा प्रश्न होता, त्यासाठी गावोगाव जाऊन जागृती केली. एका महिलेच्या माध्यमातून दुसऱ्या महिलांना जोडलं गेलं. आज तिन्ही शिफ्टमध्ये महिलाच काम करतात. त्यांच्या सुरक्षेसाठी स्वतंत्र वाहतूक, सिक्युरिटी गार्ड आणि घरी सोडण्याची व्यवस्था आहे. प्लांट मॅनेजर राजश ठोकळ यांनी सांगितलं की, दोन फ्लोअरवर हा प्लांट आहे. पेंट होऊन आलेली गाडी फिटमेंट लाइनवर महिलाच हाताळतात. सर्वात अवघड मानलं जाणारं इंजिनही महिलाच बसवतात. बारावी, डिप्लोमा आणि इंजिनिअरिंगच्या मुली काम करतात. आम्हाला गाड्या बनवण्याचा खूप आनंद आहे.

Tata Motors Pune plant
असेंबली लाइनवर काम करताना तरुणी (ETV BHARAT Reporter)

सफारी गाडी बनवल्याचा आनंद :
कोल्हापूरच्या वैष्णवी सावंत म्हणाल्या, “ मी पुण्यात 1जुलै 2025 रोजी जॉइन केलं होतं. रस्त्यावर सफारी बघितली की अभिमान वाटतो. ही गाडी आम्ही महिलांनी बनवली आहे, असं मैत्रिणींना सांगताना खूपच आनंद होतो.” नेहा चरफळे (रायगड) म्हणाल्या, “प्लांट सुरू झाल्यापासून मी फाउंडर मेंबर आहे. घरापासून लांब असल्याची काळजी होती, पण आज अभिमान वाटतो की आम्ही संपूर्ण गाडी बनवतो.”

Tata Motors Pune plant
असेंबली लाइनवर काम करताना तरुणी (ETV BHARAT Reporter)
Tata Motors Pune plant
टाटा मोटर्सची असेंबली लाइन (ETV BHARAT Reporter)

